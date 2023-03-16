Els joves catalans són menys creients que els grans, però més practicantsNomés el 41,2 % dels catalans d’entre 16 i 34 anys es declaren seguidors d’alguna religió, en contrast amb el 62,7 % dels majors de 65 anys
L'estudi "La religiositat de la joventut catalana" conclou que els joves també són més oberts i respectuosos amb la diversitat religiosa
Avui s'ha presentat l'estudi La religiositat de la joventut catalana en el marc de la jornada "El fet religiós entre la joventut actual: comprensió, reconeixement i reptes", que ha tingut lloc a la seu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. L'informe, elaborat amb la participació de Roger Martínez Sanmartí, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha estat impulsat per l'Agència Catalana de la Joventut (Departament de Drets Socials i Inclusió) i la Direcció General d'Afers Religiosos (Departament de Justícia i Qualitat Democràtica).
L'estudi constata la continuïtat del procés de secularització a Catalunya, especialment entre la població jove. Les dades mostren que només el 41,2 % de les persones d'entre 16 i 34 anys es declaren creients, en contrast amb el 62,7 % de les persones més grans de 65 anys. A més, fins al 55 % dels joves de 16 a 24 anys consideren que Déu té poca importància en la seva vida, mentre que aquest percentatge baixa al 28,7 % entre les persones grans.
“El 55 % dels joves de 16 a 24 anys consideren que Déu té poca importància en la seva vida”
Tot i aquesta davallada en la creença, la recerca revela una paradoxa significativa: els joves creients són més practicants que altres grups d'edat. El 13,7 % dels joves de 16 a 24 anys assisteixen setmanalment a centres de culte, xifra que supera la mitjana general (9,8 %). Aquesta tendència es manté en la franja de 25 a 34 anys, amb un 10,4 % de practicants. El nivell de pràctica varia en funció de la confessió religiosa. Els joves creients musulmans i, en un grau inferior, els cristians evangèlics practiquen més que els catòlics.
Els joves, més oberts i respectuosos amb la diversitat religiosa
Aquesta intensificació de la pràctica religiosa entre els joves creients s'explica, en part, per la diversificació religiosa que ha experimentat Catalunya en les darreres dècades, tal com explica l'equip investigador en què participa Martínez Sanmartí, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats i membre del grup de recerca Llengua, Cultura i Identitat en un Món Global (IDENTICAT), adscrit al centre UOC-TRÀNSIC.
Entre els joves de 16 a 24 anys, només el 36,4 % es declaren catòlics, mentre que el 14,5 % són musulmans, el 5,8 % es defineixen com a evangèlics o protestants, el 4,4 % s'adscriuen a altres religions, el 16,9 % es consideren agnòstics i el 22 % es presenten com a ateus.
L'estudi també analitza la influència de la religió en diversos àmbits de la vida dels joves. En l'àmbit familiar, per exemple, la probabilitat de casar-se augmenta significativament entre els creients practicants: un 99 % entre els musulmans, un 40 % entre els practicants d'altres religions, i un 12 % entre els catòlics i evangèlics.
Un altre aspecte rellevant de la recerca és el coneixement i les actituds envers la diversitat religiosa. Tot i que els joves mostren nivells baixos de coneixement sobre les diferents confessions (el 56,9 % dels menors de 25 anys tenen un coneixement "baix" sobre aquesta qüestió), també són els més oberts i respectuosos. El 87,8 % dels joves de 16 a 24 anys veurien amb bons ulls l'obertura d'un centre de culte a prop de casa seva, per sobre de la mitjana general (79,3 %).
Finalment, l'estudi també indica que les persones joves són les que pateixen més discriminació per motius religiosos. Clarament, la possibilitat d'experimentar aquesta forma de discriminació decreix amb l'edat. Així, mentre que el 9,6 % dels individus joves d'entre 16 i 24 anys afirma haver-ne patit, aquest percentatge es redueix al 2 % entre les persones més grans de 65 anys.
L'informe complet es pot consultar en línia a la col·lecció "Estudis" de la Direcció General de Joventut, i ofereix una radiografia detallada de les creences, pràctiques i actituds religioses de la joventut catalana, a més d'aportar dades clau per entendre els reptes i les oportunitats en la gestió de la diversitat religiosa al país.
Aquest estudi s'emmarca en la missió de recerca de la UOC "Cultura per a una societat crítica", i afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 16 de l'ONU, pau, justícia i institucions sòlides.
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