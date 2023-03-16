Más de 25.000 personas empiezan por primera vez estudios de grado, máster universitario o FP, y más de 50.000 seguirán su formación en la UOC este curso académico 2025-2026. Para todas estas personas, la universidad ha puesto en marcha varias novedades, como nuevas herramientas de IA, más profesorado, mejoras en las aulas, un modelo de evaluación digital más flexible y un ciclo de ponencias sobre salidas profesionales. Además, la institución ha mejorado la atención al estudiantado con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo y reforzará su acompañamiento en su paso por la universidad.

Se activa Google Gemini Chat

La UOC activa Gemini Chat para el estudiantado, con lo que da un paso significativo en la optimización de las herramientas de inteligencia artificial generativa (IAG), enmarcado dentro de la iniciativa estratégica SofIA . La herramienta de IA, incluida en el entorno de trabajo de Google Workspace de la UOC, aporta valor y eficiencia al día a día con la creación de Gems (prompts reutilizables) o con Deep Research (búsqueda de información en internet), entre otras opciones. Gemini será un nuevo activo en el proceso de aprendizaje del estudiantado, que en algunas asignaturas deberá interactuar con la IA de forma específica para completar las actividades académicas.

"Con SofIA, la UOC coloca la IA al servicio de nuestro modelo educativo con una visión que es, ante todo, humana", señala Teresa Guasch , vicerrectora de Docencia y Aprendizaje. "No se trata simplemente de incorporar tecnología; hablamos de transformar la manera en que enseñamos, aprendemos y nos relacionamos con nuestra comunidad", añade.

Más profesorado en las aulas

La UOC incorpora 44 nuevos docentes, que se suman a los más de 600 miembros del personal docente investigador, y a los más de 6.400 docentes colaboradores y tutores y tutoras. La figura del docente de entornos de aprendizaje en línea es una pieza clave que guía, diseña, dinamiza y evalúa el proceso de aprendizaje del alumnado.

Mejoras en el aula

Las aulas también incorporan novedades, como una interfaz más visual en el seguimiento de entregas de las tareas y un retorno (feedback) integrado por parte del profesorado; un calendario con todos los hitos académicos marcados (inicios, plazos y calificaciones) en un solo espacio; una autoevaluación con rúbricas, y encuentros síncronos con el profesorado.

Nuevo modelo de evaluación final

Este curso la UOC también ofrecerá un nuevo sistema de evaluación con una gran ventaja para el estudiantado: la flexibilidad, ya que se prevé mayoritariamente asíncrono.

Durante el primer semestre del curso 2025-2026, primer periodo de implantación del cambio, un 20 % de las asignaturas tendrán las pruebas finales asíncronas, lo que permitirá al estudiantado completarlas en el momento que mejor se adapte a su disponibilidad, dentro de un periodo previamente establecido. Además, el profesorado dispondrá de un margen más amplio para definir aspectos clave de la evaluación final, como la duración de la prueba —que podrá ser de entre 30 minutos y 2 horas y media— o el formato de los enunciados.

Se trata de un cambio relevante que, como explica la vicerrectora Guasch, "nos permitirá avanzar en la consolidación de la evaluación digital y construir un sistema más integrado, eficiente y alineado con nuestro modelo educativo, para fortalecer algunos de los atributos de la evaluación en la UOC: formativa, flexible e inclusiva y acreditativa".

Mejora de la atención a la diversidad y a la inclusión

El Servicio de Inclusión y Bienestar (SIB) es un servicio transversal creado recientemente por la UOC con el objetivo de reforzar la atención y el acompañamiento al estudiantado con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y la igualdad de oportunidades para este colectivo.

Este septiembre, con el inicio del nuevo curso, el SIB impulsa el despliegue de una prueba piloto vinculada al trámite de adaptaciones para el estudiantado con NEAE, con el objetivo de responder a las necesidades reales de cada estudiante y agilizar el trámite. El servicio cuenta con un equipo especializado en inclusión y ofrece asesoramiento a Acción Tutorial, profesorado y otros profesionales de la universidad para favorecer el acompañamiento a estas personas.

La institución promoverá también prácticas inclusivas y reforzará un acompañamiento personalizado a lo largo de toda la trayectoria académica y profesional de este colectivo.

Impulso a las salidas profesionales

La UOC pone en marcha CONNECTA, un nuevo ciclo de ponencias virtuales orientado a dar respuesta a una de las grandes preguntas que los estudiantes se hacen a menudo: "¿Qué salidas profesionales tiene mi grado o máster?".

La primera charla tendrá lugar el 14 de octubre, y está previsto que el ciclo termine el 2 de diciembre. Cada semana estará dedicada a un área de estudios de la UOC. Serán sesiones dinámicas y mesas redondas en las que el estudiantado podrá conocer de primera mano las perspectivas laborales, los perfiles más solicitados y los retos actuales de distintas áreas profesionales.

Nueva oferta académica

El grado de Gestión de la Sostenibilidad, Transformación Digital y Medioambiente , ofrecido por los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, arranca ya como una de las novedades de este curso. También lo es el grado interuniversitario de Desarrollo y Pruebas de Software, que la UOC ofrecerá íntegramente en inglés, junto con la Universidad Abierta de los Países Bajos (OUNL) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a partir de febrero de 2026 y en el marco de la alianza europea OpenEU .

*Datos provisionales porque la matrícula sigue abierta.