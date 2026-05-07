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HONORIS CAUSA 2026

Diane Coyle

Diane Coyle (Bury, 1961) es una de las economistas más influyentes en el análisis de la economía digital y las transformaciones del capitalismo contemporáneo. Es catedrática de Políticas Públicas en la Universidad de Cambridge y codirige el Instituto Bennett, donde combina la investigación con el asesoramiento y la divulgación. Su obra se centra en el impacto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la necesidad de repensar los indicadores económicos para medir mejor el bienestar y el progreso.

Autora de libros como The Weightless World y The Measure of Progress: Counting What Really Matters, ha sido también editora de economía en The Independent y vicepresidenta del BBC Trust. En 2023 fue reconocida como Dama del Imperio Británico y se ha consolidado como una voz clave en el debate sobre cómo construir una economía más sostenible, inclusiva y adaptada a los retos del siglo XXI.

Diane Coyle honoris causa
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La economista británica Diane Coyle, próxima doctora honoris causa

Considerada una de las voces más influyentes en la comprensión de la economía digital en el Reino Unido, recibirá la máxima distinción académica en reconocimiento a sus méritos académicos e institucionales

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Diane Coyle: "El papel de las universidades debe ser clave en el nuevo orden social que emerge de la transformación digital"

La economista británica es investida doctora honoris causa en una gala en la sede de la UOC en Barcelona

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https://youtu.be/DHUtIzYxnVs?si=4cLKPMwzY5vOn02J

La economía digital y por qué el PIB ha quedado obsoleto

Coyle reflexiona sobre cómo el Producto Interior Bruto (PIB) ignora elementos fundamentales para la sociedad, como por ejemplo la economía de los cuidados y el medio ambiente. También analiza la transformación hacia una economía digital donde los activos intangibles y los datos toman el protagonismo absoluto, y nos plantea una pregunta clave para el futuro: ¿para quién innovamos realmente?
https://www.youtube.com/watch?v=CA_H5oGXg5E

Sobre el acto

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  • Auditorio del edificio U del Campus UOC c. del Perú, 52 08018 Barcelona

  • 07/05/2026, 12.00 h CET

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