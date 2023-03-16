Diane Coyle: "El papel de las universidades debe ser clave en el nuevo orden social que emerge de la transformación digital"La economista británica es investida doctora honoris causa en una gala en la sede de la UOC en Barcelona
La UOC ha investido este jueves, 7 de mayo, doctora honoris causa a la economista británica Diane Coyle, una de las voces más influyentes en la comprensión de la economía digital en el Reino Unido. En una gala que se ha celebrado en el campus del Poblenou de Barcelona, Coyle ha defendido el papel de la educación superior en momentos "extremadamente convulsos" como los que vive el mundo hoy día, y ha reiterado la necesidad de que la universidad sea considerada "institución social y cultural".
La economista ha advertido que actualmente se ha abierto una brecha entre las personas que obtienen un grado universitario y las que no, y que precisamente esto ha provocado que las universidades se hayan convertido en una "fuente de polarización". La nueva doctora honoris causa ha pedido defender la educación superior. En la universidad, "un golpe de suerte" la conectó con profesores motivadores: "Me inspiraron a ver el mundo como algo infinitamente interesante y a entender que aprender es una ocupación para toda la vida, el regalo más grande que puede hacerte un educador". Es aquí donde ha lanzado uno de sus primeros mensajes: "Aprender supone encontrar buenas preguntas y no respuestas correctas".
Coyle se ha mostrado inquieta por el hecho de que, considerándose una persona "transformada por la educación", actualmente ve que "tener o no tener un título universitario se ha convertido en una de las líneas divisorias más marcadas en las opiniones políticas y sociales". Para la economista, si antes las universidades "se veían como una manera de escalar", ahora hay quién las observa como "instituciones separadas del resto de la sociedad". Esta brecha cultural, según ella, "se ha ensanchado, a pesar de la importancia económica de las instituciones de educación superior". Ha mencionado los modelos universitarios divergentes, el de los Estados Unidos versus el que se plantea en países como el Reino Unido o España. La economista ha afirmado que los debates reflejan un patrón subyacente: "Las personas que no tienen titulación universitaria votan contra las que sí que la tienen".
La perspectiva económica de los dos grupos es lo que los acaba separando, porque "a medida que la economía se digitaliza" la educación superior se ha convertido en "un pasaporte hacia trabajos mejor remunerados en las ciudades", advierte. Esto ha provocado que los lugares más pequeños o las zonas rurales queden "atrás, con trabajos peores", mientras que "los trabajos sólidos del pasado, bien remunerados, han desaparecido, y con ellos, la dignidad y el respeto que los acompañaban". Al mismo tiempo, Coyle ha subrayado que "ha habido una tendencia desafortunada a despreciar a las personas con menos educación, o a insinuar que es de alguna forma culpa suya si no les ha ido bien en un sistema que no está diseñado para ellas". La nueva doctora honoris causa de la UOC ha lamentado que no obtener un título universitario se haya presentado como "un fracaso personal" cuando en realidad lo considera "un fracaso sistémico".
Universidades, fuente de polarización
Las universidades se han convertido, por tanto, en "una fuente de polarización" en un momento en el que "las economías modernas, tecnológicamente avanzadas, necesitan más que nunca un colectivo de personas altamente educadas". De esta forma, Coyle ha reivindicado que "las universidades son más importantes que nunca, y el acceso a los horizontes intelectuales de una educación, así como el tiempo para estudiar y ser curioso, es un privilegio que debería estar al alcance de cualquier persona que lo desee".
Ante esta necesidad, Coyle ha dicho que la educación superior debe ser "defendida con firmeza" y que esta defensa va más allá de centrarse en su papel dentro de la economía "como si fuera una fábrica que produce capital humano". Las universidades son también instituciones "culturales y sociales" porque "proporcionan un entorno en el que las personas pueden discrepar de forma constructiva, explorar la complejidad y los matices, aprender a escuchar otros puntos de vista y cambiar de opinión".
Coyle también ha destacado el papel que juega la investigación en el momento actual, con múltiples retos planteados por la IA: "Es el momento de asegurar que el papel que juega la inteligencia artificial en nuestras sociedades sea entendido y modelado por todo el mundo, no solo por una élite educada, y ciertamente no por un pequeño número de hombres brillantes y acomodados de las empresas tecnológicas". La economista ha defendido el "papel clave" de las universidades en este contexto a la hora "de iluminar e implicarse en este orden social emergente". Es una responsabilidad que considera que recae sobre los hombros de la educación superior, y ha advertido que "para ejercerla de forma efectiva en tiempos tan polarizados hay que tener la generosidad de escuchar atentamente a las personas que actualmente se sienten excluidas del progreso social y respetar lo que dicen".
La doctora se ha mostrado ilusionada de integrarse en la UOC, porque considera que está alineada con los valores que proponen una implicación más elevada de las universidades con el resto de la sociedad, y ha destacado que es una universidad que "se especializa en las cuestiones más importantes de nuestros tiempos". En este sentido, ha hablado de la interacción entre las nuevas tecnologías y las ciencias humanas y sociales, alrededor de cuyo eje gira su propia investigación: "La UOC también valora el tipo de investigación interdisciplinaria que es necesario para que las universidades contribuyan positivamente a nuestras sociedades, cuyos problemas no pertenecen a una sola disciplina".
“Las universidades son más importantes que nunca, y el acceso a los horizontes intelectuales de una educación, así como el tiempo para estudiar y ser curioso, es un privilegio que debería estar al alcance de cualquier persona que lo desee”
El acceso a una infraestructura básica universal
El discurso de Coyle ha sido introducido por la laudatio del catedrático de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC Joan Torrent, que ha hecho una defensa de la figura de la homenajeada destacando que "personifica la figura del intelectual comprometido, que no se esconde detrás de su torre de marfil e investiga, propone y debate" en medio de unos tiempos convulsos, con la voluntad de que "la economía política sea útil para las personas y la sociedad". Torrent ha reivindicado los principios presentes en la obra de Coyle, que parte de la premisa de que "por sí solos los mercados no construirán un futuro próspero para todo el mundo", y es por eso por lo que los gobiernos "deben asegurar un futuro sostenible para todos". En este sentido, el catedrático ha mencionado la última propuesta de la economista inglesa sobre "una infraestructura básica universal" que permita a cada ciudadano "tener un acceso mínimo que le ayude a prosperar en una economía digital".
El acto lo ha cerrado la rectora de la UOC, Àngels Fitó, que ha celebrado la elección de la nueva doctora honoris causa, una elección a hacer "una declaración de futuro, definiendo qué universidad queremos ser las próximas décadas". La rectora ha subrayado que la UOC "no observa la transformación digital desde la distancia; se implica con coraje y valentía, no separa el conocimiento de la responsabilidad". Principios que hacen que la UOC pueda reconocerse en la obra de Coyle, con aportaciones destacadas como los límites del cálculo del PIB, como ha recordado Fitó: "Coyle nos ha ofrecido una de las reflexiones más lúcidas de nuestros tiempos, cuando dice que el PIB es una lente distorsionada en lugar de una ventana clara a la realidad económica; lo que no medimos bien acaba quedando fuera de nuestras prioridades".
La trayectoria de Coyle
A lo largo de su trayectoria, la economista británica ha ocupado cargos de gran relevancia pública, como la vicepresidencia de la BBC Trust, y ha sido miembro de la Comisión de la Competencia del Reino Unido entre 2001 y 2019. En su faceta como comunicadora, ha sido editora de economía en The Independent y en Investors' Chronicle, además de colaborar regularmente con Project Syndicate. Es también autora de varios libros, como The Weightless World, una obra clave sobre la economía desmaterializada, y The Economics of Enough, donde reflexiona sobre cómo gestionar los recursos pensando en el bienestar de las futuras generaciones.