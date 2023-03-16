La UOC acull una cita científica internacional per al diàleg sobre creixement sostenible, benestar i competitivitatL'Rii Forum 2025 aborda els reptes del futur que plantegen la tecnologia, la innovació i l'educació
El congrés internacional reunirà un centenar d’experts a la UOC per debatre sobre els grans reptes globals
La setena edició del Research & Innovation Forum (Rii Forum) tindrà lloc a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) els dies 24 i 25 d'abril sota el lema "Competitiveness, growth and well-being through technology, innovation and education". La cita, que tindrà tant sessions en línia com presencials a la seu de Barcelona de la UOC (rambla del Poblenou, 154), consisteix en un congrés acadèmic de caràcter global i itinerant que anualment reuneix professorat i personal investigador i acadèmic per debatre claus i tendències de tecnologia, innovació i educació, així com les interseccions d'aquests àmbits. L'organització espera que la present edició aculli un centenar d'experts al campus de la UOC.
Els tres organitzadors principals són Anna Visvizi, de l'Escola d'Economia de Varsòvia (Polònia); Orlando Troisi, de la Universitat de Salern (Itàlia), i Enric Serradell López, professor i investigador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. "La innovació és un concepte molt ampli que inclou els processos de disrupció que incorporarà la tecnologia, però també la seva vessant educativa. De fet, a la UOC, la innovació educativa és clau", apunta Serradell, que també és coordinador del grup de recerca Management & eLearning (MeL).
“Cal entendre la innovació en l'evolució econòmica cap a una digitalització més profunda, amb una automatització i una robotització creixents”
Sostenibilitat, tecnologia i educació
El congrés està dividit en sis àmbits. El primer abordarà la governança de les ciutats, la sostenibilitat i la resiliència. El segon tractarà temes d'innovació, qualitat i gestió de la tecnologia, tant a escala local com regional i global. El tercer track és el de l'educació, que aquest any atorgarà molta importància a la intel·ligència artificial generativa (GenAI), tant des de la creació de continguts com des de les implicacions que té pel que fa a la gestió. El quart àmbit serà el del future thinking, és a dir, la creació i previsió d'escenaris de futur amb metodologies com el design thinking, entre d'altres. El cinquè estarà relacionat amb els marcs reguladors i l'elaboració de polítiques per a la competitivitat, el creixement i el benestar. Finalment, el sisè, titulat "Early career researchers' track: nurturing nascent ideas", estarà dedicat al foment de noves idees.
Àngels Fitó, rectora de la UOC, serà l'encarregada de donar la benvinguda el primer dia del congrés. I a banda d'Enric Serradell, en l'organització també hi participen María Jesús Martínez Argüelles, vicerectora de Governança i Política Acadèmica; Xavier Baraza, director dels Estudis d'Economia i Empresa; Jordi Sánchez Navarro, director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació; Amal Elasri, Raquel Ferreras, Cintia Pla i José Carlos Ramos, professorat dels Estudis d'Economia i Empresa i personal investigador del grup MeL, i Pablo Lara, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i també membre del MeL.
Transformació digital
El ponent principal de l'Rii Forum serà Johan Magnusson, professor de Sistemes de la Informació i director del Swedish Center for Digital Innovation de la Universitat de Göteborg, referent acadèmic en transformació digital.
"Li hem demanat al professor Magnusson que abordi la transformació digital des d'una perspectiva integral a fi d'explorar com, juntament amb la governança, té un impacte en les institucions i en les nacions. Una transformació que no només és digital, sinó també verda", explica Enric Serradell. "L'objectiu de la seva conferència serà entendre la innovació en l'evolució econòmica cap a una digitalització més profunda, amb una automatització i una robotització creixents. I tot això, sense perdre de vista la sostenibilitat a llarg termini, perquè les transformacions digital i ecològica són dues cares d'un mateix procés de canvi cap a un futur més eficient i sostenible", detalla.
L'altre gran moment del congrés serà la taula rodona, en la qual Magnusson i Serradell, acompanyats per Igor Calzada, professor i investigador de la Universitat del País Basc, i Anna Visvizi, debatran sobre competitivitat, creixement i benestar en el context actual de desenvolupaments innovadors en el món científic i tecnològic, combinats amb un moment d'incertesa i inestabilitat sociopolítica.
D'altra banda, la sessió de diàleg Universitat-Empresa analitzarà i tractarà d'estimular la col·laboració entre el món acadèmic i el de les empreses. En la sessió, amb el títol "Bridging the Gap – Fostering Industry-Academia Collaboration for Impactful Innovation", hi participaran experts internacionals i representants empresarials com ara Petros Georgiakakis, fundador d'ITsART; Francesc Font-Cot, co-CEO de l'empresa Incapto; Alessandro Manetti, vicepresident per Europa d'LCI Education, i també Katarzyna Szopik-Depczyńska, de la Universitat de Messina (Itàlia). El moderador del diàleg serà Lloyd Waller, de la Universitat de les Índies Occidentals (Comunitat del Carib).
En la sessió "Meet the Editors", en la qual els participants coneixeran les complexitats i els desafiaments inherents al procés editorial que segueixen les revistes científiques, així com els rols dels editors i revisors, hi participaran els professors Giustina Secundo, coeditora de l'International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research; Vincenzo Corvello, editor en cap de l'European Journal of Innovation Management, i Orlando Troisi, editor convidat de Transforming Government: People, Process & Policy.
A més, l'Rii Forum tindrà unes sessions de formació amb estudiants de doctorat dirigides per David Masip Rodó, director de l'Escola de Doctorat de la UOC, i Mara Grimaldi, professora de la Universitat de Salern.
"Tot tindrà lloc amb molta interacció, perquè el que volem és que l'Rii Forum sigui un espai d'intercanvi. Els congressos acadèmics consisteixen bàsicament en presentacions, però seguides d'espais de preguntes i respostes i d'interacció i debat entre els participants. A més, el fet que Barcelona sigui la seu i que la UOC, amb el seu reconeixement en diversos àmbits d'aquest congrés, hi tingui un paper destacat contribuiran a fomentar la participació", conclou Serradell.
L'Rii Forum afavoreix objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU, com ara el 4, educació de qualitat; el 8, treball decent i creixement econòmic; el 9, indústria, innovació i infraestructura, i l'11, ciutats i comunitats sostenibles.
UOC R&I
La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).
A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.