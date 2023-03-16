La Cátedra UNESCO Pau Casals —fruto de un convenio entre la Fundació Pau Casals y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)— tiene por objeto impulsar la investigación y el conocimiento sobre el legado musical y humanístico de Casals. Y, por tercera vez consecutiva, ha abierto una nueva convocatoria de proyectos de investigación, dirigida a estudiantes y personal investigador de todo el mundo. De entre las 58 propuestas recibidas, la comisión de selección ha decidido otorgar dos becas a los proyectos Pau Casals y el Nobel de la Paz, una candidatura durante la Guerra Fría, de Joan Esculies, y Música en contra del reclutamiento. Resistencia cultural y protesta antimilitarista en España (1984-2002), de Andrés López y Violeta Caballero.

El proyecto Pau Casals y el Nobel de la Paz, una candidatura durante la Guerra Fría, del Dr. Joan Esculies Serrat, se inserta en una línea de investigación que pretende analizar las campañas, el proceso de proposición, el eco y las dificultades de la candidatura de Pau Casals para el premio Nobel de la paz. El objetivo de la investigación es comprender mejor la relación de los exiliados republicanos —sobre todo, figuras destacadas de la política y la cultura catalanas— con la política norteamericana durante la Guerra Fría y los sucesivos intentos de acabar con el régimen franquista.

El segundo de los proyectos, Música en contra del reclutamiento. Resistencia cultural y protesta antimilitarista en España (1984-2002), presentado conjuntamente por Andrés López Estapé y Violeta Caballero Caballero, del Instituto de Paz y Conflictos (IPAZ), analiza como la cultura musical antimilitarista de los años ochenta y noventa en España se convirtió en un ejemplo paradigmático de la creación artística como herramienta de expresión política, de cohesión social y de resistencia activa ante un modelo militar impuesto. El objetivo de la investigación es describir e interpretar el papel que desempeñó la música en la resistencia cultural de los objetores de conciencia españoles durante ese periodo.

La tercera convocatoria internacional de becas, que quiere impulsar la investigación y el conocimiento sobre el legado musical y humanístico del músico, ha recibido un total de 58 propuestas de temáticas diversas, centradas en el legado musical y humanístico de Pau Casals, la construcción de la paz y el papel de la música en la prevención de conflictos. Las propuestas recibidas provienen de 27 países distintos: 7 surgen de universidades y centros de investigación catalanes, 9 proceden de instituciones del resto del Estado y 42 son de ámbito internacional.

La Cátedra UNESCO Pau Casals, en colaboración con la Sociedad de Gestión de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE), brinda apoyo económico a cada uno de los proyectos becados, así como apoyo y acompañamiento de una comisión de expertos y acceso al fondo documental de Pau Casals, ubicado en el Archivo Nacional de Cataluña, entre otras contraprestaciones.

Los dos proyectos seleccionados en la primera edición de las becas fueron La evolución de los mecanismos internacionales de protección de los músicos: una perspectiva histórica, de Laurence Cuny, y De Festívola al Preludio de El Pessebre. Una primera aproximación al catálogo de obra musical de Pablo Casals a partir de sus sardanas, de Anna Costal y Albert Fontelles. Y ya se pueden consultar en Papers de la Càtedra.

Por su parte, La estética musical de Pau Casals. Tradición y modernidad, de Magda Polo, y Los roles y las funciones de la música en la construcción de la paz de las Naciones Unidas, de John Gledhill, fueron los proyectos becados en la edición de 2024. Actualmente están en proceso de ejecución, y muy pronto se podrán consultar los resultados.