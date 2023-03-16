Un plan de igualdad completado y con impacto institucional

El reconocimiento pone en valor el Plan de igualdad de género 2020-2024 de la UOC, así como su despliegue integral en todas las dimensiones de la institución. El plan ha abordado de manera estructural la igualdad de género tanto en el ámbito laboral como en las funciones esenciales de la universidad: la docencia y el aprendizaje, la investigación y la innovación, la transferencia de conocimiento y la comunicación institucional.

Este enfoque responde a una visión estratégica que entiende la igualdad como un principio transversal de gobernanza, integrado en los procesos de toma de decisiones, la planificación institucional y la evaluación del impacto de las políticas universitarias. El despliegue del plan se ha hecho mediante un ciclo completo de diagnosis, diseño participativo, implementación colectiva y mecanismos de seguimiento y evaluación continua, un modelo que permite identificar sesgos, medir resultados e introducir ajustes cuando es necesario.

El liderazgo operativo de este proceso ha recaído en la Unidad de Igualdad de la UOC, como estructura especializada encargada de coordinar las políticas de igualdad a escala institucional. Tal como señala su directora, Maria Olivella, "contar con una unidad especializada nos permite asegurar que el Plan no sea solo un documento estratégico, sino una herramienta real de transformación, capaz de incidir en todas las áreas de la universidad y de conectar la visión institucional con la práctica cotidiana".

Igualdad de género como eje transversal en docencia, investigación e innovación

Uno de los elementos que valora la Comisión Europea en este galardón es la capacidad de las instituciones de integrar la igualdad de género más allá del ámbito interno, proyectándola sobre sus misiones fundamentales. En el caso de la UOC, esta apuesta se ha traducido en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de docencia, investigación, innovación y transferencia de conocimiento.

En el ámbito de la investigación, la UOC dispone de una trayectoria consolidada en el estudio de la relación entre género, tecnología y sociedad, con grupos y proyectos reconocidos internacionalmente que han contribuido a generar conocimiento crítico sobre las desigualdades de género en la era digital. Destacan, entre otros, las líneas de trabajo del grupo GenTIC (Gender and ICT), así como proyectos europeos vinculados a la investigación responsable y la perspectiva de género en ciencia y tecnología.

En docencia, la UOC impulsa la integración de la perspectiva de género en los planes de estudio, los materiales docentes y las metodologías de aprendizaje, como parte de su política de calidad educativa y de responsabilidad social universitaria. Esta línea de trabajo se inscribe en una estrategia más amplia de formación de profesionales críticos, conscientes de las desigualdades estructurales y capacitados para intervenir desde sus ámbitos de actuación.

Liderazgo europeo, alianzas internacionales y proyección institucional

El reconocimiento de la Comisión Europea refuerza el posicionamiento de la UOC como actor relevante en el espacio europeo de educación superior e investigación. Este liderazgo se inscribe en una estrategia institucional basada en la cooperación universitaria, la construcción de alianzas y la participación activa en iniciativas europeas e internacionales.

En este marco, la UOC coordina la alianza universitaria europea OpenEU, una iniciativa que trabaja para impulsar un espacio común de educación superior fundamentado en valores compartidos, como la igualdad, la inclusión, la diversidad y la cohesión social. Dentro de esta alianza, la UOC ha liderado también la elaboración de un Plan de igualdad para OpenEU, trasladando su experiencia institucional a escala europea y contribuyendo a la armonización de las políticas de igualdad entre universidades de diferentes países.

Para Pastora Martínez Samper, coordinadora de OpenEU y presidenta de la Unidad de Igualdad entre 2016 y 2023, el galardón representa un reconocimiento a una apuesta estratégica clara: "Es el reconocimiento a un plan de igualdad integral, que cubre tanto los aspectos organizativos como las actividades clave de docencia, investigación e innovación. Fue una decisión tomada en el momento de su conceptualización, a pesar de que no había obligación de hacerlo de este modo. Además, este plan se construyó de manera colaborativa y coral, con la implicación de muchas personas y equipos de la universidad, hecho que también reconoce internacionalmente un modo de hacer muy UOC".

Hacia una política de igualdad, diversidad e inclusión con mirada interseccional

Una vez completado el Plan de igualdad 2023-2025, la UOC ya trabaja en el Plan de igualdad, diversidad e inclusión 2026-2029, que ampliará el alcance de las políticas institucionales incorporando una mirada interseccional. El nuevo marco estratégico abordará, de manera integrada, la igualdad de género, la diversidad LGTBI+, la diversidad cultural y la inclusión de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito laboral como en las funciones académicas.

Esta evolución se alinea con las prioridades europeas en materia de inclusión social, educación superior accesible e investigación responsable, así como con las líneas de trabajo que la UOC ya desarrolla en el ámbito de la accesibilidad y la inclusión educativa, tal como reflejan iniciativas institucionales recientes orientadas a construir una universidad sin barreras.

Con este horizonte, la UOC consolida una trayectoria sostenida en el tiempo y refuerza su compromiso con la transformación social desde la educación superior y la investigación, en coherencia con su vocación de servicio público y con los valores fundacionales del proyecto universitario europeo.