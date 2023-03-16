La UOC, entre les millors universitats del món en ciència interdisciplinàriaTimes Higher Education publica els Interdisciplinary Science Rankings 2026 i hi inclou la UOC per primer cop
La UOC s'estrena als Interdisciplinary Science Rankings 2026 de Times Higher Education, un projecte que du a terme en col·laboració amb Schmidt Science Fellows. En la llista de les millors universitats del món en ciència interdisciplinària s'inclouen 911 institucions de 94 països o territoris, entre les quals hi ha la UOC, que se situa en la franja 501-600 del rànquing mundial.
Aquesta classificació planetària entén la interdisciplinarietat o les ciències interdisciplinàries com la combinació de diferents disciplines científiques per abordar alguns dels problemes més urgents del món. Precisament, la UOC ha entrat en aquest rànquing en un moment en què la Universitat fa una aposta clara pel coneixement obert, interdisciplinari i connectat amb la societat, amb més de 50 grups de recerca que el fan possible. Aquest mapa es concreta en cinc missions de recerca que actuen com a marcs transversals i que impulsen la col·laboració entre disciplines i la generació d'impacte real.
En paraules del vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria de la UOC, Xavier Vilajosana, "a la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius".
Les cinc missions de la recerca a la UOC són:
- Educació del futur: formar i empoderar les persones al llarg de la vida. Generar oportunitats de canvi i millores vitals.
- Transició digital i sostenibilitat: incidir en les noves dinàmiques socials, ambientals, econòmiques i polítiques derivades dels escenaris emergents. Acompanyar i liderar la transformació digital per garantir que sigui motor d'una transició verda, justa i inclusiva.
- Cultura per a una societat crítica: generar narratives i imaginaris que contribueixin a crear un món més just i una ciutadania més crítica, diversa i plural, d'acord amb els reptes contemporanis.
- Salut i benestar planetari: promoure la salut planetària mitjançant l'ús de les TIC, per contribuir a millorar la salut humana i els ecosistemes globals.
- Tecnologia ètica i humana: crear nous models organitzatius i tecnològics al servei de les persones per capacitar la societat i contribuir de manera crítica a la transformació tecnològica.
La millor institució dels Interdisciplinary Science Rankings 2026 és el MIT, que encapçala la llista per segon any consecutiu. A escala estatal, és la Universitat Autònoma de Barcelona la que està més ben posicionada, i es troba en el lloc 41, seguida de la Universitat de Barcelona, que ocupa el lloc 47.