La UOC ha investido este jueves, 7 de mayo, doctora honoris causa a la economista británica Diane Coyle , una de las voces más influyentes en la comprensión de la economía digital en el Reino Unido. En una gala que se ha celebrado en el campus del Poblenou de Barcelona, Coyle ha defendido el papel de la educación superior en momentos "extremadamente convulsos" como los que vive el mundo hoy día, y ha reiterado la necesidad de que la universidad sea considerada "institución social y cultural".

La economista ha advertido que actualmente se ha abierto una brecha entre las personas que obtienen un grado universitario y las que no, y que precisamente esto ha provocado que las universidades se hayan convertido en una "fuente de polarización". La nueva doctora honoris causa ha pedido defender la educación superior. En la universidad, "un golpe de suerte" la conectó con profesores motivadores: "Me inspiraron a ver el mundo como algo infinitamente interesante y a entender que aprender es una ocupación para toda la vida, el regalo más grande que puede hacerte un educador". Es aquí donde ha lanzado uno de sus primeros mensajes: "Aprender supone encontrar buenas preguntas y no respuestas correctas".

Coyle se ha mostrado inquieta por el hecho de que, considerándose una persona "transformada por la educación", actualmente ve que "tener o no tener un título universitario se ha convertido en una de las líneas divisorias más marcadas en las opiniones políticas y sociales". Para la economista, si antes las universidades "se veían como una manera de escalar", ahora hay quién las observa como "instituciones separadas del resto de la sociedad". Esta brecha cultural, según ella, "se ha ensanchado, a pesar de la importancia económica de las instituciones de educación superior". Ha mencionado los modelos universitarios divergentes, el de los Estados Unidos versus el que se plantea en países como el Reino Unido o España. La economista ha afirmado que los debates reflejan un patrón subyacente: "Las personas que no tienen titulación universitaria votan contra las que sí que la tienen".

La perspectiva económica de los dos grupos es lo que los acaba separando, porque "a medida que la economía se digitaliza" la educación superior se ha convertido en "un pasaporte hacia trabajos mejor remunerados en las ciudades", advierte. Esto ha provocado que los lugares más pequeños o las zonas rurales queden "atrás, con trabajos peores", mientras que "los trabajos sólidos del pasado, bien remunerados, han desaparecido, y con ellos, la dignidad y el respeto que los acompañaban". Al mismo tiempo, Coyle ha subrayado que "ha habido una tendencia desafortunada a despreciar a las personas con menos educación, o a insinuar que es de alguna forma culpa suya si no les ha ido bien en un sistema que no está diseñado para ellas". La nueva doctora honoris causa de la UOC ha lamentado que no obtener un título universitario se haya presentado como "un fracaso personal" cuando en realidad lo considera "un fracaso sistémico".