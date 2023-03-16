En el marco del Día Internacional de las Personas Refugiadas (20 de junio), la UOC concederá dieciocho nuevas becas a personas refugiadas y solicitantes de protección internacional. Las ayudas se harán efectivas el próximo curso 2026-2027 de la mano de la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión de la institución. Estas becas dan continuidad a un programa que la UOC impulsa desde hace más de una década para reafirmar su compromiso con el acceso universal a la educación superior.

El 19 de junio, a las puertas del Día Internacional de las Personas Refugiadas, la UOC publicará la lista de personas preseleccionadas, y el 1 de julio dará a conocer la resolución definitiva. Para la nueva convocatoria, se han recibido candidaturas procedentes de varios países, entre los que se encuentran Palestina, Ucrania, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Colombia, Somalia, Líbano, Kazajistán y Rusia.

Manel Jiménez-Morales, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC, explica: "El nacimiento de este programa surgió de la convicción de que la educación superior es una herramienta poderosa para la reconstrucción de vidas y un pilar fundamental de nuestra tarea académica y social".

Una beca para empezar de nuevo: el caso de una arquitecta colombiana

C. Z., arquitecta colombiana y beneficiaria del programa, asegura que, para ella, la educación y la formación continua no son solo un plan de futuro: "Son la vía real que tengo para salir adelante, integrarme y demostrar todo lo que puedo aportar y cómo puedo ser de útil en este nuevo lugar que nos ha dado la mano". Por eso, desde el momento en que llegó a España, no ha dejado de estudiar "ni un solo día".

La arquitecta llegó a España después de huir de una situación de violencia machista con la necesidad de salvaguardar su vida y la de su hija. Después de iniciar el proceso de solicitud de protección internacional, se encontró con muchas de las dificultades que afrontan las personas refugiadas: la carencia de una red de apoyo, las dificultades para acceder a la vivienda, la complejidad de los trámites administrativos y las barreras para continuar ejerciendo su profesión. Para ella, la UOC fue "una puerta abierta" en un sistema que se las mantenía cerradas.

Gracias a la beca, C. Z. cursó el diploma de experto en Ciudades Inteligentes y Ciudadanía, una formación que le permitió obtener nuevos conocimientos y adquirir "una gran autonomía y capacidad de gestión". Su trayectoria ejemplifica el potencial transformador de la educación. "La UOC se convirtió en mi refugio mental, el lugar donde me enfocaba para desconectar de los problemas y del miedo. Recibir esta beca significó un respiro y una validación enorme a mi esfuerzo. No solo me devolvió la dignidad profesional, sino que me dio el impulso definitivo", asegura.

Un programa que teje comunidad y redes de apoyo

El programa de becas para personas refugiadas cubre la totalidad del importe de matriculación en titulaciones propias. Sin embargo, más allá del apoyo económico, incorpora también un sistema de mentoría, a cargo del grupo operativo Comunidad y Compromiso Social de esta universidad, que conecta al estudiantado becado con miembros de la comunidad universitaria. Este acompañamiento facilita la adaptación al entorno universitario y contribuye a reforzar la confianza y el desarrollo académico y profesional de las personas participantes.

Ramon Ruiz Navarro, profesor colaborador en la UOC y mentor de C. Z., destaca el valor humano de esta iniciativa. Según explica, la mentoría "favorece la integración, crea vínculos, facilita el intercambio de experiencias y demuestra que la universidad puede ser también un espacio de acompañamiento, solidaridad y construcción de oportunidades".

C. Z., por su parte, añade: "Mi mentor, Ramon, fue una pieza clave en todo este proceso. Desde el primer momento, demostró que yo para él no era un número de expediente más; se preocupaba genuinamente por la persona. Escuchaba, preguntaba, guiaba y me sostenía tanto en el ámbito educativo como personal".

Diez años como Universidad Refugio

Las dieciocho becas que se otorgarán en el curso 2026-2027 representan dieciocho nuevas oportunidades para continuar estudiando, recuperar trayectorias profesionales y construir nuevos horizontes personales. "Hace diez años, nuestra universidad reafirmó su decisión de no quedarse al margen ante las crisis humanitarias que afectan a millones de personas en el mundo", destaca el vicerrector Jiménez-Morales. Desde entonces, casi trescientas personas se han beneficiado de esta beca .

Además, este programa de becas y mentorías se ha complementado con otras acciones de la institución para defender el derecho universal a la educación. Por ejemplo, la UOC desarrolla una tarea activa de incidencia política trabajando en redes interuniversitarias, como la CRUE o la #UniversitatsRefugi de la ACUP. A escala interna, este compromiso se ha traducido también en la implementación de un protocolo que tiene en cuenta las dificultades de las personas refugiadas para acreditar su formación previa.