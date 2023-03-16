La UOC orienta la seva recerca a cinc missions per afrontar els reptes globalsAmb més de 50 grups de recerca, la Universitat aposta pel coneixement obert, interdisciplinari i connectat amb la societat
La transferència i l'emprenedoria, claus per maximitzar l'impacte social de l'activitat científica de la UOC
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) entén la recerca com una eina estratègica, desenvolupada de manera aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius. Com a mostra del que representa l'activitat investigadora, l'any passat els projectes de recerca vigents de la institució van suposar un finançament de més de 32 milions d'euros, i des de la seva fundació s'han publicat uns 7.000 articles científics amb participació del seu personal investigador.
"Volem orientar la nostra activitat de recerca i transferència cap als grans reptes socials i cal que ho fem amb vocació de transdisciplinarietat i de translacionalitat, a fi d'acostar les descobertes a la ciutadania. Només a través d'una ciència oberta entesa com a instrument democratitzador podrem combatre la desinformació i generar confiança", reflexiona Àngels Fitó, rectora de la UOC.
L'activitat científica de la UOC es desplega a través de més de 50 grups de recerca que treballen de manera col·laborativa, estan organitzats en cinc unitats i disposen de laboratoris especialitzats. A més, la recerca es complementa amb l'Escola de Doctorat com a espai formatiu de referència. "Cal investigar amb ambició i curiositat, col·laborant amb generositat i intentant no perdre mai la passió per generar valor tangible", subratlla el catedràtic Xavier Vilajosana, vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria de la UOC.
“Cal investigar amb ambició i curiositat, col·laborant amb generositat i intentant no perdre mai la passió per generar valor tangible”
Els cinc pilars estratègics
Per connectar millor la seva activitat científica amb les necessitats globals, la UOC ha estructurat la seva estratègia en cinc missions de recerca, que actuen com a marcs transversals que impulsen la col·laboració entre disciplines i la generació d'impacte real.
- Educació del futur. Formar i empoderar les persones al llarg de tota la vida per generar oportunitats de canvi i millora vital. La UOC entén l'aprenentatge com un procés continu i transformador que va més enllà de l'educació formal, i impulsa nous models flexibles i accessibles per construir una societat més inconformista, justa i crítica.
- Tecnologia ètica i humana. Crear nous models organitzatius i tecnològics al servei de les persones. La recerca de la UOC aposta per una tecnologia que millori la vida quotidiana, fomenti la sostenibilitat i incorpori una mirada ètica al disseny i l'ús de les innovacions.
- Transició digital i sostenibilitat. Analitzar i acompanyar les transformacions socials, ambientals i econòmiques derivades de la digitalització. La UOC treballa per garantir que la transformació digital sigui el motor d'una transició verda, justa i inclusiva, capaç d'incidir en polítiques públiques i models de futur sostenibles.
- Cultura per a una societat crítica. Fomentar narratives i imaginaris que contribueixin a una ciutadania crítica, diversa i plural. La cultura, les arts i la creativitat són concebudes com a eines per obrir nous horitzons col·lectius i construir una societat que valori la diversitat com a motor de canvi.
- Salut digital i benestar planetari. Promoure la salut i el benestar humans des d'una perspectiva global i interconnectada amb la salut dels ecosistemes. La recerca en aquest àmbit aposta per l'ús de les tecnologies digitals per millorar la prevenció, la qualitat de vida i l'equitat en l'accés a la salut.
Recerca oberta, interdisciplinària i connectada amb la societat
Els darrers anys, la UOC ha triplicat els seus resultats de recerca, un creixement que, segons Vilajosana, "s'explica per l'esforç conjunt dels grups de recerca i dels equips que els donen suport". El vicerector detalla que el model orientat per missions afavoreix la competitivitat dins del sistema i pot obrir noves oportunitats per atraure talent i generar valor transferible a la societat.
La UOC també fa una aposta decidida per la transferència del coneixement com a element clau per maximitzar l'impacte social i econòmic de la seva activitat. De fet, la institució disposa d'una acreditació TECNIO, reconeixement que atorga la Generalitat de Catalunya per identificar els agents que presenten capacitats tecnològiques diferencials.
Com a evidència de la seva capacitat innovadora, en les seves tres dècades d'història, la UOC ha presentat més d'una trentena de patents, ha impulsat sis empreses derivades i, amb la seva plataforma d'emprenedoria (Hubbik), ha donat suport a més de 1.700 projectes.
Investigar per transformar
L'estratègia de recerca de la UOC reforça la seva identitat com a universitat compromesa amb les transformacions socials. Les missions de recerca no només alineen la seva activitat científica amb els reptes globals, sinó que també expressen la seva voluntat d'incidir en el futur del coneixement per avançar cap a una societat més crítica, responsable i inconformista.
"Una UOC forta en recerca no només consolida el seu lideratge científic, sinó que també reforça la seva excel·lència de manera transversal; per exemple, en la seva activitat docent", conclou Vilajosana.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc unitats de recerca centrades en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Més informació: www.uoc.edu/ca/recerca