La UOC supera con éxito la renovación del reconocimiento europeo HR Excellence in ResearchLa Universitat se consolida como un entorno de trabajo atractivo, ético y de calidad para el personal investigador a nivel europeo e internacional
El pasado 1 de octubre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) recibió la visita de dos expertos de la Comisión Europea para evaluar la implementación de la estrategia HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers).
En su visita, el equipo auditor mantuvo una serie de reuniones internas con diferentes personas del equipo propio (academia y gestión) para evaluar el grado de implantación de la estrategia. Así, el distintivo HR Excellence in Research, otorgado a la UOC en 2018, ha sido renovado tras esta auditoría externa, que confirma que nuestras políticas y prácticas de recursos humanos están alineadas con los principios de la Carta europea del investigador y el Código de conducta para la contratación de investigadores.
“La UOC se compromete a contribuir a incentivar la búsqueda de excelencia en Europa con el apoyo de prácticas y normas de calidad reconocidas internacionalmente”
¿Qué significa para la UOC la renovación de este reconocimiento?
Reconocimiento internacional: consolida la UOC como un entorno de trabajo atractivo, ético y de calidad para el personal investigador a escala europea e internacional.
Mejora continua: demuestra la efectividad de los planes de acción de la HRS4R que se han implementado.
Acceso a oportunidades: este distintivo es un factor clave de credibilidad, atracción de talento y, a menudo, un requisito para participar en proyectos de financiación europea.
Puntos fuertes y propuestas de mejora
El informe de la Comisión Europea destaca que "la UOC demuestra un alto nivel de ambición y un profundo compromiso con la integración estratégica de la HRS4R". Los puntos fuertes que han sido reconocidos en nuestra estrategia para la excelencia en recursos humanos de investigación son:
-Gestión estratégica de la HRS4R.
-Reconocimiento al reclutamiento OTM-R (reclutamiento abierto, transparente y basado en el mérito).
-Condiciones de trabajo: apoyo a doctorandos (supervisor y tutor) y comités internos de los programas de doctorado, mentoría para puestos con trayectorias profesionales cortas, reconocimiento de la movilidad, servicios de bienestar y teletrabajo.
-Formación y desarrollo: marco propio de competencias (alineado con ResearchComp), plan de formación específico y catálogo de formación para investigadores, @AteneaAcademy como entorno de aprendizaje, diseño de itinerarios de carrera de los investigadores, apoyo activo para la captación de fondos (formación fund raising) y apoyo en la preparación de propuestas, y formación en liderazgo para los investigadores principales.
-Aspectos éticos y profesionales: existencia de un comité de ética y de la oficina del defensor universitario, directrices claras para el uso ético de la IA y software de verificación de plagio y evaluación de la investigación de forma individual (evaluaciones anuales de doctorandos y revisiones anuales de posdoctorandos).
Por otro lado, el informe también recoge una serie de recomendaciones que próximamente se trabajarán con los equipos implicados.
Próximos pasos
El proceso HRS4R seguirá ejecutándose de forma cíclica, con nuevas revisiones internas cada 36 meses, que se alternarán con las visitas de evaluación a la institución.
Internamente, los mismos grupos de trabajo transversales formados por toda la comunidad docente e investigadora, los órganos de gobierno y las áreas de gestión seguirán trabajando en el despliegue de la estrategia.
La UOC se compromete a seguir implantando esta iniciativa tan importante, no solo para continuar reafirmando sus políticas, sino también para contribuir a incentivar la investigación de excelencia en toda Europa con el apoyo de prácticas y normas de calidad internacionalmente reconocidas.
Investigación con impacto y vocación transformadora
En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco unidades de investigación centradas en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion