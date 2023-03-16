El Patronato de la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) ha aprobado un presupuesto de 183,6 millones de euros para el 2025, un 6,2 % más que el año anterior. En la primera reunión del año, que ha tenido lugar el 6 de febrero, también ha dado el visto bueno a la previsión de cierre provisional del ejercicio 2024 y a los informes de gestión que han presentado la rectora, Àngels Fitó, y el gerente, Antoni Cahner. Así mismo, ha acordado ratificar la propuesta de modificación de las Normas de organización y funcionamiento de la UOC, que permitirá adecuar el modelo y los órganos de gobierno, participación y coordinación al nuevo contexto y a las prioridades estratégicas de la institución.

El presupuesto aprobado para este año prevé unos ingresos de 183,6 millones de euros, de los cuales 128,9 provendrán de las matrículas (un 70 % sobre el total, incorporando una previsión de ampliación de 1.851 plazas de los programas más solicitados, como por ejemplo el grado de Educación Primaria), 40,2 provendrán del convenio programa corriente (un 22 % sobre el total), 7,4 provendrán de captación de fondos de investigación y transferencia (un 4 % sobre el total), y los 7,1 restantes provendrán de otros ingresos (un 4 % sobre el total). En cuanto a las inversiones, se incrementan un 25 % con relación al 2024 y llegan hasta los 12,8 millones de euros en 2025. De estos, 8,4 millones de euros se dedican a inversiones tecnológicas; 2,1 a los materiales didácticos propios, y 2,3 a otras inversiones (principalmente para infraestructuras).

Un 11,2 % más de subvención

Las cuentas del 2025 incorporan un incremento importante de la subvención pública a través del convenio programa de la Generalitat de Cataluña. En concreto, 6 millones de euros más en relación con el presupuesto del 2024 (un 11,2 % más). Así, se prevé ingresar 44,7 millones de euros, 40,2 en concepto de subvención corriente y 4,5 en concepto de financiación de inversiones.

Con este incremento, se consolida la compensación al personal propio por el incremento del IPC del 2024 con 2,6 millones. Además, 2,4 millones de euros se destinarán a afrontar el plan de choque del PDI con un plan de acción para acompañar la definición y el despliegue de la nueva política académica (actualización de bandas salariales y pago de tramos meritados), e incorporar nuevo profesorado para mejorar la respuesta académica a las diferentes misiones de la UOC, así como transitar hacia un modelo de atención docente que prevé una participación más directa en la actividad del aula. Finalmente, 1 millón de euros se destinarán a hacer frente al desarrollo de proyectos tecnológicos transformadores como GAUDÍ, Experiencia del estudiantado, Evaluación digital y Estrategia de datos e IA.

En relación con la previsión de compensación por el incremento del IPC que pueda haber este año, se ha acordado que se concretará con el Gobierno su financiación, con la voluntad de aplicar los mismos criterios que puedan establecerse para las universidades públicas.

Durante la reunión, el presidente del Patronato, Pere Vallès, ha agradecido al Gobierno el incremento de la subvención como paso previo a poder disponer de un contrato programa plurianual que garantice la competitividad académica y tecnológica de la universidad, y ha insistido en la necesidad de resolver la situación jurídica de la UOC. Además, ha presentado el informe favorable a las cuentas que ha emitido el Consejo Asesor de la FUOC, presidido por Xavier Prats Monné. Este es el órgano consultivo o asesor que garantiza una amplia representación de la sociedad catalana en el funcionamiento de la UOC.

Nuevo modelo de financiación estructural

En la reunión del Patronato, la rectora, Àngels Fitó, ha hecho balance del año 2024 y ha aprovechado para volver a reclamar la concreción de un nuevo modelo de financiación estructural, que incorpore un plan de choque coyuntural para el período 2025-2029, para que la UOC pueda seguir siendo competitiva, para preservar su función y su vocación pública, y para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la universidad.

En este sentido, y según ha subrayado: "el presupuesto aprobado para el 2025 es solo el primer paso hacia un nuevo modelo de financiación para la UOC que se debe concretar en el próximo convenio programa, superando al actual ¿recortado en el 2010 y congelado desde el 2015". Con una nueva financiación, se podría dar respuesta a los desafíos actuales de la universidad.

Hacia una gobernanza más distribuida

Por otro lado, el Patronato también ha acordado ratificar la propuesta de modificación de las Normas de organización y funcionamiento de la UOC para adecuar el modelo de gobernanza y los órganos de gobierno, participación y coordinación al nuevo contexto, de acuerdo con las prioridades estratégicas del plan de mandato. Todo ello debe permitir dotar a la institución de más agilidad decisoria, coordinación, reflexión estratégica y participación representativa.

Una universidad con vocación pública

Como fundación sin ánimo de lucro, la UOC presta un servicio público y se gestiona de forma privada. Se financia con los ingresos de las matrículas y la captación de fondos para proyectos de investigación. La Generalitat subvenciona una parte del presupuesto mediante un convenio programa.

Toda la actividad de la universidad está regida por los principios de sostenibilidad y rendición de cuentas. En este sentido, además de tener un patronato como máximo órgano de gobierno y administración que, entre otras cuestiones, aprueba el presupuesto y los balances de la institución, la UOC y sus responsables pasan los controles que determinan la Generalitat y el Parlamento de Cataluña.

Patronato de la FUOC

El Patronato es el máximo órgano de gobierno y administración de la UOC, según los Estatutos de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). Según el artículo 21.2 de estos estatutos, el Patronato tiene delegadas todas sus funciones (menos las no delegables) en la Comisión Permanente, que es el órgano permanente de administración y gestión de la UOC. Además, está asistido por el Consejo Asesor, órgano consultivo.