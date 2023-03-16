18/3/25 · Cultura

La Càtedra UNESCO Pau Casals presenta els resultats dels treballs de les beques de recerca 2023

Els dos projectes plantegen una investigació sobre la protecció internacional dels artistes en perill com a part de la llibertat artística i un estudi musicològic de les sardanes composades per Casals

Redacció

El proper dijous 20 de març, a les 18 h, la Càtedra UNESCO Pau Casals —una iniciativa conjunta entre la Fundació Pau Casals i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)— farà públics a l’ESMUC els resultats dels dos projectes seleccionats en la primera convocatòria de beques de recerca 2023, dedicada a l’estudi i difusió del llegat musical i humanístic de Pau Casals. A més, es farà la presentació de la nova col·lecció de publicacions Papers de la Càtedra. L’entrada és lliure fins completar aforament.

La comissió de selecció, formada per Núria Ballester, Joan Fuster-Sobrepere, Marc Gil, Alfons Martinell, Bernard Meillat, Jordi Pardo i Pepe Reche, va destacar la qualitat, l’excel·lència i l’interès de les propostes presentades i va decidir atorgar dues beques als projectes: “L’evolució dels mecanismes internacionals de protecció dels músics en risc. Una perspectiva històrica que explora el llegat de Pau Casals” presentat per Laurence Cuny i “De Festívola al Preludi d’El Pessebre. Una aproximació al catàleg d’obra musical de Pau Casals a partir de les seves sardanes” presentat conjuntament per Anna Costal i Albert Fontelles.

El primer dels treballs, presentat per Laurence Cuny, està associat a la tesi doctoral que realitza a la Université Laval i la Université Paris 1 Sorbonne. El punt de partida d'aquesta recerca ha estat investigar si Pau Casals s'havia beneficiat d'un suport en el seu exili i situar l'evolució dels mecanismes internacionals de protecció dels músics en una perspectiva històrica. A partir d'entrevistes a actors de la protecció internacional i de la recerca als arxius de la Fundació Pau Casals, aquesta monografia explora el compromís de Pau Casals i contribueix a entendre el panorama actual de la protecció, les seves possibles llacunes i com recuperar la figura de Casals continua essent de valor per abordar-les.

El segon treball, desenvolupat per Anna Costal i Albert Fontelles, planteja una aproximació al catàleg raonat de la seva obra compositiva, és a dir, un estudi que aprofundeix en la localització de manuscrits i edicions, situa històricament i artística el procés creatiu, i relaciona les interpretacions i enregistraments que han marcat el recorregut històric de cadascun dels títols. La recerca s’ha orientat a partir de tres objectius: analitzar la recepció i l’impacte de les sis sardanes, fomentar-ne l’accés a intèrprets i investigadors, i difondre el seu valor artístic a un públic ampli. La recerca, impulsada des del Grup de Recerca en Estudis Culturals i Musicals (GRECUM) de l’ESMUC, ofereix una primera aproximació a l'obra sardanística de Casals, destacant la seva importància cultural i patrimonial.

Els treballs seran publicats a la nova col·lecció de Papers de la Càtedra que es podran trobar a la pàgina web de la Càtedra UNESCO Pau Casals i al Repositori de la UOC.

La Càtedra UNESCO Pau Casals ha  ofert una dotació econòmica de 2.000€ a cada una dels projectes becats, així com el suport i acompanyament d’una comissió d’experts i accés al fons documental de Pau Casals, ubicat a l’Arxiu Nacional de Catalunya, entre d’altres contraprestacions.

Els projectes becats han estat valorats com una aportació rellevant per a l'estudi de Casals, amb una qualitat tècnica i un plantejament sòlid que subratllen la importància de continuar promovent la investigació en aquest àmbit.

Per obtenir més informació sobre les beques i els treballs al web de la Càtedra fes clic aquí.

 

Sobre la Càtedra Pau Casals

La Càtedra Pau Casals de Música i Defensa de la Pau i dels Drets Humans és un projecte en conveni entre la UOC i la Fundació Pau Casals, amb l'objectiu de promoure la recerca, el coneixement, la difusió i el debat contemporanis sobre la dimensió musical i humanística de Pau Casals i el seu extraordinari llegat, així com els valors que va defensar al llarg de la seva vida. Es tracta d'una càtedra per fomentar el compromís de la cultura i la música amb els grans problemes de la societat actual, per agrupar persones, personal investigador i artistes. És un espai de reflexió i investigació sobre el rol de la música en el diàleg intercultural i les institucions que defensen els drets humans i el multilateralisme per a un món millor.

 

Sobre la Fundació Pau Casals

La Fundació Pau Casals és una entitat privada sense ànim de lucre que va ser creada per Pau Casals i la seva esposa, Marta Casals, l'any 1972 amb l'objectiu de conservar el llegat patrimonial de Pau Casals i impulsar i divulgar el coneixement de la música clàssica.

La missió de la fundació és preservar i difondre el llegat patrimonial, artístic i humà de Pau Casals; donar suport a joves violoncel·listes i impulsar projectes que promoguin els valors que Pau Casals va defensar al llarg de la seva vida en favor de la pau, els drets humans i el compromís social.

Amb el suport de l’Entidad de Gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la música (AIE) i la col·laboració de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

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