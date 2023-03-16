La UOC se estrena en los Interdisciplinary Science Rankings 2026 de Times Higher Education, un proyecto que lleva a cabo en colaboración con Schmidt Science Fellows. En la lista de las mejores universidades del mundo en ciencia interdisciplinaria se incluyen 911 instituciones de 94 países o territorios, entre las cuales se encuentra la UOC, que se sitúa en la franja 501-600 del ranking mundial.

Esta clasificación planetaria entiende la interdisciplinariedad o las ciencias interdisciplinarias como la combinación de diferentes disciplinas científicas para abordar algunos de los problemas más urgentes del mundo. Precisamente, la UOC ha entrado en este ranking en un momento en el que la universidad apuesta claramente por el conocimiento abierto, interdisciplinario y conectado con la sociedad, con más de 50 grupos de investigación que lo hacen posible. Este mapa se concreta en cinco misiones de investigación que actúan como marcos transversales y que impulsan la colaboración entre disciplinas y la generación de impacto real.

En palabras del vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento de la UOC, Xavier Vilajosana, "en la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos".

Las cinco misiones de investigación de la UOC son:

Educación del futuro: formar y empoderar a las personas a lo largo de la vida. Generar oportunidades de cambio y mejoras vitales. Transición digital y sostenibilidad: incidir en las nuevas dinámicas sociales, ambientales, económicas y políticas derivadas de los escenarios emergentes. Acompañar y liderar la transformación digital para garantizar que sea motor de una transición verde, justa e inclusiva. Cultura para una sociedad crítica: generar narrativas e imaginarios que contribuyan a crear un mundo más justo y una ciudadanía más crítica, diversa y plural, de acuerdo con los retos contemporáneos. Salud y bienestar planetario:​ promover la salud planetaria mediante el uso de las TIC, para contribuir a mejorar la salud humana y los ecosistemas globales. Tecnología ética y humana: crear nuevos modelos organizativos y tecnológicos al servicio de las personas para capacitar a la sociedad y contribuir de forma crítica a la transformación tecnológica.