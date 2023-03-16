Según el World University Rankings 2025 , la UOC está entre el 7,3 % de las mejores universidades del mundo, una puntuación que mejora el 7,6 % de hace un año. El Center for World University Rankings (CWUR) sitúa a la UOC en el puesto 1.561 de la clasificación mundial (21 puntos por encima respecto de 2024), en la posición 516 de la clasificación europea (18 puntos más que hace un año) y en el lugar 47 de la clasificación estatal (igual que el año pasado). Este estudio mide la calidad de la educación y el aprendizaje del estudiantado, así como el prestigio de su profesorado y la calidad de su investigación, sin basarse en encuestas ni envíos de datos por parte de las universidades.

El CWUR clasifica las universidades en cuatro ámbitos: educación (25 %), empleabilidad (25 %), profesorado (10 %) e investigación (40 %). De los cuatro ámbitos analizados, la UOC hasta ahora constaba en dos (empleabilidad y profesorado), pero este año se estrena en el de investigación:

● La empleabilidad de los alumnis, medida por el número de antiguos alumnos de una universidad que han ocupado cargos directivos superiores en las mayores empresas del mundo en relación con el tamaño de la universidad, con una puntuación de 1.679.

● La calidad del profesorado, medida por el número de docentes que han ganado distinciones académicas importantes, con una valoración de 216.

● La investigación, medida en producción de la investigación (número total de artículos de investigación), publicaciones de alta calidad (número de artículos de investigación que aparecen en revistas de primer nivel), influencia (número de artículos de investigación que aparecen en revistas altamente influyentes) y citaciones (número de artículos de investigación muy citados), con un valor del 10 % cada uno. En el caso de la UOC, la investigación tiene una puntuación de 1.982.

Con estos baremos, la UOC suma una puntuación global de 67,9 (el año pasado fue de 67,7). De hecho, solo son tres las universidades catalanas que escalan posiciones en el ranquin CWUR (UAB, UVic-UCC y UOC), el resto bajan.

En total, se han clasificado 21.462 instituciones de todo el mundo, pero únicamente las 2.000 primeras han entrado en el ranquin global del CWUR. A escala mundial, y siguiendo la misma clasificación que el año pasado, encabezan la lista tres universidades norteamericanas: la Universidad Harvard (por decimocuarto año consecutivo), el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Stanford, seguidas de las universidades británicas de Cambridge y de Oxford.

Sobre el CWUR

El CWUR es una organización que ofrece asesoramiento sobre políticas, conocimientos estratégicos y servicios de consultoría a gobiernos y universidades para mejorar los resultados educativos y de investigación. Su origen está en Arabia Saudí y se remonta a 2012, cuando se elaboró un ranquin con las cien mejores universidades del mundo. Dos años más tarde, ya incluía las mil mejores universidades de entre más de 25.000 instituciones de todo el planeta que ofrecían grados oficiales. Actualmente, incluye 2.000 y la sede central está en los Emiratos Árabes Unidos.