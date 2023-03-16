La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) reafirma su compromiso con la igualdad de género en la educación superior, la investigación y la innovación en Europa con la adhesión a la Declaración europea sobre Igualdad de Género en la Educación Superior, la Investigación y la Innovación. Se trata de una declaración conjunta firmada por instituciones europeas reconocidas con el EU Award for Gender Equality Champions de la Comisión Europea , un galardón de excelencia que reconoce a universidades y organismos de investigación con resultados destacados en el desarrollo de sus políticas de igualdad de género.

La declaración pretende reforzar la igualdad de género en el ámbito institucional, garantizar la sostenibilidad de políticas de igualdad inclusivas a escala europea y promover la incorporación de la perspectiva de género en la cooperación internacional. El texto defiende que "alcanzar una igualdad de género inclusiva en la educación superior, la investigación y la innovación es un elemento clave para abordar con éxito los retos globales que afrontan nuestras sociedades" y subraya la necesidad de seguir reforzando las políticas de igualdad y la cooperación europea e internacional en este ámbito.

"Los grandes retos en materia de igualdad no se pueden afrontar de manera aislada: necesitan alianzas, confianza y cooperación entre instituciones, capaces de aprender las unas de las otras y de impulsar mutuamente cambios estructurales duraderos. Para la UOC, formar parte de esta declaración conjunta significa contribuir activamente a una Europa del conocimiento más inclusiva, diversa y comprometida con la transformación social desde la educación superior y la investigación", ha destacado el vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez.

La adhesión a la declaración se inscribe en el recorrido consolidado de la UOC en este ámbito, reconocido este febrero en la categoría de trayectoria sostenible por el desarrollo del Plan de Igualdad de Género de la universidad, liderado por la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión . Con esta incorporación, la UOC refuerza su presencia en espacios y redes europeas que trabajan para consolidar políticas de igualdad, compartir experiencias y promover actuaciones conjuntas en educación superior, investigación e innovación.

Políticas de igualdad para transformar la investigación y las universidades

En línea con la Declaración de Liubliana sobre Igualdad de Género en Investigación e Innovación , adoptada en 2021, el texto destaca los avances que se han conseguido en los últimos años, gracias a los planes de igualdad impulsados por universidades y centros de investigación europeos, el apoyo de los equipos directivos y la adopción de medidas para combatir las desigualdades estructurales y culturales.

Entre estas medidas, destacan las prácticas de contratación y promoción transparentes, la promoción de referentes, la formación con perspectiva de género, los programas de mentoría, las oportunidades de trabajo en red, la prevención de las violencias de género y las acciones para favorecer la conciliación y el equilibrio entre la vida personal y profesional.

En el caso de la UOC, este enfoque conecta con el desarrollo transversal del premiado Plan de Igualdad de Género 2020-2025 y con el recientemente aprobado Plan de Igualdad, Diversidad e Inclusión 2026-2029, que transversaliza la igualdad de género en el ámbito laboral, la docencia, la investigación y la gobernanza, y con la visión de la igualdad de género como principio transversal de gobernanza y una herramienta de transformación institucional. La declaración también subraya la necesidad de avanzar hacia políticas de igualdad inclusivas y con mirada interseccional, que tengan en cuenta cómo las desigualdades de género se cruzan con discriminaciones vinculadas al origen, la situación socioeconómica, la discapacidad, la edad o la orientación sexual.

La cooperación europea como motor de cambio

La declaración reivindica la cooperación europea e internacional entre instituciones de educación superior, investigación e innovación para compartir buenas prácticas y reforzar las políticas de igualdad. Esta mirada colaborativa también se refleja en iniciativas europeas como OpenEU , la alianza de universidades abiertas y a distancia coordinada por la UOC. Dentro de dicha alianza, la UOC ha liderado la elaboración del Plan de Igualdad de Género Inclusivo de la propia alianza para trasladar su experiencia institucional a escala europea.