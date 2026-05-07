HONORIS CAUSA 2026

Diane Coyle (Bury, 1961) es una de las economistas más influyentes en el análisis de la economía digital y las transformaciones del capitalismo contemporáneo. Es catedrática de Políticas Públicas en la Universidad de Cambridge y codirige el Instituto Bennett, donde combina la investigación con el asesoramiento y la divulgación. Su obra se centra en el impacto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la necesidad de repensar los indicadores económicos para medir mejor el bienestar y el progreso.

Autora de libros como The Weightless World y The Measure of Progress: Counting What Really Matters, ha sido también editora de economía en The Independent y vicepresidenta del BBC Trust. En 2023 fue reconocida como Dama del Imperio Británico y se ha consolidado como una voz clave en el debate sobre cómo construir una economía más sostenible, inclusiva y adaptada a los retos del siglo XXI.