IA y universidades: de herramienta emergente a infraestructura indispensable para la gobernanza de las institucionesLa UOC ofrece el seminario "Abrazando la cultura digital en las universidades", celebrado en el marco de la segunda reunión anual de la Red de Transformación Digital de CINDA
Las universidades están abocadas a repensar su modelo y a transitar hacia un nuevo mundo en el que la IA establece nuevas reglas de juego. La IA ha dejado de ser una herramienta y se define ya como una infraestructura que penetra en todo. Varias personas expertas han compartido su punto de vista sobre esta cuestión en el seminario "Abrazando la cultura digital en las universidades", celebrado el 21 de julio en la UOC en el marco de la segunda reunión anual de la Red de Transformación Digital (RTD) del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), que preside la rectora de la UOC, Àngels Fitó.
El director ejecutivo de CINDA, Álvaro Rojas, explica que esta red universitaria iberoamericana está "muy expectante" sobre qué "resultará" de la introducción de la IA en las universidades: "Lo que es seguro es que está por todas partes y ha penetrado en todos los intersticios de la educación superior". Es un debate que la RTD afronta, asegura Rojas, teniendo en cuenta que promueve las buenas prácticas en la transformación digital de las universidades. Admitió, sin embargo, que no todas las universidades de la red disponen del mismo desarrollo institucional: "Unas tienen que avanzar mucho en tecnología digital y de aquí hacer el salto a la IA".
Rojas advierte que las instituciones universitarias han transitado por un camino de evolución hasta llegar a la complejidad actual que va ligada a la IA: "A medida que se hacen más complejas, las universidades requieren una transformación y capacidad digital más profundas". La IA, dice, ha dejado de ser una tecnología emergente para convertirse en una infraestructura transversal que redefine la docencia y que está dentro de la institución, vinculada a la analítica predictiva o la gobernanza de datos. En definitiva, la IA "reconfigura la universidad tradicional" y la conduce hacia debates sobre ética, criterios académicos y la promoción, por ejemplo, de un uso responsable de la IA generativa. La integración de la IA en las universidades es un reto para "todos los agentes implicados en la gobernanza, y avanzar en complejidad sin hacerlo en el ámbito digital amplía la brecha estratégica". El director ejecutivo de CINDA insiste en que "la transformación digital con IA es la herramienta necesaria para gobernar esta complejidad".
El futuro de las universidades, pendiente de las nuevas herramientas de IA "mil veces más potentes"
El profesor de ESADE y socio del fondo de capital riesgo InvivoAI, Josep Maria Martorell, ha sido uno de los ponentes del seminario. Martorell augura que el impacto de la IA en las universidades será importante, pero considera que es difícil de concretar todavía por el ritmo al que evoluciona la tecnología: "Tendremos herramientas mil veces más potentes y es difícil saber hacia dónde nos puede llevar esta tecnología que multiplica su potencia". Ahora bien, considera que la tecnología tiene límites, como pueden ser los sesgos y las alucinaciones, que se podrán corregir, pero que nunca serán cero.
La viabilidad económica de la IA también plantea interrogantes. Martorell recuerda que ninguna de las compañías que la desarrollan gana dinero y que ahora mismo "el precio que pagamos por la tecnología que usamos está muy por debajo de lo que cuesta". Ahora bien, la "gran limitación" que tiene la IA en la actualidad es la energía que necesita para alimentar los centros de datos. Por todo ello, el experto cree que se está viendo "el principio del fin del acceso universal a esta tecnología" y el futuro "dependerá mucho de si los modelos serán de uso universal".
Poniendo el foco en la realidad de la IA en las universidades, Martorell observa un cambio: "Nos hemos dado cuenta de que no es una simple herramienta, es algo más global, una plataforma que cambiará la institución de arriba abajo, y sin pensar en estrategia no tiene ningún sentido". Más allá de los cambios que la IA supondrá para la institución y la docencia, Martorell subraya que la principal disrupción se verá en el mundo de la investigación: "Se producirá una ruptura en cuanto a la financiación de la investigación, que irá a manos de unas pocas organizaciones con gran capacidad tecnológica". Martorell se muestra convencido de que la IA no pasará por encima de las universidades, pero su recomendación es pensar y tener un plan para cualquier escenario.
La clave del futuro quizás la tiene China
Genís Roca, presidente de Accent Obert, uno de los fundadores de la UOC y también ponente del seminario, identifica tres etapas en la digitalización que van desde la introducción de la informática personal en los noventa —cuando Gabriel Ferraté tuvo la visión de crear la UOC—, el acceso a internet por parte de la ciudadanía alrededor de 2005 y el acceso popular a la IA en 2025. Hasta ahora, "cada veinte años ha habido un cambio estructural", observa el experto. Cada una de las etapas ha marcado puntos de inflexión, cambios de paradigma y ha exigido un modelo de gestión diferente. Unos cambios que afectan también el mundo universitario, en el que todavía faltan referentes sólidos donde reflejarse. Es por eso que Roca lanza un interrogante: "¿Hay alguien explorando cómo es una universidad nacida en tiempos de IA?"
Genís Roca hace referencia a iniciativas de Estonia, Suiza, Corea del Sur y China, donde según explica "hay una confluencia de oportunidad tecnológica, dinero para invertir y ambición de país" para asumir esta iniciativa. En Corea del Sur, una de ellas consiste en que el material docente dialogue directamente con el alumnado y la IA avise al equipo docente sobre la evolución de su aprendizaje; en EE. UU., Wharton Generative AI Labs experimenta con IA pedagógicas, mientras que en China existe la OpenMAIC, una plataforma desarrollada por la Universidad de Tsinghua que después de una hora de conversación con la persona usuaria le propone un itinerario de aprendizaje creando materiales, ejercicios, clases magistrales y los compañeros de clase.
Genís Roca constata que en países como China hay una actitud más abierta al cambio, a la exploración y la investigación de oportunidades, mientras que en Europa se vive el cambio de paradigma "desde la amenaza". Es por eso que el experto cree que quizás son los chinos los que están "inventándose la universidad en esta tercera oleada" de la digitalización. Una de las dificultades que Roca observa en el tránsito de las universidades al nuevo modelo basado en la IA es la carencia de datos del estudiantado que hay. "La IA va de datos, algoritmos, historiales de información o flujos en tiempo real", avisa Roca. "Si hay pobreza de datos —continúa—, el sector aparentará obsolescencia y esto puede suponer un problema reputacional".
Ante un panorama todavía incierto, el experto afirma que "somos la generación que gestiona una transición de modelo hacia un estado que nosotros no veremos" y advierte que se aproximan años de "sobrecostes y gasto importante" porque esta transición "exigirá mucho dinero". Roca cree que los planes en el sector universitario deben plantearse horizontes de entre diez y quince años, teniendo en cuenta que los próximos tres continuarán siendo de exploración: "O fundamos una nueva o nos damos diez años para crear una hoja de ruta".
IA, más allá de la tecnología
El seminario acaba con una conferencia de la catedrática de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, Mireia Fernández-Ardèvol, sobre brechas sociodigitales y universidad. Para Fernández-Ardèvol, "el verdadero desafío es político e institucional", porque la cuestión central "no es más tecnología" sino resolver una cuestión que va más allá: "Se trata de saber si estos sistemas expandirán la capacidad real de nuestras comunidades para aprender, investigar y ejercer su agencia o si, por el contrario, convertirán las fracturas sociales preexistentes en predicciones automatizadas, oportunidades desiguales y decisiones imposibles de apelar". La investigadora considera que las universidades se deben plantear si en este nuevo paradigma la institución quiere "ceder la autonomía" o bien mantener "capacidad de decisión": "La mayoría viven en entornos Google o Microsoft: ¿podemos permitirnos generar nuestro propio sistema o sale más barato comprarlo?". La profesora cree que las instituciones universitarias "tenemos el lujo de pensar más posibilidades" porque "parece que haya mucha urgencia, pero no es tan urgente". La clave, remarca, es "incorporar la equidad y no solo la eficiencia a las decisiones" que se tomen.
Nuevo libro de buenas prácticas en el marco de CINDA
El seminario, moderado por la comisionada para la acción internacional de la UOC, Pastora Martínez Samper, ha sido el preámbulo de la segunda reunión anual de la Red de Transformación Digital de CINDA, centro que preside la rectora de la UOC, Àngels Fitó. Fitó participará el próximo 28 de julio en el lanzamiento en línea del libro Transformación del proceso de aprendizaje, enseñanza y evaluación: buenas prácticas para una educación del futuro, editado por CINDA.