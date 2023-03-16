La Càtedra UNESCO Pau Casals presenta els resultats dels treballs de les beques de recerca 2023Els dos projectes plantegen una investigació sobre la protecció internacional dels artistes en perill com a part de la llibertat artística i un estudi musicològic de les sardanes composades per Casals
El proper dijous 20 de març, a les 18 h, la Càtedra UNESCO Pau Casals —una iniciativa conjunta entre la Fundació Pau Casals i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)— farà públics a l’ESMUC els resultats dels dos projectes seleccionats en la primera convocatòria de beques de recerca 2023, dedicada a l’estudi i difusió del llegat musical i humanístic de Pau Casals. A més, es farà la presentació de la nova col·lecció de publicacions Papers de la Càtedra. L’entrada és lliure fins completar aforament.
La comissió de selecció, formada per Núria Ballester, Joan Fuster-Sobrepere, Marc Gil, Alfons Martinell, Bernard Meillat, Jordi Pardo i Pepe Reche, va destacar la qualitat, l’excel·lència i l’interès de les propostes presentades i va decidir atorgar dues beques als projectes: “L’evolució dels mecanismes internacionals de protecció dels músics en risc. Una perspectiva històrica que explora el llegat de Pau Casals” presentat per Laurence Cuny i “De Festívola al Preludi d’El Pessebre. Una aproximació al catàleg d’obra musical de Pau Casals a partir de les seves sardanes” presentat conjuntament per Anna Costal i Albert Fontelles.
El primer dels treballs, presentat per Laurence Cuny, està associat a la tesi doctoral que realitza a la Université Laval i la Université Paris 1 Sorbonne. El punt de partida d'aquesta recerca ha estat investigar si Pau Casals s'havia beneficiat d'un suport en el seu exili i situar l'evolució dels mecanismes internacionals de protecció dels músics en una perspectiva històrica. A partir d'entrevistes a actors de la protecció internacional i de la recerca als arxius de la Fundació Pau Casals, aquesta monografia explora el compromís de Pau Casals i contribueix a entendre el panorama actual de la protecció, les seves possibles llacunes i com recuperar la figura de Casals continua essent de valor per abordar-les.
El segon treball, desenvolupat per Anna Costal i Albert Fontelles, planteja una aproximació al catàleg raonat de la seva obra compositiva, és a dir, un estudi que aprofundeix en la localització de manuscrits i edicions, situa històricament i artística el procés creatiu, i relaciona les interpretacions i enregistraments que han marcat el recorregut històric de cadascun dels títols. La recerca s’ha orientat a partir de tres objectius: analitzar la recepció i l’impacte de les sis sardanes, fomentar-ne l’accés a intèrprets i investigadors, i difondre el seu valor artístic a un públic ampli. La recerca, impulsada des del Grup de Recerca en Estudis Culturals i Musicals (GRECUM) de l’ESMUC, ofereix una primera aproximació a l'obra sardanística de Casals, destacant la seva importància cultural i patrimonial.
Els treballs seran publicats a la nova col·lecció de Papers de la Càtedra que es podran trobar a la pàgina web de la Càtedra UNESCO Pau Casals i al Repositori de la UOC.
La Càtedra UNESCO Pau Casals ha ofert una dotació econòmica de 2.000€ a cada una dels projectes becats, així com el suport i acompanyament d’una comissió d’experts i accés al fons documental de Pau Casals, ubicat a l’Arxiu Nacional de Catalunya, entre d’altres contraprestacions.
Els projectes becats han estat valorats com una aportació rellevant per a l'estudi de Casals, amb una qualitat tècnica i un plantejament sòlid que subratllen la importància de continuar promovent la investigació en aquest àmbit.
Per obtenir més informació sobre les beques i els treballs al web de la Càtedra fes clic aquí.
Sobre la Càtedra Pau Casals
La Càtedra Pau Casals de Música i Defensa de la Pau i dels Drets Humans és un projecte en conveni entre la UOC i la Fundació Pau Casals, amb l'objectiu de promoure la recerca, el coneixement, la difusió i el debat contemporanis sobre la dimensió musical i humanística de Pau Casals i el seu extraordinari llegat, així com els valors que va defensar al llarg de la seva vida. Es tracta d'una càtedra per fomentar el compromís de la cultura i la música amb els grans problemes de la societat actual, per agrupar persones, personal investigador i artistes. És un espai de reflexió i investigació sobre el rol de la música en el diàleg intercultural i les institucions que defensen els drets humans i el multilateralisme per a un món millor.
Sobre la Fundació Pau Casals
La Fundació Pau Casals és una entitat privada sense ànim de lucre que va ser creada per Pau Casals i la seva esposa, Marta Casals, l'any 1972 amb l'objectiu de conservar el llegat patrimonial de Pau Casals i impulsar i divulgar el coneixement de la música clàssica.
La missió de la fundació és preservar i difondre el llegat patrimonial, artístic i humà de Pau Casals; donar suport a joves violoncel·listes i impulsar projectes que promoguin els valors que Pau Casals va defensar al llarg de la seva vida en favor de la pau, els drets humans i el compromís social.
Amb el suport de l’Entidad de Gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la música (AIE) i la col·laboració de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).