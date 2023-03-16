19/6/26 · Institucional

Divuit persones refugiades obtindran una beca de la UOC

La institució commemora el Dia Internacional de les Persones Refugiades

En deu anys, gairebé tres-centes persones s'han beneficiat d'aquests ajuts econòmics i de mentoria

(Foto: Zhiqiang Wang / Unsplash)

Redacció

En el marc del Dia Internacional de les Persones Refugiades (20 de juny), la UOC concedirà divuit noves beques a persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional. Els ajuts es faran efectius el proper curs 2026-2027 amb el guiatge de la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió de la institució. Aquestes beques donen continuïtat a un programa que la UOC impulsa des de fa més d'una dècada per reafirmar el seu compromís amb l'accés universal a l'educació superior.

El 19 de juny, a les portes del Dia Internacional de les Persones Refugiades, la Universitat publicarà la llista de les persones preseleccionades i l'1 de juliol en donarà a conèixer la resolució definitiva. Per a la nova convocatòria, s'han rebut candidatures procedents de diversos països, entre els quals hi ha Palestina, Ucraïna, Veneçuela, Nicaragua, Cuba, Colòmbia, Somàlia, el Líban, Kazakhstan i Rússia.

Manel Jiménez-Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC, explica: "El naixement d'aquest programa va sorgir de la convicció que l'educació superior és una eina poderosa per a la reconstrucció de vides i un pilar fonamental de la nostra tasca acadèmica i social".

 

Una beca per començar de nou: el cas d'una arquitecta colombiana

C. Z., arquitecta colombiana i beneficiària del programa, assegura que, per a ella, l'educació i la formació contínua no són només un pla de futur: "Són la via real que tinc per tirar endavant, integrar-me i demostrar tot el que puc aportar i com d'útil puc ser en aquest nou lloc que ens ha donat la mà". Per això, des del moment que va arribar a Espanya, no ha deixat d'estudiar "ni un sol dia".

L'arquitecta va arribar a Espanya després de fugir d'una situació de violència masclista amb la necessitat de salvaguardar la seva vida i la de la seva filla. Després d'iniciar el procés de sol·licitud de protecció internacional, es va trobar amb moltes de les dificultats que afronten les persones refugiades: la manca d'una xarxa de suport, les dificultats per accedir a l'habitatge, la complexitat dels tràmits administratius i les barreres per continuar exercint la seva professió. Per a ella, la UOC va ser "una porta oberta" en un sistema que les hi mantenia tancades.

Gràcies a la beca, C. Z. va cursar el diploma d'expert en Ciutats Intel·ligents i Ciutadania, una formació que li va permetre obtenir nous coneixements i adquirir "una gran autonomia i capacitat de gestió". La seva trajectòria exemplifica el potencial transformador de l'educació. "La UOC es va convertir en el meu refugi mental, el lloc on m'enfocava per desconnectar dels problemes i de la por. Rebre aquesta beca va significar un respir i una validació enorme del meu esforç. No només em va retornar la dignitat professional, sinó que em va donar l'impuls definitiu", assegura.

 

Un programa que teixeix comunitat i xarxes de suport

El programa de beques per a persones refugiades cobreix la totalitat de l'import de matriculació a titulacions pròpies. No obstant això, més enllà del suport econòmic, incorpora també un sistema de mentoria, a càrrec del grup operatiu Comunitat i Compromís Social de la Universitat, que connecta l'estudiantat becat amb membres de la comunitat universitària. Aquest acompanyament facilita l'adaptació a l'entorn universitari i contribueix a reforçar la confiança i el desenvolupament acadèmic i professional de les persones participants.

Ramon Ruiz Navarro, professor col·laborador a la UOC i mentor de C. Z., destaca el valor humà d'aquesta iniciativa. Segons explica, la mentoria "afavoreix la integració, crea vincles, facilita l'intercanvi d'experiències i demostra que la universitat pot ser també un espai d'acompanyament, solidaritat i construcció d'oportunitats".

C. Z., per la seva banda, afegeix: "El meu mentor, el Ramon, va ser una peça clau en tot aquest procés. Des del primer moment, va demostrar que jo per a ell no era un número d'expedient més; es preocupava genuïnament per la persona. M'escoltava, em preguntava, em guiava i em sostenia tant en l'àmbit educatiu com personal".

 

Deu anys com a Universitat Refugi

Les divuit beques que s'atorgaran el curs 2026-2027 representen divuit noves oportunitats per continuar estudiant, recuperar trajectòries professionals i construir nous horitzons personals. "Fa deu anys, la nostra universitat va reafirmar la seva decisió de no quedar-se al marge davant les crisis humanitàries que afecten milions de persones al món", destaca el vicerector Jiménez-Morales. Des de llavors, gairebé tres-centes persones s'han beneficiat d'aquesta beca.

A més, aquest programa de beques i mentories s'ha complementat amb altres accions de la institució per defensar el dret universal a l'educació. Per exemple, la UOC desenvolupa una tasca activa d'incidència política treballant en xarxes interuniversitàries, com la CRUE o la #UniversitatsRefugi de l'ACUP. A escala interna, aquest compromís s'ha traduït també en la implementació d'un protocol que té en compte les dificultats de les persones refugiades per acreditar la seva formació prèvia.

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