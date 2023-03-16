La economista británica Diane Coyle, próxima doctora honoris causa

Diane Coyle (Bury, 1961), una de las economistas más influyentes en el análisis de la economía digital y las transformaciones del capitalismo contemporáneo, será la próxima doctora honoris causa de la UOC . El acto se celebrará el jueves 7 de mayo, a las 12 h, en el auditorio del edificio U del campus UOC (c/ del Perú, 52, Barcelona), y se podrá seguir en directo a través de las redes sociales con la etiqueta #honoriscausaUOC.

La UOC ha decidido otorgar a Coyle la máxima distinción académica en reconocimiento a su trayectoria académica e institucional, así como por su contribución decisiva al pensamiento económico contemporáneo.

Actualmente es catedrática de Políticas Públicas en la Universidad de Cambridge y codirectora del Instituto Bennett, donde combina la investigación con el asesoramiento y la divulgación. Su obra se centra en el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, y en la necesidad de repensar los indicadores económicos para medir mejor el bienestar y el progreso.

A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos de gran relevancia pública, como la vicepresidencia del BBC Trust, y ha sido miembro de la Comisión de la Competencia del Reino Unido entre 2001 y 2019. En su faceta como comunicadora, ha sido editora de economía en The Independent y en Investors Chronicle, además de colaborar regularmente con Project Syndicate.

Es también autora de varios libros, como The Weightless World, una obra clave sobre la economía desmaterializada, y The Economics of Enough, donde reflexiona sobre cómo gestionar los recursos pensando en el bienestar de las generaciones futuras.

Directora de la consultoría Enlightenment Economics, Coyle es miembro de la Royal Economic Society y de la Royal Society of Arts. Por su contribución a la economía y a la política pública, se ha convertido en una figura referente en el análisis de los retos del siglo xxi.