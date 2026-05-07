Diane Coyle
Diane Coyle (Bury, 1961) és una de les economistes més influents en l'anàlisi de l'economia digital i les transformacions del capitalisme contemporani. És catedràtica de Polítiques Públiques a la Universitat de Cambridge i codirigeix l'Institut Bennett, on combina la recerca amb l'assessorament i la divulgació. La seva obra se centra en l'impacte de les noves tecnologies, la intel·ligència artificial i la necessitat de repensar els indicadors econòmics per mesurar millor el benestar i el progrés.
Autora de llibres com The Weightless World i The Measure of Progress: Counting What Really Matters, ha estat també editora d'economia a The Independent i vicepresidenta del BBC Trust. El 2023 va ser reconeguda com a Dama de l'Imperi Britànic i s'ha consolidat com una veu clau en el debat sobre com construir una economia més sostenible, inclusiva i adaptada als reptes del segle XXI.
L'economista britànica Diane Coyle, pròxima doctora 'honoris causa'
Considerada una de les veus més influents en la comprensió de l'economia digital al Regne Unit, rebrà la màxima distinció acadèmica en reconeixement dels seus mèrits acadèmics i institucionals
Diane Coyle: "El paper de les universitats ha de ser clau en el nou ordre social que emergeix de la transformació digital"
L'economista britànica és investida doctora honoris causa en una gala a la seu de la UOC a Barcelona