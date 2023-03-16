Manuel Armayones, doctor en psicología y catedrático en diseño del comportamiento, dirige el Behavioural Design Lab (BDLab), grupo que ha trabajado con BSA en el proyecto "No te quedes atrapado" para ayudar a retirar o a no iniciar el consumo de benzodiacepinas. "Entre las causas de esta realidad hay factores contextuales del ámbito sanitario, como el poco tiempo de visita o la sobrecarga de trabajo. A veces, el profesional puede tener la sensación de que la benzodiacepina es la única herramienta disponible para aliviar el malestar del paciente. También hay un miedo comprensible, tanto de los profesionales como de los pacientes, a que empeoren los síntomas si se retira la medicación, especialmente cuando hay una dependencia física y psicológica", explica Armayones.

“Este proyecto nos permite avanzar hacia una atención más segura y centrada en la persona. Trabajamos para reducir riesgos para la ciudadanía, pero también para ofrecer a los profesionales herramientas que faciliten las decisiones clínicas más informadas y coherentes”, valora el Dr. Àlex Escosa Farga, jefe del Servicio de Atención Primaria en BSA.

Diseño del comportamiento para desenganchar a pacientes y profesionales

Fruto de la investigación hecha por el BDLab, adscrito al eHealth Centre, a partir de este mes de abril, en el CAP Martí i Julià de Badalona se llevará a cabo una prueba de concepto con el objetivo de mejorar la desprescripción de benzodiacepinas. Esta es la tercera fase de un proyecto en el que participan la UOC y BSA y que ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación. La intervención se ha diseñado mediante técnicas de diseño del comportamiento y de cocreación con los equipos asistenciales, y ahora el proyecto entra en la fase de implementación de acciones para incentivar la reducción del consumo y de la prescripción de estos medicamentos.

La primera parte del proyecto, a cargo de los investigadores de la UOC, consistió en una revisión sistemática de intervenciones para reducir la prescripción de benzodiacepinas en la atención primaria. El estudio concluyó que intervenciones multifacéticas, que incluyen acciones diversas como la educación al paciente y la implicación de farmacéuticos, son las más efectivas. A partir de la investigación se publicó el artículo "De-implementing inappropriate benzodiazepine prescribing in primary care: an overview of systematic reviews informed by behavioral frameworks" (Implementation Science Communications, febrero de 2026), que establece que las intervenciones que integran elementos de diseño del comportamiento son más efectivas y sostenidas en el tiempo.

"Lo que queremos cambiar no es solo la prescripción de fármacos, en concreto las benzodiacepinas, sino patrones de comportamiento muy arraigados de prescripción, dispensación y consumo", explica Armayones. "La investigación muestra que las intervenciones más efectivas combinan información clara sobre riesgos, cambios en el entorno, apoyo en la toma de decisiones y espacios de diálogo. El uso de marcos teóricos permite escoger y combinar estos elementos de manera coherente, no mediante prueba y error".

Herramientas para no quedarse atrapado

A partir de este mes de abril y durante tres meses, en el CAP Martí i Julià se llevará a cabo varias acciones en el marco de la campaña "No te quedes atrapado". Se harán sesiones prácticas en las que los profesionales podrán compartir dudas y experiencias, y se les facilitarán guiones para hablar en la consulta del proceso de desprescripción, guías sobre alternativas a la prescripción de benzodiacepinas y herramientas para modificar el proceso de prescripción y la revisión de medicación.

A los pacientes se les proporcionarán materiales de apoyo (diseñados previamente por el Departamento de Salud) que explicarán con lenguaje claro los riesgos del consumo prolongado de esta medicación, además de recomendaciones de higiene del sueño y de gestión de la ansiedad. También se instalarán pósteres para propiciar la conversación entre pacientes y profesionales sobre la necesidad de reducir progresivamente estos fármacos y se incorporarán recursos comunitarios y estrategias no farmacológicas alternativas al tratamiento.

Una herramienta interesante serán los recordatorios en la historia clínica sobre la necesidad de revisar cualquier tratamiento con benzodiacepinas que supere las cuatro semanas. "Confiamos que este proyecto se traduzca en una reducción del número de pacientes que hacen un uso prolongado de las benzodiacepinas y en menos prescripciones innecesarias. Al mismo tiempo, esperamos que los profesionales se sientan con más control y apoyo a la hora de abordar esta cuestión en la consulta", explica el doctor Armayones, que también es profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación.

Una actuación con potencial para toda la atención primaria

Una vez que finalice la intervención, esta se evaluará cuantitativa y cualitativamente, y se observará si se ha conseguido una reducción de la prescripción. Si los resultados son positivos, la intención es escalar y adaptar el modelo a otros CAP de BSA, además de compartir la experiencia con organizaciones de atención primaria que quieran abordar la desprescripción "de manera estructurada y respetuosa con la realidad de los equipos", explica el investigador.

Esta es la primera acción conjunta entre el BDLab y BSA, gracias al convenio de colaboración que tienen establecido. Está alineada con iniciativas como Essencial, de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS), u otras acciones internacionales como Choosing Wisely, para eliminar prácticas de bajo valor clínico y potenciar la mejora continuada de los sistemas sanitarios.

Para Manuel Armayones, "la combinación de la práctica clínica de BSA con el diseño del comportamiento y la investigación aplicada de la UOC hace posible transformar una preocupación compartida, como es el uso excesivo de benzodiacepinas, en intervenciones concretas, evaluables y, especialmente, pensadas con y para los profesionales".

Esta investigación de la UOC, enmarcada en la misión sobre Salud digital y bienestar planetario, forma parte del proyecto "Diseño conductual para prácticas clínicas de poco valor: mejorar la atención sanitaria a través de la evidencia en cambio comportamental", financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y favorece el objetivo de desarrollo sostenible número 3, salud y bienestar.

Artículo de referencia

Duarte-Anselmi, G., Fernández, M.P., Gómez-Zúñiga, B. et al. De-implementing inappropriate benzodiazepine prescribing in primary care: an overview of systematic reviews informed by behavioral frameworks. Implement Sci Commun (2026). https://doi.org/10.1186/s43058-026-00879-1