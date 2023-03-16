Comunicació interna: el 83% dels directius hi veu un motor de canvi, però només el 25% preveu invertir-hi mésL'estudi de DIRCI "Prospectiva de la comunicació interna a Espanya. La visió de la direcció general" situa la transparència, la proximitat i l'escolta com a claus per a la transformació de les organitzacions
La comunicació interna s'ha consolidat com una peça estratègica per acompanyar la transformació de les empreses, però aquest reconeixement encara no es tradueix en pressupost. Aquesta és una de les principals conclusions de la tercera edició de l'estudi Prospectiva de la comunicació interna a Espanya. La visió de la direcció general, elaborat per l'Associació de Directius i Referents de Comunicació Interna (DIRCI) i presentat aquest dilluns 23 de novembre a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
La recerca, basada en dotze entrevistes en profunditat a directius i directives generals d'arreu de l'Estat fetes entre el setembre del 2025 i el juny del 2026, posa de manifest una paradoxa clara: mentre que deu de les dotze persones enquestades assenyalen la gestió del canvi cultural i la transformació organitzativa com l'àmbit en què aquesta disciplina aporta més valor, només tres preveuen augmentar-hi els recursos durant els pròxims un o dos anys.
"Un dels resultats més rellevants de l'estudi és la distància entre el valor que l'alta direcció atribueix a la comunicació interna i els recursos que preveu destinar-hi. Apareix com una aliada de la transformació, però el repte és convertir aquesta valoració estratègica en capacitats reals per exercir la funció", afirma Joan Cuenca, professor titular de la Universitat Ramon Llull i codirector científic de l'estudi.
Més diàleg en l'era de la intel·ligència artificial
Més enllà de la gestió del canvi, la meitat dels participants (sis de dotze) destaca el paper de la comunicació interna en la presa de decisions, ja que permet recollir el pols dels equips i detectar-ne les necessitats. Per fer-ho possible, l'informe apunta a la necessitat d'avançar cap a models més bidireccionals i participatius, compartint els projectes estratègics amb tota la plantilla i aprofitant millor els canals de retorn.
Aquest repte coincideix amb la irrupció de la digitalització i la intel·ligència artificial, així com l'expansió dels equips descentralitzats, un escenari que obliga a combinar les noves eines tecnològiques amb un tracte més humà i proper.
"L'estudi posa de manifest que el lideratge comunicatiu depèn avui de saber escoltar, generar confiança i mantenir relacions properes amb els equips. L'alta direcció reconeix la importància d'aquestes competències, especialment en organitzacions que afronten processos de canvi", destaca Elisenda Estanyol, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i codirectora de la investigació.
“El lideratge comunicatiu depèn avui de saber escoltar, generar confiança i mantenir relacions properes amb els equips”
L'escolta com a competència clau del lideratge
Quan s'analitzen les qualitats que defineixen un bon lideratge comunicatiu, l'escolta emergeix com l'atribut més esmentat per l'alta direcció, acompanyada de valors com l'exemplaritat, la credibilitat, la integritat, l'empatia, l'autenticitat i la claredat.
Pel que fa al rol dels màxims responsables en el futur pròxim, la tendència és a l'alça: cinc participants consideren que el seu protagonisme comunicatiu es mantindrà i quatre creuen que augmentarà, sempre amb el suport estratègic dels professionals de la comunicació interna.
"És interessant observar com apareix la comunicació interna en el discurs espontani de l'alta direcció i com s'hi refereix quan se li pregunta expressament. Aquesta distinció permet identificar possibles diferències entre el seu reconeixement declarat i la seva presència real en les prioritats de l'organització", conclou Begoña Echaburu, coordinadora de l'equip de recerca a MIK i de programes de Talent i Persones de la Facultat d'Empresarials de la Universitat de Mondragón.
La investigació, que també disposa de la codirecció científica de Guillem Marca, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, ja acumula en les seves tres edicions la visió de 36 alts càrrecs directius, de manera que consolida una radiografia qualitativa sobre l'evolució del sector a l'Estat.