Prop de 500 graduats i graduades de la UOC celebren el seu acte de graduació a MadridEl Gran Teatro Príncipe Pío ha acollit els nous alumnis i les seves famílies en un acte festiu i emotiu que també s'ha pogut seguir en estríming
La Universitat celebrarà el 13 de desembre a Barcelona el segon acte de graduació
El Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid s'ha omplert aquest dijous 13 de novembre de somnis fets realitat, de birrets, de somriures, d'emoció i d'alguna llàgrima de felicitat. Prop de 500 graduades i graduats de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (400 des del teatre i 100 connectats en línia), acompanyats de les seves famílies i éssers estimats, han celebrat el seu acte de graduació després de finalitzar amb èxit els seus estudis a la primera universitat en línia del món. Tots ells formen part dels més de 12.000 alumnis que van acabar el curs passat un grau o un màster a la UOC.
Durant l'acte, i en el transcurs de la recollida de la làmina commemorativa per part dels nous alumnis, el públic ha pogut escoltar alguns testimoniatges. Elles i ells han explicat què els va portar a matricular-se a la UOC fa uns anys, què els ha aportat la seva formació i com els ha ajudat la seva família durant el procés. A la majoria els uneix la seva vocació de formació contínua per a un creixement laboral i personal.
Per a Maleja Padilla Hernández (39 anys, Bogotà, Colòmbia), graduada del màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització, la clau va ser unir la seva vocació professional amb l'acadèmica: "Quan treballes amb els drets humans sempre t'estàs preguntant què cal fer perquè no es tornin violar. Això em va inspirar a estudiar, buscar coneixement, eines, conèixer els sistemes de protecció nacionals, internacionals i regionals. I això ho vaig trobar a la UOC. També vaig trobar un lloc on podia estudiar des de qualsevol indret treballant en el territori".
El mateix li va passar a Carlos Marin (32 anys, Granada), graduat en Comunicació: "El que em va portar a fer aquest grau va ser principalment una motivació professional, però mai em vaig imaginar que el procés seria tan apassionant i que m'enganxaria d'una manera tan forta a aquesta metodologia UOC que m'encanta".
En la mateixa línia es troba Ana María Soto (25 anys, Sòria), graduada del màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. "Em vaig animar a estudiar a la UOC pel ventall tan ampli de possibilitats que ofereix: poder estudiar des de casa i poder compaginar-ho amb la meva feina. I a més que em donessin l'oportunitat de formar-me encara més en educació especial i poder aplicar aquesta informació després a l'aula".
Per part seva, Ángel Alcantarilla Peñas (32 anys, Madrid), graduat en Màrqueting i Investigació de Mercats, declara que la família va ser clau en la seva decisió: "Realment el que em va motivar a estudiar sempre ha estat la meva família, la meva parella, els meus amics, que són els tres pilars fonamentals i l'exemple que tinc i que vull seguir. Soc molt exigent amb mi mateix i tenia clar que, per continuar creixent tant personalment com professionalment, aquest era el camí".
Alicia Angorrilla Pérez (36 anys, Sevilla), graduada del màster universitari de Treball Social Sanitari, també va veure la necessitat de formar-se contínuament al llarg de la seva carrera laboral: "Em vaig matricular al màster per vocació d'aprenentatge continu; més de quatre anys d'esforç i perseverança; un viatge carregat de resiliència i de compromís fins a acabar els estudis del màster universitari de Treball Social Sanitari".
Aurora López Garragal (46 anys, Madrid), graduada del màster universitari de Gestió Cultural, explica la importància de trobar el moment idoni per formar-se: "Feia temps que em plantejava ampliar la meva trajectòria professional des del teatre a altres àmbits de la cultura, ja que havia col·laborat de manera voluntària en projectes finals de gestió d'espais culturals i realment ho gaudia, però les circumstàncies vitals m'han portat a posposar-ho fins ara".
Una altra de les graduades és Elena Gómez González (49 anys, Bilbao), graduada en Enginyeria Informàtica, que des de jove ja es va sentir atreta per l'àmbit STEM: "La meva història amb la informàtica va començar fa molts anys, quan era una jove estudiant de batxillerat, però no va ser fins molt de temps després, ja amb família, que la UOC em va donar l'oportunitat que tant desitjava".
Paraules de felicitació de la rectora de la UOC
Per a la rectora, els actes de graduació són la culminació del treball fet a la UOC. "La meva més sincera felicitació als més de 12.000 graduats i graduades d'aquest 2025", els ha dit només començar el seu discurs.
Per a Fitó, "la universitat compleix la seva missió fundacional només quan incideix, participa i impacta socialment. Aquesta vocació es tradueix en l'ambició acadèmica. Es tradueix en l'ambició investigadora, fomentant la cerca en la frontera entre la tecnologia i el coneixement. I, sobretot, es concreta en la nostra comunitat, en la comunitat UOC, i molt especialment en vosaltres, les nostres graduades i graduats".
Fitó ha apel·lat també a la responsabilitat que tenen els nous alumnis amb si mateixos i amb el seu entorn. "La formació cobra el seu veritable valor quan s'uneix a la responsabilitat ciutadana. Totes dues dimensions —la intel·lectual i l'ètica— es basen en el pensament crític, la capacitat d'anàlisi, l'adaptabilitat a un món canviant i el compromís actiu i inconformista. Perquè en formar-nos transformem les nostres vides, però també el nostre entorn".
La rectora també ha parlat de la responsabilitat que té la UOC com a universitat en línia: "La nostra missió com a universitat i com a comunitat és treballar per una tecnologia més justa, ètica i inclusiva: una tecnologia al servei de l'interès general, al servei de les persones, de totes les persones".
Per a Fitó, els nous alumnis són "l'essència de la UOC: una xarxa de persones connectades, un flux constant d'intercanvi i col·laboració".
Una nova veu coral creada amb IA ha cantat l'himne universitari
Els graduats i graduades i tot el públic assistent han pogut escoltar la nova versió del tradicional himne universitari Gaudeamus igitur, harmonitzat per Carles Prat i interpretat pel cor aVeus de la UOC. Es tracta d'una nova veu coral creada amb intel·ligència artificial pel col·lectiu Axolot, una nova veu sintètica que sona com un cor humà i que representa la diversitat de la Universitat. Aquest projecte artístic i tecnològic, creat per celebrar el 30è. aniversari de la UOC, va ser impulsat per l'Àrea de Cultura de la UOC amb el lideratge acadèmic d'Irma Vilà Òdena, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. En paraules de la rectora, "més que una adaptació musical, és una mostra viva del que aconseguim quan unim talent, generositat i propòsit comú".
La Universitat ha estrenat nou compte a TikTok
Els actes de graduació de Madrid han estat també el llançament del nou canal de la UOC a TikTok.
Àlbum de fotos de l'acte de graduació de les 17 h a Madrid.
Àlbum de fotos de l'acte de graduació de les 20 h a Madrid.