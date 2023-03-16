La economista británica Diane Coyle, próxima doctora honoris causa

La economista británica Diane Coyle, próxima doctora honoris causaConsiderada una de las voces más influyentes en la comprensión de la economía digital en el Reino Unido, recibirá la máxima distinción académica en reconocimiento a sus méritos académicos e institucionales
Diane Coyle (Bury, 1961), una de las economistas más influyentes en el análisis de la economía digital y las transformaciones del capitalismo contemporáneo, será la próxima doctora honoris causa de la UOC. El acto se celebrará el jueves 7 de mayo, a las 12 h, en el auditorio del edificio U del campus UOC (c/ del Perú, 52, Barcelona), y se podrá seguir en directo a través de las redes sociales con la etiqueta #honoriscausaUOC.
La UOC ha decidido otorgar a Coyle la máxima distinción académica en reconocimiento a su trayectoria académica e institucional, así como por su contribución decisiva al pensamiento económico contemporáneo.
Actualmente es catedrática de Políticas Públicas en la Universidad de Cambridge y codirectora del Instituto Bennett, donde combina la investigación con el asesoramiento y la divulgación. Su obra se centra en el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, y en la necesidad de repensar los indicadores económicos para medir mejor el bienestar y el progreso.
A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos de gran relevancia pública, como la vicepresidencia del BBC Trust, y ha sido miembro de la Comisión de la Competencia del Reino Unido entre 2001 y 2019. En su faceta como comunicadora, ha sido editora de economía en The Independent y en Investors Chronicle, además de colaborar regularmente con Project Syndicate.
Es también autora de varios libros, como The Weightless World, una obra clave sobre la economía desmaterializada, y The Economics of Enough, donde reflexiona sobre cómo gestionar los recursos pensando en el bienestar de las generaciones futuras.
Directora de la consultoría Enlightenment Economics, Coyle es miembro de la Royal Economic Society y de la Royal Society of Arts. Por su contribución a la economía y a la política pública, se ha convertido en una figura referente en el análisis de los retos del siglo xxi.
Coyle, decimosexta honoris causa de la UOC
Diane Coyle será la decimosexta doctora honoris causa de la Universitat Oberta de Catalunya. Hace tan solo tres meses, la escritora británica Jeanette Winterson recibía la máxima distinción académica en reconocimiento a sus méritos literarios y académicos. Las han precedido, también, personalidades como Wendy Hall, directora ejecutiva del Web Science Institute; Mariana Mazzucato, catedrática de Economía de la Innovación y el Valor Público en el University College de Londres; Mary Beard, catedrática de la Universidad de Cambridge, y Manuel Borja-Villel, exdirector del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por destacar los doctorados honoris causa más recientes.