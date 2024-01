La Comissió Europea ha atorgat a la UOC el distintiu Human Resources Excellence in Research (HRS4R), un segell de qualitat que reconeix la capacitat d’atraure talent, generar un entorn de treball favorable, fomentar la recerca i potenciar la carrera dels investigadors en el marc europeu.

El procés per a obtenir l’acreditació es va engegar el 2017 —amb una carta signada pel rector, Josep A. Planell—, ratificant l’adhesió de la UOC a la Carta Europea de l’Investigador i al Codi de conducta per a la contractació d’investigadors (C&C), amb criteris i recomanacions per a la gestió dels recursos humans en matèria de recerca.

«Aquest reconeixement permetrà atraure més talent d’excel·lència, continuar treballant per fomentar la recerca i potenciar la carrera dels investigadors en el marc europeu, com també implementar la visibilitat de la UOC com a institució atractiva per a dur-hi a terme recerca», indica Marta Aymerich, vicerectora de Recerca i Planificació Estratègica.



Pla d’acció

Per a implantar la seva estratègia HRS4R, la UOC va fer una anàlisi interna prèvia, per tal de definir i executar un Pla d’acció (2018-2020) per a impulsar, entre altres mesures, les següents:

Desenvolupar un grup de treball de reclutament d’investigadors obert, transparent i basat en el mèrit, revisant i actualitzant la política de contractació de la UOC, per a atraure talent internacional.

Desenvolupar un pla d’adquisició i desenvolupament del talent.

Impulsar serveis de benvinguda.

Desenvolupar un catàleg de serveis d’R+I.

Establir protocols per a la difusió de l’R+I.

Desenvolupar un pla de formació per a investigadors.

Definir espais físics específics i iniciatives per a facilitar aliances de recerca i planificar-ne la implantació.

Per a definir la seva estratègia, la UOC va impulsar un grup de treball transversal amb personal docent investigador, de gestió, de direcció i del Comitè d’Empresa, que va analitzar aspectes com la selecció de personal, la formació i desenvolupament, les condicions de treball, i l’ètica, la professionalitat i la responsabilitat. El mateix grup de treball continuarà coordinant el desplegament de les accions incloses en el Pla d’acció.

La implementació d’aquesta estratègia, coordinada per l’Àrea de Persones i l’Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT), s’alinea plenament amb el Pla estratègic de la UOC (2014-2020).