La UOC s'adhereix a la Declaració europea sobre igualtat de gènere en l'educació superiorLa declaració conjunta reuneix setze institucions europees distingides amb l'EU Award for Gender Equality Champions de la Comissió Europea
El text subratlla la necessitat de reforçar les polítiques d'igualtat, compartir bones pràctiques i impulsar accions conjuntes en la cooperació europea i internacional
La UOC va rebre aquest reconeixement europeu el febrer de 2026 pel desplegament del seu Pla d'igualtat de gènere 2020-2025
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) referma el seu compromís amb la igualtat de gènere en l'educació superior, la recerca i la innovació a Europa amb l'adhesió a la Declaració europea sobre igualtat de gènere en l'educació superior, la recerca i la innovació. Es tracta d'una declaració conjunta signada per institucions europees reconegudes amb l'EU Award for Gender Equality Champions de la Comissió Europea, un guardó d'excel·lència que reconeix universitats i organismes de recerca amb resultats destacats en el desplegament de les seves polítiques d'igualtat de gènere.
La declaració pretén reforçar la igualtat de gènere en l'àmbit institucional, garantir la sostenibilitat de polítiques d'igualtat inclusives a escala europea i promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en la cooperació internacional. El text defensa que "assolir una igualtat de gènere inclusiva en l'educació superior, la recerca i la innovació és un element clau per abordar amb èxit els reptes globals que afronten les nostres societats" i subratlla la necessitat de continuar reforçant les polítiques d'igualtat i la cooperació europea i internacional en aquest àmbit.
"Els grans reptes en matèria d'igualtat no es poden afrontar de manera aïllada: necessiten aliances, confiança i cooperació entre institucions, capaces d'aprendre les unes de les altres i d'impulsar mútuament canvis estructurals duradors. Per a la UOC, formar part d'aquesta declaració conjunta significa contribuir activament a una Europa del coneixement més inclusiva, diversa i compromesa amb la transformació social des de l'educació superior i la recerca", ha destacat el vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez.
L'adhesió a la declaració s'inscriu en el recorregut consolidat de la UOC en aquest àmbit, reconegut aquest febrer en la categoria de trajectòria sostenible pel desplegament del Pla d'igualtat de gènere de la Universitat, liderat per la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió. Amb aquesta incorporació, la UOC reforça la seva presència en espais i xarxes europees que treballen per consolidar polítiques d'igualtat, compartir experiències i promoure actuacions conjuntes en educació superior, recerca i innovació.
Polítiques d'igualtat per transformar la recerca i les universitats
En línia amb la Declaració de Ljubljana sobre igualtat de gènere en recerca i innovació, adoptada el 2021, el text destaca els avenços que s'han aconseguit els darrers anys, gràcies als plans d'igualtat impulsats per universitats i centres de recerca europeus, el suport dels equips directius i l'adopció de mesures per combatre les desigualtats estructurals i culturals.
Entre aquestes mesures, destaquen les pràctiques de contractació i promoció transparents, la promoció de referents, la formació amb perspectiva de gènere, els programes de mentoria, les oportunitats de treball en xarxa, la prevenció de les violències de gènere i les accions per afavorir la conciliació i l'equilibri entre la vida personal i professional.
En el cas de la UOC, aquest enfocament connecta amb el desplegament transversal del guardonat Pla d'igualtat de gènere 2020-2025 i el recentment aprovat Pla d’Igualtat, Diversitat i Inclusió 2026-2029, que transversalitza la igualtat de gènere en l'àmbit laboral, la docència, la recerca i la governança, i amb la visió de la igualtat de gènere com a principi de governança i una eina de transformació institucional. La declaració també subratlla la necessitat d'avançar cap a polítiques d'igualtat inclusives i amb mirada interseccional, que tinguin en compte com les desigualtats de gènere es creuen amb discriminacions vinculades a l'origen, la situació socioeconòmica, la discapacitat, l'edat o l'orientació sexual.
La cooperació europea com a motor de canvi
La declaració reivindica la cooperació europea i internacional entre institucions d'educació superior, recerca i innovació per compartir bones pràctiques i reforçar les polítiques d'igualtat. Aquesta mirada col·laborativa també es reflecteix en iniciatives europees com OpenEU, l'aliança d'universitats obertes i a distància coordinada per la UOC. Dins aquesta aliança, la UOC ha liderat l'elaboració del Pla d'igualtat de gènere inclusiu de la pròpia aliança per traslladar la seva experiència institucional a escala europea.
A més de la UOC, entre les institucions signants també hi ha el Centre national de la recherche scientifique (CNRS), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), INSTRUCT-ERIC, Bielefeld Universität (UNI-BIELEFELD), Jožef Stefan Institute (JSI), Karolinska Institutet (KI), Maynooth University (MU), RCSI University of Medicine and Health Sciences (RCSI), South East Technological University (SETU), Charles University (CUNI), Trinity College Dublin (TCD), University College Cork (UCC), Uniwersytet Gdański (UG), Technological University of the Shannon (TUS) i Universitat Rovira i Virgili.