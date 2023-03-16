Coincidiendo con su visita institucional a la UOC en el marco de OpenEU, Stefan Stürmer, rector de la Universidad a Distancia de Hagen, la principal universidad pública en línea de Alemania, con más de 78.000 estudiantes, reflexiona sobre los retos que comparten ambas instituciones en el ámbito de la educación superior europea: la inteligencia artificial, la transformación digital, el aprendizaje a lo largo de la vida, las microcredenciales y la necesidad de garantizar una educación inclusiva y de calidad.

En esta entrevista también explica por qué alianzas universitarias europeas como OpenEU, coordinada por la UOC, son esenciales para compartir conocimiento, generar confianza entre instituciones y avanzar juntas en la transformación de la educación superior en Europa.