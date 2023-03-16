La UOC celebra 10 anys com a Universitat Refugi, amb més de 270 persones refugiades acollidesLa Universitat consolida una dècada de compromís amb l'accés equitatiu a l'educació superior mitjançant un programa integral per facilitar la continuïtat formativa de persones refugiades, sol·licitants d'asil i apàtrides
Fa deu anys, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va assumir un compromís que marcaria la seva identitat social i institucional: convertir-se en Universitat Refugi. En plena crisi humanitària provocada pel conflicte a Síria i amb imatges que van sacsejar consciències arreu del món, com la mort del nen Aylan Kurdi a les costes de Turquia, la comunitat estudiantil de la UOC va impulsar el projecte RefugeESuoc, amb l'objectiu de preparar l'acollida de persones refugiades a Catalunya.
Aquella iniciativa sorgida de l'estudiantat d'Educació Social no només va tenir suport institucional, sinó que va obrir la porta a un programa que s'ha consolidat amb els anys. El curs 2018-2019, la gestió va passar íntegrament a la que aleshores era l'Àrea de Globalització i Cooperació de la Universitat —avui, Àrea d'Aliances, Comunitat i Equitat—, fet que va permetre estructurar i ampliar les accions d'acollida.
El programa dona resposta a una realitat complexa: les persones refugiades es troben, en el seu procés d'integració, amb reptes administratius, lingüístics, formatius i laborals que sovint dificulten el fet de reprendre projectes de vida interromputs. En aquest context, l'accés a l'educació superior no és només una oportunitat acadèmica, sinó una eina de reconstrucció personal i professional.
Deu anys en evolució i un impacte creixent
Des del curs 2016-2017, 272 persones refugiades, de les quals 132 dones, han pogut accedir a estudis superiors a través de les convocatòries de beques de la UOC. La majoria tenen entre 25 i 35 anys, i més de la meitat disposen d'estudis universitaris previs. Les procedències són molt diverses: Síria, l'Afganistan, Veneçuela, Colòmbia, Hondures, El Salvador, Ucraïna, Sàhara, Geòrgia, Ghana, Rússia, Nicaragua, el Perú, Guinea Conakry o el Iemen, entre moltes altres nacions.
La convocatòria 2025-2026 ha ofert 19 beques, 13 de les quals han estat concedides a dones, i cobreixen diplomes d'expert, cursos professionalitzadors, idiomes, assignatures lliures o cursos de programació. En paraules del vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez-Morales, "fa deu anys, la UOC va reafirmar la decisió de no quedar-se al marge de les crisis humanitàries que afecten milions de persones. L'educació és un dret universal, una eina poderosa per a la reconstrucció de vides i un pilar fonamental de la nostra tasca acadèmica i social".
Per a Gemma Xarles, directora de l'Àrea d'Aliances, Comunitat i Equitat, el procés ha anat definint el paper de la UOC: "El perfil de l'estudiant en situació de refugi que atenem és singular: solen ser persones adultes, amb trajectòries vitals complexes. Estudiar amb nosaltres no només els aporta coneixement, sinó també noves expectatives vitals, i alhora enriqueixen les nostres aules amb les seves històries i mirades".
L'impacte del programa queda reflectit també en les experiències personals. A. E. C. G., de Nicaragua, explica: "El programa d'acollida a persones refugiades ha estat una experiència molt valuosa. En arribar al país, vaig haver d'afrontar nous reptes i adaptar-me a una realitat que no ha estat fàcil. Poder accedir a una formació de qualitat, amb cursos que puc seguir sense barreres geogràfiques ni econòmiques i amb tutors de suport, m'ha permès ampliar els meus horitzons laborals i sentir-me més integrat en la comunitat que m'acull". Per la seva banda, C. D. G. T., que va cursar el diploma d'Expert Online de Logística Global i Transport, destaca: "Era la primera vegada que estudiava a distància, i vaig aprendre molt. Em vaig exigir i ho vaig aconseguir. Estic molt agraïda per l'oportunitat".
Un model integral d'acollida: beques, mentoria i tutoria especialitzada
El programa va més enllà del suport econòmic. Amb els anys, la UOC ha consolidat un model integral que promou que l'accés als estudis vagi acompanyat del suport necessari per avançar amb seguretat i amb èxit. En un entorn en línia que pot ser nou per a moltes persones, el programa combina diversos elements i eines adreçats a facilitar l'adaptació, reforçar la continuïtat acadèmica i promoure una experiència universitària completa i inclusiva.
És per això que es preveuen beques d'acció social, que cobreixen el 100 % de la matrícula del semestre, per a persones refugiades, sol·licitants d'asil o apàtrides que es troben en situacions d'extrema dificultat econòmica derivades de conflictes, crisis humanitàries o vulneracions de drets humans. Des de la quarta convocatòria, en el programa col·laboren entitats socials que treballen amb persones refugiades ja instal·lades a Catalunya, fet que permet fer-ne una difusió i selecció de perfils més bones.
La mentoria, gestionada pel Grup Operatiu de Compromís Social i Comunitat de l'Àrea d'Aliances, Comunitat i Equitat, n'és un pilar fonamental. Persones voluntàries de la comunitat UOC acompanyen l'estudiantat becat per facilitar-los l'adaptació al sistema universitari i per evitar que abandonin els estudis, i perquè coneguin la metodologia en línia i afrontin moments clau del semestre. L'acompanyament és virtual, amb entre dues i tres hores setmanals de dedicació, i pot incloure trobades presencials quan és possible.
Finalment, una tutoria especialitzada complementa aquest suport. Un tutor o tutora amb coneixement profund de les necessitats específiques del col·lectiu en fa un seguiment individualitzat i manté contacte constant amb la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió, que ha assumit la gestió del programa des de començaments del 2025 i treballa per fomentar la integració acadèmica, la participació i el sentiment de pertinença. Patricia Benson, tutora de seguiment des de fa gairebé deu anys, ho resumeix així: "Crec de debò que els estudis poden canviar la vida de les persones. El valor que aporta aquest rol pot generar un factor diferencial en les seves trajectòries i ajudar-los a integrar-se plenament. Sabent això, no tinc clar qui n'ha sortit més enriquit, si els estudiants amb els seus nous estudis o jo com a persona".
Un protocol per eliminar barreres d'accés
Una de les dificultats més freqüents entre les persones refugiades és la impossibilitat d'acreditar plenament els seus estudis previs. Per donar resposta a aquesta problemàtica, la UOC ha desenvolupat un protocol específic d'accés, resultat del treball conjunt dels Serveis Acadèmics, l'Assessoria Jurídica i l'Àrea d'Aliances, Comunitat i Equitat.
Aquest protocol avalua individualment cada cas, té en compte la documentació disponible i estableix mecanismes per reconèixer les qualificacions acadèmiques quan l'estudiant no pot aportar tots els justificants per la seva situació jurídica o el context del país d'origen. Segons Laia Llorens, directora de l’Oficina de Secretaria Acadèmica, "el protocol és un primer pas per avançar en la internacionalització de col·lectius que tenen dificultats per acreditar l'accés. L'objectiu és flexibilitzar i donar cobertura legal a la seva incorporació a la Universitat. Cal treballar amb la resta del sistema universitari català i espanyol i amb les administracions per facilitar la gestió d'aquests casos".
El document s'alinea amb el marc normatiu català, estatal i europeu que protegeix l'accés a l'educació superior de persones refugiades, apàtrides o beneficiàries de protecció internacional.
Una xarxa que amplia l'abast
Més enllà de les accions internes, la UOC lidera la Xarxa Tècnica de Cooperació, Voluntariat i Refugi en el marc de la Comissió de Compromís Social del Consell Interuniversitari de Catalunya i ha promogut el Protocol d'orientacions per a l'acollida acadèmica de persones refugiades perquè s'implementi a tot el sistema universitari català. La UOC també és part de la xarxa #UniversitatRefugi —impulsada per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)— i participa en el subgrup de refugi de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). Aquestes plataformes permeten intercanviar bones pràctiques, coordinar protocols i impulsar la incidència institucional per millorar l'accés a l'educació superior del col·lectiu refugiat.
Una dècada després, el Programa d'acollida per a persones refugiades, sol·licitants d'asil i apàtrides de la UOC continua creixent. L'objectiu es manté intacte: garantir que cap trajectòria acadèmica quedi interrompuda a causa del refugi. El compromís de la Universitat es renova a través de les beques, la mentoria, la tutoria i el nou protocol d'accés, i a través de totes les persones que hi donen suport des de dins.