L'economista britànica Diane Coyle, pròxima doctora honoris causa

L'economista britànica Diane Coyle, pròxima doctora honoris causaConsiderada una de les veus més influents en la comprensió de l'economia digital al Regne Unit, rebrà la màxima distinció acadèmica en reconeixement dels seus mèrits acadèmics i institucionals
Diane Coyle (Bury, 1961), una de les economistes més influents en l'anàlisi de l'economia digital i les transformacions del capitalisme contemporani, serà la pròxima doctora honoris causa de la UOC. L'acte se celebrarà el dijous 7 de maig, a les 12 h, a l'auditori de l'edifici U del campus UOC (c. del Perú, 52, Barcelona), i es podrà seguir en directe a les xarxes socials de la Universitat, amb l'etiqueta #honoriscausaUOC.
La UOC ha decidit atorgar a Coyle la màxima distinció acadèmica en reconeixement de la seva trajectòria acadèmica i institucional, així com per la seva contribució decisiva al pensament econòmic contemporani.
Actualment és catedràtica de Polítiques Públiques a la Universitat de Cambridge i codirectora de l'Institut Bennett, on combina la recerca amb l'assessorament i la divulgació. La seva obra se centra en l'impacte de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial, i en la necessitat de repensar els indicadors econòmics per mesurar millor el benestar i el progrés.
Al llarg de la seva trajectòria, ha ocupat càrrecs de gran rellevància pública, com la vicepresidència del BBC Trust, i ha estat membre de la Comissió de la Competència del Regne Unit entre el 2001 i el 2019. En la seva faceta com a comunicadora, ha estat editora d'economia a The Independent i a Investors Chronicle, a més de col·laborar regularment amb Project Syndicate.
És també autora de diversos llibres, com The Weightless World, una obra clau sobre l'economia desmaterialitzada, i The Economics of Enough, on reflexiona sobre com gestionar els recursos pensant en el benestar de les generacions futures.
Directora de la consultoria Enlightenment Economics, Coyle és membre de la Royal Economic Society i de la Royal Society of Arts. Per la seva contribució a l'economia i a la política pública, ha esdevingut una figura referent en l'anàlisi dels reptes del segle xxi.
Coyle, setzena honoris causa de la UOC
Diane Coyle serà la setzena doctora honoris causa de la Universitat Oberta de Catalunya. Fa tan sols tres mesos, l'escriptora britànica Jeanette Winterson rebia la màxima distinció acadèmica en reconeixement dels seus mèrits literaris i acadèmics. Les han precedit, també, personalitats com Wendy Hall, directora executiva del Web Science Institute; Mariana Mazzucato, catedràtica d'Economia de la Innovació i el Valor Públic a l'University College de Londres; Mary Beard, catedràtica de la Universitat de Cambridge, i Manuel Borja-Villel, exdirector del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia, per destacar els doctorats honoris causa més recents.