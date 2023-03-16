El Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid se ha llenado este jueves 13 de noviembre de sueños hechos realidad, de birretes, de sonrisas, de emoción y de alguna lágrima de felicidad. Más de 700 recién graduadas y graduados de la UOC (400 desde el teatro y 100 conectados en línea), acompañados de sus familias y seres queridos, han celebrado su acto de graduación después de finalizar con éxito sus estudios en la primera universidad en línea del mundo. Todos ellos forman parte de los más de 12.000 alumnis que han acabado el curso pasado un grado o un máster en la UOC.

Durante el acto, y en el transcurso de la recogida de la lámina conmemorativa por parte de los nuevos alumnis, el público ha podido escuchar algunos testimonios. Ellas y ellos han contado qué les llevó a matricularse en la UOC hace unos años, qué les ha aportado su formación y cómo les ha ayudado su familia durante el proceso. A la mayoría les une su vocación de formación continua para un crecimiento laboral y personal.

Para Maleja Padilla Hernández (39 años, Bogotá, Colombia), graduada del máster universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización, la clave fue unir su vocación profesional con la académica: "Cuando trabajas con los derechos humanos siempre te estás preguntando qué hacer para que no vuelva a ocurrir una violación a ellos. Eso me inspiró a estudiar, buscar conocimiento, herramientas, conocer los sistemas de protección nacionales, internacionales y regionales. Y eso lo encontré en la UOC. También encontré un lugar donde podía estudiar desde cualquier parte trabajando en territorio".

Lo mismo le pasó a Carlos Marin (32 años, Granada), graduado de Comunicación: "Lo que me llevó a hacer este grado fue principalmente una motivación profesional, pero nunca imaginé que el proceso sería tan apasionante y que me engancharía de una manera tan fuerte a esta metodología UOC que me encanta".

En la misma línea se encuentra Ana María Soto (25 años, Soria), graduada del máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje. "Me animé a estudiar en la UOC por el abanico tan amplio de posibilidades que ofrecen, poder estudiar desde casa y poder compaginarlo con mi trabajo. Y además que me diesen la oportunidad de formarme aún más en educación especial y poder aplicar esa información luego en el aula".

Por su parte, Ángel Alcantarilla Peñas (32 años, Madrid), graduado de Marketing e Investigación de Mercados, declara que la familia fue clave en su decisión: "Realmente lo que me motivó a estudiar siempre ha sido mi familia, mi pareja, mis amigos, que son los tres pilares fundamentales y el ejemplo que tengo y que quiero seguir. Soy muy exigente conmigo mismo y tenía claro que para seguir creciendo tanto personal como profesionalmente, este era el camino".

Alicia Angorrilla Pérez (36 años, Sevilla), graduada del máster universitario de Trabajo Social Sanitario, también vio la necesidad de formarse continuamente a lo largo de su carrera laboral: "Me matriculé en el máster por vocación de aprendizaje continuo; más de cuatro años de esfuerzo y perseverancia; un viaje cargado de resiliencia y de compromiso hasta terminar los estudios del máster universitario de Trabajo Social Sanitario".

Aurora López Garragal (46 años, Madrid), graduada del máster de Gestión Cultural, cuenta la importancia de encontrar el momento idóneo para formarse: "Hacía tiempo que me planteaba ampliar mi trayectoria profesional desde el teatro a otros ámbitos de la cultura, ya que había colaborado de forma voluntaria en proyectos finales de gestión de espacios culturales y realmente lo disfrutaba, pero las circunstancias vitales me han llevado a posponerlo hasta ahora".

Otra de las recién graduadas es Elena Gómez González (49 años, Bilbao), graduada de Ingeniería Informática, quien desde joven ya se sintió atraída por el ámbito STEM: "Mi historia con la informática comenzó hace muchos años siendo una joven estudiante de bachillerato, pero no fue hasta mucho tiempo después, ya con familia, que la UOC me dio la oportunidad que tanto deseaba".