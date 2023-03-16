Los descomponedores son vitales para que la Tierra siga siendo habitable, al degradar biomasa muerta y devolver nutrientes fundamentales, como el carbono, el nitrógeno y el fósforo, al ecosistema. La mayoría de los descomponedores, tales como los hongos, sobreviven mediante la osmotrofia, una forma de alimentación que consiste en absorber nutrientes disueltos en lugar de devorar presas. Sin embargo, sigue sin estar claro de qué modo surgió una y otra vez este método de alimentación a lo largo del árbol de la vida eucariota (el extenso grupo de seres vivos con células complejas, tales como las plantas y los animales, que también incluye otros grupos de organismos menos conocidos, pero de importancia ecológica).

En un nuevo estudio, dirigido por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (OIST, por sus siglas en inglés), la Universidad de Oxford, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), entre otros, se ha reconstruido la historia evolutiva de la especialización osmotrófica en los organismos eucariotas, lo que demuestra que el intercambio genético entre especies tuvo un papel fundamental en la evolución repetida de esta estrategia de alimentación. Sus hallazgos sugieren que los organismos osmotróficos aparecieron por primera vez hace entre 720 y 1.000 millones de años. Asimismo, los resultados indican que la transferencia genética horizontal (el proceso por el que los genes cambian de una especie a otra) desempeñó una función importante en la evolución de estos genes. Este intercambio horizontal, en lugar de esperar a que una función génica existente en otros organismos evolucione desde cero, supone un cambio conceptual.

El artículo, que acaba de publicarse en Nature Ecology and Evolution, se suma al lento cambio en el modo en que los biólogos consideran que evoluciona la vida y se heredan los genes.