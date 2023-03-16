Dos projectes sobre música, pau i resistència cultural, becats per la Càtedra UNESCO Pau CasalsLa tercera convocatòria internacional de beques, que vol impulsar la recerca i el coneixement sobre el llegat musical i humanístic del músic, rep 58 propostes de 27 països
La Càtedra UNESCO Pau Casals —fruit d'un conveni entre la Fundació Pau Casals i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)— té com a objectiu impulsar la investigació i el coneixement sobre el llegat musical i humanístic de Casals. I, per tercer cop consecutiu, ha obert una nova convocatòria de projectes de recerca, adreçada a estudiants i personal investigador de tot el món. D'entre les 58 propostes rebudes, la comissió de selecció ha decidit atorgar dues beques als projectes Pau Casals i el Nobel de la Pau, una candidatura durant la Guerra Freda, de Joan Esculies, i Música en contra del reclutament. Resistència cultural i protesta antimilitarista a Espanya (1984-2002), d'Andrés López i Violeta Caballero.
El projecte Pau Casals i el Nobel de la Pau, una candidatura durant la Guerra Freda, del Dr. Joan Esculies Serrat, s'insereix en una línia de recerca que pretén analitzar les campanyes, el procés de proposició, el ressò i les dificultats de la candidatura de Pau Casals per al premi Nobel de la pau. L'objectiu de la recerca és comprendre millor la relació dels exiliats republicans —sobretot, figures destacades de la política i la cultura catalanes— amb la política nord-americana durant la Guerra Freda i els intents successius de posar fi al règim franquista.
El segon dels projectes, Música en contra del reclutament. Resistència cultural i protesta antimilitarista a Espanya (1984-2002), presentat conjuntament per Andrés López Estapé i Violeta Caballero Caballero, de l'Instituto de Paz y Conflictos (IPAZ), analitza com la cultura musical antimilitarista dels anys vuitanta i noranta a Espanya va esdevenir un exemple paradigmàtic de la creació artística com a eina d'expressió política, de cohesió social i de resistència activa davant d'un model militar imposat. L'objectiu de la investigació és descriure i interpretar el paper que la música va tenir en la resistència cultural dels objectors de consciència espanyols durant aquest període.
La tercera convocatòria internacional de beques, que vol impulsar la recerca i el coneixement sobre el llegat musical i humanístic del músic, ha rebut un total de 58 propostes de temàtiques diverses, centrades en el llegat musical i humanístic de Pau Casals, la construcció de la pau i el paper de la música en la prevenció de conflictes. Les propostes rebudes provenen de 27 països diferents: 7 sorgeixen d'universitats i centres de recerca catalans, 9 procedeixen d'institucions de la resta de l'Estat i 42 són d'àmbit internacional.
La Càtedra UNESCO Pau Casals, en col·laboració amb la Sociedad de Gestión de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE), dona suport econòmic a cada un dels projectes becats, així com suport i acompanyament d'una comissió d'experts i accés al fons documental de Pau Casals, ubicat a l'Arxiu Nacional de Catalunya, entre altres contraprestacions.
Els dos projectes seleccionats en la primera edició de les beques van ser L'evolució dels mecanismes internacionals de protecció dels músics: una perspectiva històrica, de Laurence Cuny, i De Festívola al Preludi d'El Pessebre. Una primera aproximació al catàleg d'obra musical de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Anna Costal i Albert Fontelles. I ja es poden consultar als Papers de la Càtedra.
Per la seva banda, L'estètica musical de Pau Casals. Tradició i modernitat, de Magda Polo, i Els rols i les funcions de la música en la construcció de la pau de les Nacions Unides, de John Gledhill, van ser els projectes becats en l'edició del 2024. Actualment estan en procés d'execució, i ben aviat se'n podran consultar els resultats.