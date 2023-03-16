La UOC supera amb èxit la renovació del reconeixement europeu HR Excellence in ResearchLa Universitat es consolida com un entorn de treball atractiu, ètic i de qualitat per al personal investigador a escala europea i internacional
El passat 1 d'octubre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va rebre la visita de dos experts de la Comissió Europea per avaluar la implementació de l'estratègia HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers).
En la seva visita, l'equip auditor va mantenir una sèrie de reunions internes amb diferents persones de l'equip propi (acadèmia i gestió) per avaluar el grau d'implantació de l'estratègia. Així, el distintiu HR Excellence in Research, atorgat a la UOC el 2018, ha estat renovat després d'aquesta auditoria externa, que confirma que les nostres polítiques i pràctiques de recursos humans estan alineades amb els principis de la Carta europea de l'investigador i el Codi de conducta per a la contractació d'investigadors.
“La UOC es compromet a contribuir a incentivar la recerca d'excel·lència arreu d'Europa amb el suport de pràctiques i normes de qualitat reconegudes internacionalment”
Què significa per a la UOC la renovació d'aquest reconeixement?
Reconeixement internacional: consolida la UOC com un entorn de treball atractiu, ètic i de qualitat per al personal investigador a escala europea i internacional.
Millora contínua: demostra l'efectivitat dels plans d'acció de l'HRS4R que s'han implementat.
Accés a oportunitats: aquest distintiu és un factor clau de credibilitat, atracció de talent i, sovint, un requisit per participar en projectes de finançament europeu.
Punts forts i propostes de millora
L'informe de la Comissió Europea destaca que "la UOC demostra un alt nivell d'ambició i un profund compromís amb la integració estratègica de l'HRS4R". Els punts forts que han estat reconeguts en l'estratègia de la Universitat per a l'excel·lència en recursos humans de recerca són:
-Gestió estratègica de l'HRS4R.
-Reconeixement al reclutament OTM-R (reclutament obert, transparent i basat en el mèrit).
-Condicions de treball: suport a doctorands (supervisor i tutor) i comitès interns dels programes de doctorat, mentoria per a llocs amb trajectòries professionals curtes, reconeixement de la mobilitat, serveis de benestar i teletreball.
-Formació i desenvolupament: marc propi de competències (alineat amb ResearchComp), pla de formació específic i catàleg de formació per a investigadors, @AteneaAcademy com a entorn d'aprenentatge, disseny d'itineraris de carrera dels investigadors, suport actiu per a la captació de fons (formació fund raising) i suport en la preparació de propostes, i formació en lideratge per als investigadors principals.
-Aspectes ètics i professionals: existència d'un comitè d'ètica i del síndic de greuges, directrius clares per a l'ús ètic de la IA i programari de verificació de plagi i avaluació de la recerca de manera individual (avaluacions anuals de doctorands i revisions anuals de postdoctorands).
D'altra banda, l'informe també recull una sèrie de recomanacions que es treballaran properament amb els equips implicats.
Properes passes
El procés HRS4R es continuarà executant de manera cíclica, amb noves revisions internes cada 36 mesos, que s'alternaran amb les visites d'avaluació a la institució.
Internament, els mateixos grups de treball transversals formats per tota la comunitat docent i investigadora, els òrgans de govern i les àrees de gestió continuaran treballant en el desplegament de l'estratègia.
La UOC es compromet a continuar implantant aquesta iniciativa tan important, no només per continuar refermant les seves polítiques, sinó també per contribuir a incentivar la recerca d'excel·lència arreu d'Europa amb el suport de pràctiques i normes de qualitat reconegudes internacionalment.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc unitats de recerca centrades en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
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