Los cinco pilares estratégicos

Para conectar mejor su actividad científica con las necesidades globales, la UOC ha estructurado su estrategia en cinco misiones de investigación, que actúan como marcos transversales que impulsan la colaboración entre disciplinas y la generación de impacto real.

- Educación del futuro. Formar y empoderar a las personas a lo largo de toda la vida para generar oportunidades de cambio y mejora vital. La UOC entiende el aprendizaje como un proceso continuo y transformador que va más allá de la educación formal, e impulsa nuevos modelos flexibles y accesibles para construir una sociedad más inconformista, justa y crítica.

- Tecnología ética y humana. Crear nuevos modelos organizativos y tecnológicos al servicio de las personas. La investigación de la UOC apuesta por una tecnología que mejore la vida cotidiana, fomente la sostenibilidad e incorpore una mirada ética al diseño y el uso de las innovaciones.

- Transición digital y sostenibilidad. Analizar y acompañar las transformaciones sociales, ambientales y económicas derivadas de la digitalización. La UOC trabaja para garantizar que la transformación digital sea el motor de una transición verde, justa e inclusiva, capaz de incidir en políticas públicas y modelos de futuro sostenibles.

- Cultura para una sociedad crítica. Fomentar narrativas e imaginarios que contribuyan a una ciudadanía crítica, diversa y plural. La cultura, las artes y la creatividad son concebidas como herramientas para abrir nuevos horizontes colectivos y construir una sociedad que valore la diversidad como motor de cambio.

- Salud digital y bienestar planetario. Promover la salud y el bienestar humanos desde una perspectiva global e interconectada con la salud de los ecosistemas. La investigación en este ámbito apuesta por el uso de las tecnologías digitales para mejorar la prevención, la calidad de vida y la equidad en el acceso a la salud.

Investigación abierta, interdisciplinaria y conectada con la sociedad

En los últimos años, la UOC ha triplicado sus resultados de investigación, un crecimiento que, según Vilajosana, "se explica por el esfuerzo conjunto de los grupos de investigación y de los equipos que los apoyan". El vicerrector detalla que el modelo orientado por misiones favorece la competitividad dentro del sistema y puede abrir nuevas oportunidades para atraer talento y generar valor transferible a la sociedad.

La UOC también hace una apuesta decidida por la transferencia del conocimiento como elemento clave para maximizar el impacto social y económico de su actividad. De hecho, la institución dispone de una acreditación TECNIO, reconocimiento que otorga la Generalitat de Cataluña para identificar a los agentes que presentan capacidades tecnológicas diferenciales.

Como evidencia de su capacidad innovadora, en sus tres décadas de historia, la UOC ha presentado más de una treintena de patentes, ha impulsado seis empresas derivadas y, con su plataforma de emprendimiento (Hubbik), ha apoyado más de 1.700 proyectos.