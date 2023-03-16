Idioma en el que se escribe la vacante

Los datos sobre las lenguas solicitadas en las vacantes parecen indicar un descenso de la importancia del inglés. En cambio, según destacan los autores del estudio, si se tiene en cuenta la lengua en la que se redacta la vacante —como indicador del idioma que se espera que domine la persona— el escenario cambia. Bajo este punto de vista, los datos muestran que el español predomina, el inglés sube con fuerza y el catalán se mantiene estable: el español pasa del 73,11 % en 2019 a un 56,71 % en 2025; el inglés crece de un 11,17 % en 2019 a un 26,28 % en 2025; finalmente, el catalán pasa de un 15,4 % en 2019 a un 15,91 %.

La directora de la Unidad de Prospección y Análisis Laboral de la UOC , Carme Pagès , ha puesto de relieve "la importancia de tener en cuenta la lengua en la que está redactada una vacante como señal clave de la demanda de idiomas y del grado de dominio que se espera que tenga la persona candidata".

Teletrabajo y lengua

El estudio pone de manifiesto que después de la pandemia se produce un cambio más significativo de la demanda de idiomas en las ofertas laborales. Este hecho coincide con el impulso del empleo en remoto como una forma habitual de organizar el trabajo en Cataluña a partir de 2020, tal como constató el Barómetro IV . Una de las consecuencias de ello es un aumento de la globalización de los equipos, lo que puede explicar el auge del inglés como requisito cada vez más frecuente. De hecho, el inglés es la lengua predominante en los empleos con un alto grado de teletrabajo, con un 70,80 % de vacantes o bien escritas en inglés o bien que lo piden explícitamente. Aquí el español pierde peso, situándose en el 66,09 %, mientras que el catalán en este caso mejora posiciones respecto a 2019 y pasa a la tercera posición con un 14,34 %.

Vacantes con un grado bajo de teletrabajo

Los datos del estudio apuntan a que la dinámica en cuanto a lenguas cambia en el caso de vacantes de empleos con un grado bajo de teletrabajo. Aquí el idioma que predomina es el español, con un 77,09 % (las ofertas están escritas en español o bien piden explícitamente que se domine el idioma); el catalán ocupa el segundo lugar, con un 28,07 %, lo que supone un crecimiento de ocho puntos porcentuales desde 2019, cuando se situaba en un 20,08 %. Aquí el inglés se sitúa en un 21,31 %.

El requisito lingüístico por empleo

El estudio de Pimec y la UOC evidencia que los requisitos lingüísticos han crecido en la mayoría de ocupaciones entre 2019 y 2025, especialmente en tres perfiles: personal de apoyo administrativo (del 37,46 % al 58,60 %); puestos de dirección y gerencia (del 33,90 % al 54,34 %), y profesionales científicos e intelectuales (del 30,66 % al 46,91 %). También ha crecido en perfiles técnicos y profesionales de nivel medio (del 30,04 % al 43,34 %), y en trabajadores de los servicios y personal de venta (del 25,71 % al 36,00 %).

En cuanto a la lengua que se pide más en cada sector, el estudio revela que el sector de apoyo administrativo, el de finanzas y seguros, el de actividades profesionales científicas y técnicas, y la informática y la comunicación impulsan la demanda de inglés. En cambio, el español mantiene la hegemonía en las vacantes de sectores como el transporte y el almacenamiento, el comercio al por mayor y al por menor o la manufactura. El catalán se concentra sobre todo en el sector de la educación, donde se consolida prácticamente al mismo nivel que el español.

Mención aparte merecen los empleos vinculados a la hostelería y el turismo. En este ámbito, el español actúa como lengua vehicular de selección del talento, mientras que el inglés y el catalán funcionan como filtros de selección. El estudio muestra que, en este sector, la primera lengua es el español, ya que un 84,71 % de las vacantes o bien están escritas en esta lengua o explícitamente piden el español como requisito, seguidas por el inglés, con un 30,93 %, y el catalán, con un 17,18 %. Si se compara con el resto de las vacantes de la economía general, el estudio muestra que en hostelería y turismo se pide prácticamente un 10 % menos el inglés, un 12 % más el español y casi un 2 % más el catalán. Cuando se hace el análisis solo por la demanda explícita de idiomas en las ofertas, el inglés se impone con un 66,37 %, el catalán se sitúa en segunda posición con un 19,01 % y el español en tercera con el 14,45 %.

La demanda de lenguas por territorios

El estudio también analiza la demanda de idiomas por territorios y llega a la conclusión de que, aunque el español es el requisito mayoritario en toda Cataluña, el inglés destaca con fuerza en la provincia de Barcelona, consolidándose como la segunda lengua más demandada. En Tarragona el inglés también ocupa la segunda posición. Donde más protagonismo tiene el catalán es en Girona, siendo el segundo idioma demandado, una tendencia que también se observa en Lleida.

Las competencias lingüísticas, una competencia transversal

La directora del Área de Trabajo de Pimec, Sílvia Miró, ha destacado durante la presentación del informe que los datos muestran que "las competencias lingüísticas ya no son un valor añadido reservado a determinados perfiles, sino una competencia transversal que condiciona cada vez más el acceso al empleo y la capacidad de las empresas para cubrir sus vacantes". En un contexto de transición demográfica y ante procesos como la regularización extraordinaria, Miró defiende que "el reto es facilitar el encaje entre la oferta y la demanda. Ello exige reforzar el aprendizaje del catalán, el español y el inglés a lo largo de la vida, con una formación accesible y vinculada a las necesidades de los sectores, los territorios y las pymes".