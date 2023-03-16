La UOC posa a la disposició de l'estudiantat noves eines d'IA, més professorat i millores a les aulesEl nou curs acadèmic també comença amb un model d'avaluació digital nou, una millora de l'atenció a la diversitat i la inclusió i un cicle de ponències sobre sortides professionals
Totes les novetats estan pensades per millorar l'experiència educativa de les més de 75.000* persones que començaran un nou curs a la UOC
Més de 25.000 persones comencen per primer cop estudis de grau, màster universitari o FP, i més de 50.000 continuaran la seva formació a la UOC aquest curs acadèmic 2025-2026. Per a totes aquestes persones, la Universitat ha posat en marxa diverses novetats, com ara noves eines d'IA, més professorat, millores a les aules, un model d'avaluació digital més flexible i un cicle de ponències sobre sortides professionals. A més, la institució ha millorat l'atenció a l'estudiantat amb discapacitat o amb necessitats específiques de suport educatiu i reforçarà l'acompanyament a aquest col·lectiu en el seu pas per la Universitat.
S'activa Google Gemini Chat
La UOC activa Gemini Chat per a l'estudiantat, amb la qual cosa fa un pas significatiu en l'optimització de les eines d'intel·ligència artificial generativa (IAG), emmarcat dins la iniciativa estratègica SofIA. L'eina d'IA, inclosa en l'entorn de treball de Google Workspace de la UOC, aporta valor i eficiència al dia a dia amb la creació de Gems (prompts reutilitzables) o amb Deep Research (cerca d'informació a internet), entre altres opcions. Gemini serà un nou actiu en el procés d'aprenentatge de l'estudiantat, que en algunes assignatures haurà d'interactuar amb la IA de manera específica per completar les activitats acadèmiques.
"Amb SofIA, la UOC col·loca la IA al servei del nostre model educatiu amb una visió que és, abans de res, humana", explica Teresa Guasch, vicerectora de Docència i Aprenentatge. "No es tracta simplement d'incorporar tecnologia; parlem de transformar la manera com ensenyem, aprenem i ens relacionem amb la nostra comunitat", afegeix.
Més professorat a les aules
La UOC incorpora 44 nous docents, que se sumen als més de 600 membres del personal docent investigador, i als més de 6.400 docents col·laboradors i tutors i tutores. La figura del docent d'entorns d'aprenentatge en línia és una peça clau que guia, dissenya, dinamitza i avalua el procés d'aprenentatge de l'alumnat.
Millores a l'aula
Les aules també incorporen novetats, com ara una interfície més visual en el seguiment de lliuraments de les tasques i un retorn (feedback) integrat per part del professorat; un calendari amb totes les fites acadèmiques marcades (inicis, terminis i qualificacions) en un sol espai; una autoavaluació amb rúbriques, i trobades síncrones amb el professorat.
Nou model d'avaluació final
Aquest curs, la UOC també oferirà un nou sistema d'avaluació amb un gran avantatge per a l'estudiantat: la flexibilitat, ja que es preveu majoritàriament asíncron.
Durant el primer semestre del curs 2025-2026, primer període d'implantació del canvi, un 20 % de les assignatures tindran les proves finals asíncrones, fet que permetrà a l'estudiantat completar-les en el moment que s'adapti més bé a la seva disponibilitat, dins un període establert prèviament. A més, el professorat disposarà de més marge per definir aspectes clau de l'avaluació final, com ara la durada de la prova —que podrà ser d'entre 30 minuts i 2 hores i mitja— o el format dels enunciats.
Es tracta d'un canvi rellevant que, com explica la vicerectora Guasch, "ens permetrà avançar en la consolidació de l'avaluació digital i construir un sistema més integrat, eficient i alineat amb el nostre model educatiu, per enfortir alguns dels atributs de l'avaluació a la UOC: formativa, flexible i inclusiva i acreditativa".
Millora de l'atenció a la diversitat i a la inclusió
El Servei d'Inclusió i Benestar (SIB) és un servei transversal creat recentment per la UOC amb l'objectiu de reforçar l'atenció i l'acompanyament a l'estudiantat amb discapacitat o amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i la igualtat d'oportunitats per a aquest col·lectiu.
Aquest setembre, amb l'inici del nou curs, el SIB impulsa el desplegament d'una prova pilot vinculada al tràmit d'adaptacions per a l'estudiantat amb NESE, amb l'objectiu de respondre a les necessitats reals de cada estudiant i agilitzar el tràmit. El servei té un equip especialitzat en inclusió i ofereix assessorament a Acció Tutorial, professorat i altres professionals de la Universitat per afavorir l'acompanyament a aquestes persones.
La institució promourà també pràctiques inclusives i reforçarà un acompanyament personalitzat al llarg de tota la trajectòria acadèmica i professional d'aquest col·lectiu.
Impuls a les sortides professionals
La UOC posa en marxa CONNECTA, un nou cicle de ponències virtuals orientat a donar resposta a una de les grans preguntes que els estudiants es fan sovint: "Quines sortides professionals té el meu grau o màster?".
La primera xerrada tindrà lloc el 14 d'octubre, i es preveu que el cicle s'acabi el 2 de desembre. Cada setmana estarà dedicada a una àrea d'estudis de la Universitat. Seran sessions dinàmiques i taules rodones en què l'estudiantat podrà conèixer de primera mà les perspectives laborals, els perfils més demanats i els reptes actuals de diverses àrees professionals.
Nova oferta acadèmica
El grau de Gestió de la Sostenibilitat, Transformació Digital i Medi Ambient, ofert pels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, engega ja com una de les novetats d'aquest curs. També ho és el grau interuniversitari de Desenvolupament i Proves de Software, que la UOC oferirà íntegrament en anglès, juntament amb la Universitat Oberta dels Països Baixos (OUNL) i la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a partir del febrer del 2026 i en el marc de l'aliança europea OpenEU.
* Dades provisionals perquè la matrícula continua oberta.