La comunicación interna se ha consolidado como una pieza estratégica para acompañar la transformación de las empresas, pero este reconocimiento aún no se traduce en presupuesto. Esta es una de las principales conclusiones de la tercera edición del estudio Prospectiva de la comunicación interna en España. La visión de la dirección general, elaborado por la Asociación de Directivos y Referentes de Comunicación Interna (DIRCI) y presentado este lunes 23 de noviembre en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La investigación, basada en doce entrevistas en profundidad a directivos y directivas generales de todo el Estado realizadas entre septiembre de 2025 y junio de 2026, pone de manifiesto una paradoja clara: mientras que diez de las doce personas encuestadas señalan la gestión del cambio cultural y la transformación organizativa como el ámbito en el que esta disciplina aporta más valor, solo tres prevén aumentar los recursos destinados a la comunicación interna durante los próximos uno o dos años.

"Uno de los resultados más relevantes del estudio es la distancia entre el valor que la alta dirección atribuye a la comunicación interna y los recursos que tiene previsto destinarle. Aparece como una aliada de la transformación, pero el reto es convertir esta valoración estratégica en capacidades reales para ejercer la función", afirma Joan Cuenca, profesor titular de la Universitat Ramon Llull y codirector científico del estudio.

Más diálogo en la era de la inteligencia artificial

Más allá de la gestión del cambio, la mitad de los participantes (seis de doce) destaca el papel de la comunicación interna en la toma de decisiones, ya que permite recoger el pulso de los equipos y detectar las necesidades. Para hacerlo posible, el informe apunta a la necesidad de avanzar hacia modelos más bidireccionales y participativos, compartiendo los proyectos estratégicos con toda la plantilla y aprovechando mejor los canales de retorno.

Este reto coincide con la irrupción de la digitalización y la inteligencia artificial, así como la expansión de los equipos descentralizados, un escenario que obliga a combinar las nuevas herramientas tecnológicas con un trato más humano y próximo.

"El estudio pone de manifiesto que el liderazgo comunicativo depende hoy de saber escuchar, generar confianza y mantener relaciones próximas con los equipos. La alta dirección reconoce la importancia de estas competencias, especialmente en organizaciones que afrontan procesos de cambio", destaca Elisenda Estanyol, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y codirectora de la investigación.