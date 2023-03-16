La UOC orienta su investigación a cinco misiones para afrontar los retos globalesCon más de 50 grupos de investigación, la universidad apuesta por el conocimiento abierto, interdisciplinario y conectado con la sociedad
La transferencia y el emprendimiento, claves para maximizar el impacto social de la actividad científica de la UOC
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) entiende la investigación como una herramienta estratégica, desarrollada de manera aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos. Como muestra de lo que representa la actividad investigadora, el año pasado los proyectos de investigación vigentes de la institución supusieron una financiación de más de 32 millones de euros, y desde su fundación se han publicado unos 7.000 artículos científicos con participación de su personal investigador.
"Queremos orientar nuestra actividad de investigación y transferencia hacia los grandes retos sociales y es necesario que lo hagamos con vocación de transdisciplinariedad y de translacionalidad, con el fin de acercar los descubrimientos a la ciudadanía. Solo a través de una ciencia abierta entendida como instrumento democratizador podremos combatir la desinformación y generar confianza", reflexiona Àngels Fitó, rectora de la UOC.
La actividad científica de la UOC se despliega a través de más de 50 grupos de investigación que trabajan de manera colaborativa, están organizados en cinco unidades y disponen de laboratorios especializados. Además, la investigación se complementa con la Escuela de Doctorado como espacio formativo de referencia. "Hay que investigar con ambición y curiosidad, colaborando con generosidad e intentando no perder nunca la pasión por generar valor tangible", subraya el catedrático Xavier Vilajosana, vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento de la UOC.
“Hay que investigar con ambición y curiosidad, colaborando con generosidad e intentando no perder nunca la pasión por generar valor tangible”
Los cinco pilares estratégicos
Para conectar mejor su actividad científica con las necesidades globales, la UOC ha estructurado su estrategia en cinco misiones de investigación, que actúan como marcos transversales que impulsan la colaboración entre disciplinas y la generación de impacto real.
- Educación del futuro. Formar y empoderar a las personas a lo largo de toda la vida para generar oportunidades de cambio y mejora vital. La UOC entiende el aprendizaje como un proceso continuo y transformador que va más allá de la educación formal, e impulsa nuevos modelos flexibles y accesibles para construir una sociedad más inconformista, justa y crítica.
- Tecnología ética y humana. Crear nuevos modelos organizativos y tecnológicos al servicio de las personas. La investigación de la UOC apuesta por una tecnología que mejore la vida cotidiana, fomente la sostenibilidad e incorpore una mirada ética al diseño y el uso de las innovaciones.
- Transición digital y sostenibilidad. Analizar y acompañar las transformaciones sociales, ambientales y económicas derivadas de la digitalización. La UOC trabaja para garantizar que la transformación digital sea el motor de una transición verde, justa e inclusiva, capaz de incidir en políticas públicas y modelos de futuro sostenibles.
- Cultura para una sociedad crítica. Fomentar narrativas e imaginarios que contribuyan a una ciudadanía crítica, diversa y plural. La cultura, las artes y la creatividad son concebidas como herramientas para abrir nuevos horizontes colectivos y construir una sociedad que valore la diversidad como motor de cambio.
- Salud digital y bienestar planetario. Promover la salud y el bienestar humanos desde una perspectiva global e interconectada con la salud de los ecosistemas. La investigación en este ámbito apuesta por el uso de las tecnologías digitales para mejorar la prevención, la calidad de vida y la equidad en el acceso a la salud.
Investigación abierta, interdisciplinaria y conectada con la sociedad
En los últimos años, la UOC ha triplicado sus resultados de investigación, un crecimiento que, según Vilajosana, "se explica por el esfuerzo conjunto de los grupos de investigación y de los equipos que los apoyan". El vicerrector detalla que el modelo orientado por misiones favorece la competitividad dentro del sistema y puede abrir nuevas oportunidades para atraer talento y generar valor transferible a la sociedad.
La UOC también hace una apuesta decidida por la transferencia del conocimiento como elemento clave para maximizar el impacto social y económico de su actividad. De hecho, la institución dispone de una acreditación TECNIO, reconocimiento que otorga la Generalitat de Cataluña para identificar a los agentes que presentan capacidades tecnológicas diferenciales.
Como evidencia de su capacidad innovadora, en sus tres décadas de historia, la UOC ha presentado más de una treintena de patentes, ha impulsado seis empresas derivadas y, con su plataforma de emprendimiento (Hubbik), ha apoyado más de 1.700 proyectos.
Investigar para transformar
La estrategia de investigación de la UOC refuerza su identidad como universidad comprometida con las transformaciones sociales. Las misiones de investigación no solo alinean su actividad científica con los retos globales, sino que también expresan su voluntad de incidir en el futuro del conocimiento para avanzar hacia una sociedad más crítica, responsable e inconformista.
"Una UOC fuerte en investigación no solo consolida su liderazgo científico, sino que también refuerza su excelencia de manera transversal; por ejemplo, en su actividad docente", concluye Vilajosana.
Investigación con impacto y vocación transformadora
En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco unidades de investigación centradas en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion