"La intel·ligència artificial és un repte, però no una amenaça"
Stefan Stürmer, rector de la Universitat a Distància de Hagen
Coincidint amb la seva visita institucional a la UOC en el marc d'OpenEU, Stefan Stürmer, rector de la Universitat a Distància de Hagen, la principal universitat pública en línia d'Alemanya, amb més de 78.000 estudiants, reflexiona sobre els reptes que comparteixen totes dues institucions en l'àmbit de l'educació superior europea: la intel·ligència artificial, la transformació digital, l'aprenentatge al llarg de la vida, les microcredencials i la necessitat de garantir una educació inclusiva i de qualitat.
En aquesta entrevista també explica per què aliances universitàries europees com OpenEU, coordinada per la UOC, són essencials per compartir coneixement, generar confiança entre institucions i avançar plegades en la transformació de l'educació superior a Europa.