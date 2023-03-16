Sostenibilidad, tecnología y educación

El congreso está dividido en seis ámbitos. El primero abordará la gobernanza de las ciudades, la sostenibilidad y la resiliencia. El segundo tratará temas de innovación, calidad y gestión de la tecnología, tanto a escala local como regional y global. El tercer track es el de la educación, que este año da mucha importancia a la inteligencia artificial generativa, desde la creación de contenidos hasta las implicaciones que tiene en términos de gestión. El cuarto ámbito será el del future thinking, es decir, la creación y previsión de escenarios de futuro con metodologías como el design thinking, entre otras. El quinto estará relacionado con los marcos reguladores y la elaboración de políticas para la competitividad, el crecimiento y el bienestar. Finalmente, el sexto, titulado "Early career researchers' track: nurturing nascent ideas", estará dedicado al fomento de nuevas ideas.

Àngels Fitó, rectora de la UOC, será la encargada de dar la bienvenida el primer día del congreso. Y además de Enric Serradell, en la organización también participan María Jesús Martínez Argüelles, vicerrectora de Gobernanza y Política Académica; Xavier Baraza, director de los Estudios de Economía y Empresa; Jordi Sánchez Navarro, director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación; Amal Elasri, Raquel Ferreras, Cintia Pla y José Carlos Ramos, profesorado de los Estudios de Economía y Empresa y personal investigador del grupo MeL, y Pablo Lara, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación y también miembro del MeL.

Transformación digital

El ponente principal del Rii Forum será Johan Magnusson, profesor de Sistemas de la Información y director del Swedish Center for Digital Innovation de la Universidad de Gotemburgo, referente académico en transformación digital.

"Le hemos pedido al profesor Magnusson que aborde la transformación digital desde una perspectiva integral con el fin de explorar cómo, junto con la gobernanza, tiene un impacto en las instituciones y en las naciones. Una transformación que no solo es digital, sino también verde", explica Enric Serradell. "El objetivo de su conferencia será entender la innovación en la evolución económica hacia una digitalización más profunda, con una automatización y una robotización crecientes. Y todo esto, sin perder de vista la sostenibilidad a largo plazo, porque las transformaciones digital y ecológica son dos caras de un mismo proceso de cambio hacia un futuro más eficiente y sostenible", detalla.



El otro gran momento del congreso será la mesa redonda, en la que Magnusson y Serradell, acompañados por Igor Calzada, profesor e investigador de la Universidad del País Vasco, y Anna Visvizi, debatirán sobre competitividad, crecimiento y bienestar en el contexto actual de desarrollos innovadores en el mundo científico y tecnológico, combinados con un momento de incertidumbre e inestabilidad sociopolítica.



Por otro lado, la sesión de diálogo Universidad-Empresa analizará y tratará de estimular la colaboración entre el mundo académico y el de las empresas. En la sesión, con el título "Bridging the Gap – Fostering Industry-Academia Collaboration for Impactful Innovation", participarán expertos internacionales y representantes empresariales como Petros Georgiakakis, fundador de ITsART; Francesc Font-Cot, co-CEO de la empresa Incapto; Alessandro Manetti, vicepresidente por Europa de LCI Education, y también Katarzyna Szopik-Depczyńska, de la Universidad de Mesina (Italia). El moderador del diálogo será Lloyd Waller, de la Universidad de las Indias Occidentales (Comunidad del Caribe).

En la sesión "Meet the Editors", en la que los participantes conocerán las complejidades y los desafíos inherentes al proceso editorial que siguen las revistas científicas, así como los roles de los editores y revisores, participarán los profesores Giustina Secundo, coeditora del International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research; Vincenzo Corvello, editor jefe del European Journal of Innovation Management, y Orlando Troisi, editor invitado de Transforming Government: People, Process & Policy.

Además, el Rii Forum tendrá unas sesiones de formación con estudiantes de doctorado dirigidas por David Masip Rodó, director de la Escuela de Doctorado de la UOC, y Mara Grimaldi, profesora de la Universidad de Salerno.

"Todo tendrá lugar con mucha interacción, porque lo que queremos es que el Rii Forum sea un espacio de intercambio. Los congresos académicos consisten básicamente en presentaciones, pero seguidas de espacios de preguntas y respuestas y de interacción y debate entre los participantes. Además, el hecho de que Barcelona sea la sede y que la UOC, con su reconocimiento en varios ámbitos de este congreso, tenga un papel destacado contribuirán a fomentar la participación", concluye Serradell.

El Rii Forum favorece objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU, como el 4, educación de calidad; el 8, trabajo digno y crecimiento económico; el 9, industria, innovación e infraestructura, y el 11, ciudades y comunidades sostenibles.