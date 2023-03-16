El Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) ha aprovat un pressupost de 183,6 milions d'euros per al 2025, un 6,2 % més que l'any anterior. En la primera reunió de l'any, que ha tingut lloc el 6 de febrer, també ha donat el vistiplau a la previsió de tancament provisional de l'exercici 2024 i als informes de gestió que han presentat la rectora, Àngels Fitó, i el gerent, Antoni Cahner. Així mateix, ha acordat ratificar la proposta de modificació de les Normes d'organització i funcionament de la UOC, que permetrà adequar el model i òrgans de govern, participació i coordinació al nou context i a les prioritats estratègiques de la institució.
El pressupost aprovat per a aquest any preveu uns ingressos de 183,6 milions d'euros, dels quals 128,9 provindran de les matrícules (un 70 % sobre el total, incorporant una previsió d'ampliació de 1851 places dels programes més demandats, com per exemple el Grau d'Educació Primària), 40,2 del conveni programa corrent (un 22 % sobre el total), 7,4 de captació de fons de recerca i transferència (un 4 % sobre el total), i 7,1 restant d'altres ingressos (un 4 % sobre el total). Quant a les inversions, s'incrementen un 25 % amb relació al 2024, arribant fins als 12,8 milions d'euros el 2025. D'aquests, 8,4 milions d'euros es dediquen a inversions tecnològiques; 2,1 als materials didàctics propis, i 2,3 a altres inversions (principalment per infraestructures).
Un 11,2 % més de subvenció
Els comptes del 2025 incorporen un increment important de la subvenció pública via conveni programa de la Generalitat de Catalunya. En concret, 6 milions d'euros més en relació amb el pressupost del 2024 (un 11,2 % més). Així, es preveuen ingressar 44,7 milions d'euros, 40,2 en concepte de subvenció corrent i 4,5 en concepte de finançament d'inversions.
Amb aquest increment, es consolida la compensació al personal propi per l'increment de l'IPC del 2024 amb 2,6 milions. A més, 2,4 milions d'euros es destinaran a afrontar el pla de xoc del professorat docent i investigador (PDI) amb un pla d'acció per acompanyar la definició i desplegament de la nova la política acadèmica (actualització de bandes salarials i pagament de trams meritats), i incorporar nou professorat per millorar la resposta acadèmica a les diferents missions de la Universitat, així com transitar cap un model d'atenció docent que preveu una participació més directa en l'activitat de l'aula. Finalment, 1 milió d'euros es destinaran a fer front al desenvolupament de projectes tecnològics transformadors com Gaudí, Experiència de l'estudiantat, l'Avaluació digital i Estratègia de dades i IA.
Pel que fa a la previsió de compensació per l'increment de l'IPC que hi pugui haver enguany, s'ha acordat que es concretarà amb el Govern el seu finançament, amb la voluntat d'aplicar els mateixos criteris que es puguin establir per a les universitats públiques.
Durant la reunió, el president del Patronat, Pere Vallès, ha agraït al Govern l'increment de la subvenció com a pas previ a poder disposar d'un contracte programa plurianual que garanteixi la competitivitat acadèmica i tecnològica de la Universitat, i ha insistit en la necessitat de resoldre la situació jurídica de la UOC. A més, ha presentat l'informe favorable als comptes que ha emès el Consell Assessor de la FUOC, presidit per Xavier Prats Monné. Aquest és l'òrgan consultiu o assessor que garanteix una àmplia representació de la societat catalana en el funcionament de la UOC.
Nou model de finançament estructural
A la reunió del Patronat, la rectora Fitó ha fet balanç de l'any 2024 i ha aprofitat per tornar a reclamar la concreció d'un nou model de finançament estructural, que incorpori un pla de xoc conjuntural pel període 2025-2029, perquè la Universitat pugui continuar essent competitiva, per preservar la seva funció i la seva vocació pública, i per millorar les condicions de treball dels professionals de la UOC.
En aquest sentit, i segons ha subratllat: "el pressupost aprovat pel 2025 és només la primera passa cap a un nou model de finançament per a la UOC que s'ha de concretar en el futur conveni programa, superant l'actual -retallat el 2010 i congelat des de 2015-". Amb un finançament nou, es podria donar resposta als desafiaments actuals de la Universitat.
Cap a una governança més distribuïda
Per altra banda, el Patronat també ha acordat ratificar la proposta de modificació de les Normes d'organització i funcionament de la UOC per adequar el model de governança i els òrgans de govern, participació i coordinació al nou context, d'acord amb les prioritats estratègiques del pla de mandat. Tot plegat ha de permetre dotar la institució de més agilitat decisòria, coordinació, reflexió estratègica i participació representativa.
Una universitat amb vocació pública
Com a fundació sense ànim de lucre, la UOC presta un servei públic i es gestiona de manera privada. Es finança amb els ingressos de les matrícules i la captació de fons per a projectes de recerca. La Generalitat subvenciona una part del pressupost mitjançant un conveni programa.
Tota l'activitat de la Universitat està regida pels principis de sostenibilitat i rendició de comptes. En aquest sentit, a banda de tenir un patronat com a màxim òrgan de govern i administració que, entre altres qüestions, aprova el pressupost i els balanços de la institució, la UOC i els seus responsables passen els controls que determinen la Generalitat i el Parlament de Catalunya.
Patronat de la FUOC
El Patronat és el màxim òrgan de govern i administració de la UOC, segons els Estatuts de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). Segons l'article 21.2 d'aquests estatuts, el Patronat té delegades totes les seves funcions (menys les no delegables) en la Comissió Permanent, que és l'òrgan permanent d'administració i gestió de la UOC. A més, és assistit pel Consell Assessor, òrgan consultiu.