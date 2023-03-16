Pese a esta bajada en la creencia, la investigación revela una paradoja significativa: los jóvenes creyentes son más practicantes que otros grupos de edad. El 13,7 % de los jóvenes de 16 a 24 años asisten semanalmente a centros de culto, cifra que supera la media general (9,8 %). Esta tendencia se mantiene en la franja de 25 a 34 años, con un 10,4 % de practicantes. El nivel de práctica varía en función de la confesión religiosa. Los jóvenes creyentes musulmanes y, en un grado inferior, los cristianos evangélicos son más practicantes que los católicos.

Los jóvenes, más abiertos y respetuosos con la diversidad religiosa

Esta intensificación de la práctica religiosa entre los jóvenes creyentes se explica, en parte, por la diversificación religiosa que ha experimentado Cataluña en las últimas décadas, tal y como explica el equipo investigador en el que participa Martínez Sanmartí, profesor de los Estudios de Artes y Humanidades y miembro del grupo de investigación Lengua, Cultura e Identidad en un Mundo Global (IDENTICAT), adscrito al centro UOC-TRÀNSIC.

Entre los jóvenes de 16 a 24 años, solo el 36,4 % se declaran católicos, mientras que el 14,5 % son musulmanes, el 5,8 % se definen como evangélicos o protestantes, el 4,4 % se adscriben a otras religiones, el 16,9 % se consideran agnósticos y el 22 % se presentan como ateos.

El estudio también analiza la influencia de la religión en distintos ámbitos de la vida de los jóvenes. En el ámbito familiar, por ejemplo, la probabilidad de casarse aumenta significativamente entre los creyentes practicantes: un 99 % entre los musulmanes, un 40 % entre los practicantes de otras religiones, y un 12 % entre los católicos y evangélicos.

Otro aspecto relevante de la investigación es el conocimiento y las actitudes hacia la diversidad religiosa. A pesar de que los jóvenes muestran niveles bajos de conocimiento sobre las distintas confesiones (el 56,9 % de los menores de 25 años tienen un conocimiento "bajo" sobre esta cuestión), también son los más abiertos y respetuosos. El 87,8 % de los jóvenes de 16 a 24 años verían con buenos ojos la apertura de un centro de culto cerca de su casa, por encima de la media general (79,3 %).

Por último, el estudio también indica que las personas jóvenes son las que sufren más discriminación por motivos religiosos. Claramente, la posibilidad de experimentar esta forma de discriminación decrece con la edad. De este modo, mientras que el 9,6 % de los individuos jóvenes de entre 16 y 24 años afirma haber sufrido alguna discriminación de este tipo, este porcentaje se reduce al 2 % entre las personas mayores de 65 años.

El informe completo puede consultarse en línea en la colección "Estudis" de la Dirección General de Juventud, y ofrece una radiografía detallada de las creencias, prácticas y actitudes religiosas de la juventud catalana, además de aportar datos clave para entender los retos y oportunidades en la gestión de la diversidad religiosa en el país.