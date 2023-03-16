La UOC escala posicions al rànquing CWURLa classificació mundial d'universitats situa la UOC entre el 7 % de les millors del món
El rànquing del CWUR destaca la qualitat del professorat, l'ocupabilitat dels alumnis i, per primera vegada, la recerca
Segons el World University Rankings 2025, la UOC està entre el 7,3 % de les millors universitats del món, una puntuació que millora el 7,6 % de fa un any. El Center for World University Rankings (CWUR) situa la UOC al lloc 1.561 de la classificació mundial (21 punts per sobre respecte del 2024), a la posició 516 de la classificació europea (18 punts més que fa un any) i al lloc 47 de la classificació estatal (igual que l'any passat). Aquest estudi mesura la qualitat de l'educació i l'aprenentatge de l'estudiantat, així com el prestigi del professorat i la qualitat de la recerca, sense basar-se en enquestes ni enviaments de dades per part de les universitats.
El CWUR classifica les universitats en quatre àmbits: educació (25 %), ocupabilitat (25 %), professorat (10 %) i recerca (40 %). Dels quatre àmbits analitzats, la UOC fins ara constava en dos (ocupabilitat i professorat), però enguany s'estrena en el de recerca:
● L'ocupabilitat dels alumnis, mesurada pel nombre d'antics estudiants d'una universitat que han ocupat càrrecs directius superiors a les empreses més grans del món en relació amb la mida de la universitat, amb una puntuació de 1.679.
● La qualitat del professorat, mesurada pel nombre de docents que han guanyat distincions acadèmiques importants, amb una valoració de 216.
● La recerca, mesurada en producció de la recerca (nombre total d'articles de recerca), publicacions d'alta qualitat (nombre d'articles de recerca que apareixen en revistes de primer nivell), influència (nombre d'articles de recerca que apareixen en revistes altament influents) i citacions (nombre d'articles de recerca molt citats), amb un valor del 10 % cadascun. En el cas de la UOC, la recerca té una puntuació de 1.982.
Amb aquests barems, la UOC suma una puntuació global de 67,9 (l'any passat va ser de 67,7). De fet, només són tres les universitats catalanes que escalen posicions al rànquing CWUR (UAB, UVic-UCC i UOC), la resta baixen.
En total, s'han classificat 21.462 institucions d'arreu del món, però tan sols les 2.000 primeres han entrat al rànquing global del CWUR. A escala mundial, i seguint la mateixa classificació que l'any passat, encapçalen la llista tres universitats nord-americanes: la Universitat Harvard (per catorzè any consecutiu), l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i la Universitat de Stanford, seguides de les universitats britàniques de Cambridge i d'Oxford.
Sobre el CWUR
El CWUR és una organització que ofereix assessorament sobre polítiques, coneixements estratègics i serveis de consultoria a governs i universitats per millorar els resultats educatius i de recerca. El seu origen és a l'Aràbia Saudita i es remunta al 2012, quan es va fer un rànquing amb les cent millors universitats del món. Dos anys més tard, ja incloïa les mil millors universitats d'entre més de 25.000 institucions d'arreu del planeta que oferien graus oficials. Actualment, n'inclou 2.000 i la seu central és als Emirats Àrabs Units.