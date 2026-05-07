Diane Coyle
Diane Coyle (Bury, 1961) es una de las economistas más influyentes en el análisis de la economía digital y las transformaciones del capitalismo contemporáneo. Es catedrática de Políticas Públicas en la Universidad de Cambridge y codirige el Instituto Bennett, donde combina la investigación con el asesoramiento y la divulgación. Su obra se centra en el impacto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la necesidad de repensar los indicadores económicos para medir mejor el bienestar y el progreso.
Autora de libros como The Weightless World y The Measure of Progress: Counting What Really Matters, ha sido también editora de economía en The Independent y vicepresidenta del BBC Trust. En 2023 fue reconocida como Dama del Imperio Británico y se ha consolidado como una voz clave en el debate sobre cómo construir una economía más sostenible, inclusiva y adaptada a los retos del siglo XXI.
La economista británica Diane Coyle, próxima doctora honoris causa
Considerada una de las voces más influyentes en la comprensión de la economía digital en el Reino Unido, recibirá la máxima distinción académica en reconocimiento a sus méritos académicos e institucionales
Diane Coyle: "El papel de las universidades debe ser clave en el nuevo orden social que emerge de la transformación digital"
La economista británica es investida doctora honoris causa en una gala en la sede de la UOC en Barcelona