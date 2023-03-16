La Comissió Europea premia la UOC amb l'EU Award for Gender Equality ChampionsLa Universitat, guardonada en la categoria de trajectòria sostenible pel desplegament del seu Pla d'igualtat de gènere
El Pla d'igualtat s'ha aplicat de manera transversal en l'àmbit laboral, la docència, la recerca i la governança
La UOC és la segona universitat catalana reconeguda amb aquest guardó europeu des de la seva creació el 2022, juntament amb la Universitat Rovira i Virgili
La Comissió Europea ha distingit la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb l'EU Award for Gender Equality Champions, un guardó d'excel·lència que reconeix universitats i organismes de recerca amb resultats destacats en el desplegament de polítiques d'igualtat de gènere. La UOC ha estat premiada en la categoria de Sustainable Gender Equality Champions, que distingeix les institucions amb una trajectòria sòlida i sostinguda, i amb un alt nivell d'implementació del seu Pla d'igualtat de gènere. La rectora de la UOC, Àngels Fitó, ha recollit el premi aquest dimarts, 3 de febrer, a Brussel·les, en un acte organitzat per la Comissió Europea.
Han acompanyat la rectora també el vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez, la comissionada per a l'acció internacional, Pastora Martínez, i la directora de la Unitat d'Igualtat, Maria Olivella. El premi s'emmarca en el programa Horizon Europe i té com a objectiu visibilitzar i reconèixer públicament aquelles institucions que actuen com a referents en la transformació organitzativa, impulsant entorns acadèmics i de recerca més inclusius, diversos i lliures de biaixos de gènere.
"Rebre aquest guardó en nom de la UOC no és només un honor, sinó una responsabilitat compartida. Pertany a tota la nostra comunitat i reafirma el nostre compromís de llarga trajectòria amb la igualtat de gènere com a pilar estructural de l'excel·lència acadèmica i de la transformació institucional", ha afirmat Fitó.
"Aquest guardó no només reconeix les polítiques de gènere dissenyades i aplicades amb una clara vocació transversal, integrades en els diferents àmbits d'actuació de la Universitat, sinó que també destaca el seu caràcter pioner en la diagnosi, la recerca i la implementació en el context d'una institució d'educació en línia", ha afegit el vicerector Manel Jiménez.
“Aquest guardó reafirma el compromís de la UOC amb la igualtat de gènere com a pilar estructural de la transformació institucional.”
Un pla d'igualtat completat i amb impacte institucional
El reconeixement fa valer el Pla d'igualtat de gènere 2020-2024 de la UOC, així com el seu desplegament integral en totes les dimensions de la institució. El pla ha abordat de manera estructural la igualtat de gènere tant en l'àmbit laboral com en les funcions essencials de la Universitat: la docència i l'aprenentatge, la recerca i la innovació, la transferència de coneixement i la comunicació institucional.
Aquest enfocament respon a una visió estratègica que entén la igualtat com un principi transversal de governança, integrat en els processos de presa de decisions, la planificació institucional i l'avaluació de l'impacte de les polítiques universitàries. El desplegament del pla s'ha fet mitjançant un cicle complet de diagnosi, disseny participatiu, implementació col·lectiva i mecanismes de seguiment i avaluació contínua, un model que permet identificar biaixos, mesurar resultats i introduir ajustos quan cal.
El lideratge operatiu d'aquest procés ha recaigut en la Unitat d'Igualtat de la UOC, com a estructura especialitzada encarregada de coordinar les polítiques d'igualtat a escala institucional. Tal com assenyala la seva directora, Maria Olivella, "comptar amb una unitat especialitzada ens permet assegurar que el Pla no sigui només un document estratègic, sinó una eina real de transformació, capaç d'incidir en totes les àrees de la Universitat i de connectar la visió institucional amb la pràctica quotidiana".
Igualtat de gènere com a eix transversal en docència, recerca i innovació
Un dels elements que valora la Comissió Europea en aquest guardó és la capacitat de les institucions d'integrar la igualtat de gènere més enllà de l'àmbit intern, projectant-la sobre les seves missions fonamentals. En el cas de la UOC, aquesta aposta s'ha traduït en la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques de docència, recerca, innovació i transferència de coneixement.
En l'àmbit de la recerca, la UOC disposa d'una trajectòria consolidada en l'estudi de la relació entre gènere, tecnologia i societat, amb grups i projectes reconeguts internacionalment que han contribuït a generar coneixement crític sobre les desigualtats de gènere en l'era digital. Destaquen, entre d'altres, les línies de treball del grup GenTIC (Gender and ICT), així com projectes europeus vinculats a la recerca responsable i la perspectiva de gènere en ciència i tecnologia.
En docència, la UOC impulsa la integració de la perspectiva de gènere en els plans d'estudi, els materials docents i les metodologies d'aprenentatge, com a part de la seva política de qualitat educativa i de responsabilitat social universitària. Aquesta línia de treball s'inscriu en una estratègia més àmplia de formació de professionals crítics, conscients de les desigualtats estructurals i capacitats per intervenir-hi des dels seus àmbits d'actuació.
Lideratge europeu, aliances internacionals i projecció institucional
El reconeixement de la Comissió Europea reforça el posicionament de la UOC com a actor rellevant en l'espai europeu d'educació superior i recerca. Aquest lideratge s'inscriu en una estratègia institucional basada en la cooperació universitària, la construcció d'aliances i la participació activa en iniciatives europees i internacionals.
En aquest marc, la UOC coordina l'aliança universitària europea OpenEU, una iniciativa que treballa per impulsar un espai comú d'educació superior fonamentat en valors compartits, com la igualtat, la inclusió, la diversitat i la cohesió social. Dins d'aquesta aliança, la UOC ha liderat també l'elaboració d'un Pla d'igualtat per a OpenEU, traslladant la seva experiència institucional a escala europea i contribuint a l'harmonització de les polítiques d'igualtat entre universitats de diferents països.
Per a Pastora Martínez Samper, coordinadora d'OpenEU i presidenta de la Unitat d'Igualtat entre el 2016 i el 2023, el guardó representa un reconeixement a una aposta estratègica clara: "És el reconeixement a un pla d'igualtat integral, que cobreix tant els aspectes organitzatius com les activitats clau de docència, recerca i innovació. Va ser una decisió presa en el moment de la seva conceptualització, tot i que no hi havia obligació de fer-ho d'aquesta manera. A més, aquest pla es va construir de manera col·laborativa i coral, amb la implicació de moltes persones i equips de la Universitat, fet que també reconeix internacionalment una manera de fer molt UOC".
Cap a una política d'igualtat, diversitat i inclusió amb mirada interseccional
Un cop completat el Pla d'igualtat 2023-2025, la UOC ja treballa en el Pla d'igualtat, diversitat i inclusió 2026-2029, que ampliarà l'abast de les polítiques institucionals incorporant una mirada interseccional. El nou marc estratègic abordarà, de manera integrada, la igualtat de gènere, la diversitat LGTBI+, la diversitat cultural i la inclusió de les persones amb discapacitat, tant en l'àmbit laboral com en les funcions acadèmiques.
Aquesta evolució s'alinea amb les prioritats europees en matèria d'inclusió social, educació superior accessible i recerca responsable, així com amb les línies de treball que la UOC ja desenvolupa en l'àmbit de l'accessibilitat i la inclusió educativa, tal com reflecteixen iniciatives institucionals recents orientades a construir una universitat sense barreres.
Amb aquest horitzó, la UOC consolida una trajectòria sostinguda en el temps i reforça el seu compromís amb la transformació social des de l'educació superior i la recerca, en coherència amb la seva vocació de servei públic i amb els valors fundacionals del projecte universitari europeu.