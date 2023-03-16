Cerca de 500 recién graduados y graduadas de la UOC celebran su acto de graduación en MadridEl Gran Teatro Príncipe Pío ha acogido a los nuevos alumnis y a sus familias en un acto festivo y emotivo que también se ha podido seguir en streaming
La universidad celebrará el 13 de diciembre en Barcelona el segundo acto de graduación
El Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid se ha llenado este jueves 13 de noviembre de sueños hechos realidad, de birretes, de sonrisas, de emoción y de alguna lágrima de felicidad. Más de 700 recién graduadas y graduados de la UOC (400 desde el teatro y 100 conectados en línea), acompañados de sus familias y seres queridos, han celebrado su acto de graduación después de finalizar con éxito sus estudios en la primera universidad en línea del mundo. Todos ellos forman parte de los más de 12.000 alumnis que han acabado el curso pasado un grado o un máster en la UOC.
Durante el acto, y en el transcurso de la recogida de la lámina conmemorativa por parte de los nuevos alumnis, el público ha podido escuchar algunos testimonios. Ellas y ellos han contado qué les llevó a matricularse en la UOC hace unos años, qué les ha aportado su formación y cómo les ha ayudado su familia durante el proceso. A la mayoría les une su vocación de formación continua para un crecimiento laboral y personal.
Para Maleja Padilla Hernández (39 años, Bogotá, Colombia), graduada del máster universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización, la clave fue unir su vocación profesional con la académica: "Cuando trabajas con los derechos humanos siempre te estás preguntando qué hacer para que no vuelva a ocurrir una violación a ellos. Eso me inspiró a estudiar, buscar conocimiento, herramientas, conocer los sistemas de protección nacionales, internacionales y regionales. Y eso lo encontré en la UOC. También encontré un lugar donde podía estudiar desde cualquier parte trabajando en territorio".
Lo mismo le pasó a Carlos Marin (32 años, Granada), graduado de Comunicación: "Lo que me llevó a hacer este grado fue principalmente una motivación profesional, pero nunca imaginé que el proceso sería tan apasionante y que me engancharía de una manera tan fuerte a esta metodología UOC que me encanta".
En la misma línea se encuentra Ana María Soto (25 años, Soria), graduada del máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje. "Me animé a estudiar en la UOC por el abanico tan amplio de posibilidades que ofrecen, poder estudiar desde casa y poder compaginarlo con mi trabajo. Y además que me diesen la oportunidad de formarme aún más en educación especial y poder aplicar esa información luego en el aula".
Por su parte, Ángel Alcantarilla Peñas (32 años, Madrid), graduado de Marketing e Investigación de Mercados, declara que la familia fue clave en su decisión: "Realmente lo que me motivó a estudiar siempre ha sido mi familia, mi pareja, mis amigos, que son los tres pilares fundamentales y el ejemplo que tengo y que quiero seguir. Soy muy exigente conmigo mismo y tenía claro que para seguir creciendo tanto personal como profesionalmente, este era el camino".
Alicia Angorrilla Pérez (36 años, Sevilla), graduada del máster universitario de Trabajo Social Sanitario, también vio la necesidad de formarse continuamente a lo largo de su carrera laboral: "Me matriculé en el máster por vocación de aprendizaje continuo; más de cuatro años de esfuerzo y perseverancia; un viaje cargado de resiliencia y de compromiso hasta terminar los estudios del máster universitario de Trabajo Social Sanitario".
Aurora López Garragal (46 años, Madrid), graduada del máster de Gestión Cultural, cuenta la importancia de encontrar el momento idóneo para formarse: "Hacía tiempo que me planteaba ampliar mi trayectoria profesional desde el teatro a otros ámbitos de la cultura, ya que había colaborado de forma voluntaria en proyectos finales de gestión de espacios culturales y realmente lo disfrutaba, pero las circunstancias vitales me han llevado a posponerlo hasta ahora".
Otra de las recién graduadas es Elena Gómez González (49 años, Bilbao), graduada de Ingeniería Informática, quien desde joven ya se sintió atraída por el ámbito STEM: "Mi historia con la informática comenzó hace muchos años siendo una joven estudiante de bachillerato, pero no fue hasta mucho tiempo después, ya con familia, que la UOC me dio la oportunidad que tanto deseaba".
Palabras de felicitación de la rectora de la UOC
Para la rectora, los actos de graduación son la culminación del trabajo hecho en la UOC. "Mi más sincera felicitación a los más de 12.000 graduados y graduadas de este 2025", les ha dicho nada más empezar su discurso.
Para Fitó, "la universidad cumple su misión fundacional solo cuando incide, participa e impacta socialmente. Esa vocación se traduce en la ambición académica. Se traduce en la ambición investigadora, fomentando la búsqueda en la frontera entre la tecnología y el conocimiento. Y, sobre todo, se concreta en nuestra comunidad, en la comunidad UOC, y muy especialmente en vosotras y vosotros, nuestras graduadas y graduados".
Fitó ha apelado también a la responsabilidad que tienen los nuevos alumnis con ellos mismos y con su entorno. "La formación cobra su verdadero valor cuando se une a la responsabilidad ciudadana. Ambas dimensiones —la intelectual y la ética— se basan en el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la adaptabilidad a un mundo cambiante y el compromiso activo e inconformista. Porque al formarnos transformamos nuestras vidas, pero también nuestro entorno".
La rectora también ha hablado de la responsabilidad que tiene la UOC como universidad en línea: "Nuestra misión como universidad y como comunidad es trabajar por una tecnología más justa, ética e inclusiva: una tecnología al servicio del interés general, al servicio de las personas, de todas las personas".
Para Fitó, los nuevos alumnis son la "esencia de la UOC: una red de personas conectadas, un flujo constante de intercambio y colaboración".
Una nueva voz coral creada con IA ha cantado el himno universitario
Los graduados y graduadas y todo el público asistente han podido escuchar la nueva versión del tradicional himno universitario Gaudeamus igitur, armonizado por Carles Prat e interpretado por el coro aVeus de la UOC. Se trata de una nueva voz coral creada con inteligencia artificial por el colectivo Axolot, una nueva voz sintética que suena como un coro humano y que representa la diversidad de la universidad. Este proyecto artístico y tecnológico, creado para celebrar el 30.º aniversario de la UOC, fue impulsado por el Área de Cultura de la UOC y el liderazgo académico de Irma Vilà Òdena, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación. En palabras de la rectora, "más que una adaptación musical, es una muestra viva de lo que logramos cuando unimos talento, generosidad y propósito común".
La universidad ha estrenado nueva cuenta en TikTok
Los actos de graduación de Madrid han sido también el lanzamiento del nuevo canal de la UOC en TikTok.
Álbum de fotos del acto de graduación de las 17 h en Madrid.
Álbum de fotos del acto de graduación de las 20 h en Madrid.