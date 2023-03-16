¿Qué significa para la UOC la renovación de este reconocimiento?

Reconocimiento internacional: consolida la UOC como un entorno de trabajo atractivo, ético y de calidad para el personal investigador a escala europea e internacional.

Mejora continua: demuestra la efectividad de los planes de acción de la HRS4R que se han implementado.

Acceso a oportunidades: este distintivo es un factor clave de credibilidad, atracción de talento y, a menudo, un requisito para participar en proyectos de financiación europea.

Puntos fuertes y propuestas de mejora

El informe de la Comisión Europea destaca que "la UOC demuestra un alto nivel de ambición y un profundo compromiso con la integración estratégica de la HRS4R". Los puntos fuertes que han sido reconocidos en nuestra estrategia para la excelencia en recursos humanos de investigación son:

-Gestión estratégica de la HRS4R.

-Reconocimiento al reclutamiento OTM-R (reclutamiento abierto, transparente y basado en el mérito).

-Condiciones de trabajo: apoyo a doctorandos (supervisor y tutor) y comités internos de los programas de doctorado, mentoría para puestos con trayectorias profesionales cortas, reconocimiento de la movilidad, servicios de bienestar y teletrabajo.

-Formación y desarrollo: marco propio de competencias (alineado con ResearchComp), plan de formación específico y catálogo de formación para investigadores, @AteneaAcademy como entorno de aprendizaje, diseño de itinerarios de carrera de los investigadores, apoyo activo para la captación de fondos (formación fund raising) y apoyo en la preparación de propuestas, y formación en liderazgo para los investigadores principales.

-Aspectos éticos y profesionales: existencia de un comité de ética y de la oficina del defensor universitario, directrices claras para el uso ético de la IA y software de verificación de plagio y evaluación de la investigación de forma individual (evaluaciones anuales de doctorandos y revisiones anuales de posdoctorandos).

Por otro lado, el informe también recoge una serie de recomendaciones que próximamente se trabajarán con los equipos implicados.