La clave del futuro quizás la tiene China

Genís Roca, presidente de Accent Obert, uno de los fundadores de la UOC y también ponente del seminario, identifica tres etapas en la digitalización que van desde la introducción de la informática personal en los noventa —cuando Gabriel Ferraté tuvo la visión de crear la UOC—, el acceso a internet por parte de la ciudadanía alrededor de 2005 y el acceso popular a la IA en 2025. Hasta ahora, "cada veinte años ha habido un cambio estructural", observa el experto. Cada una de las etapas ha marcado puntos de inflexión, cambios de paradigma y ha exigido un modelo de gestión diferente. Unos cambios que afectan también el mundo universitario, en el que todavía faltan referentes sólidos donde reflejarse. Es por eso que Roca lanza un interrogante: "¿Hay alguien explorando cómo es una universidad nacida en tiempos de IA?"

Genís Roca hace referencia a iniciativas de Estonia, Suiza, Corea del Sur y China, donde según explica "hay una confluencia de oportunidad tecnológica, dinero para invertir y ambición de país" para asumir esta iniciativa. En Corea del Sur, una de ellas consiste en que el material docente dialogue directamente con el alumnado y la IA avise al equipo docente sobre la evolución de su aprendizaje; en EE. UU., Wharton Generative AI Labs experimenta con IA pedagógicas, mientras que en China existe la OpenMAIC, una plataforma desarrollada por la Universidad de Tsinghua que después de una hora de conversación con la persona usuaria le propone un itinerario de aprendizaje creando materiales, ejercicios, clases magistrales y los compañeros de clase.

Genís Roca constata que en países como China hay una actitud más abierta al cambio, a la exploración y la investigación de oportunidades, mientras que en Europa se vive el cambio de paradigma "desde la amenaza". Es por eso que el experto cree que quizás son los chinos los que están "inventándose la universidad en esta tercera oleada" de la digitalización. Una de las dificultades que Roca observa en el tránsito de las universidades al nuevo modelo basado en la IA es la carencia de datos del estudiantado que hay. "La IA va de datos, algoritmos, historiales de información o flujos en tiempo real", avisa Roca. "Si hay pobreza de datos —continúa—, el sector aparentará obsolescencia y esto puede suponer un problema reputacional".

Ante un panorama todavía incierto, el experto afirma que "somos la generación que gestiona una transición de modelo hacia un estado que nosotros no veremos" y advierte que se aproximan años de "sobrecostes y gasto importante" porque esta transición "exigirá mucho dinero". Roca cree que los planes en el sector universitario deben plantearse horizontes de entre diez y quince años, teniendo en cuenta que los próximos tres continuarán siendo de exploración: "O fundamos una nueva o nos damos diez años para crear una hoja de ruta".

IA, más allá de la tecnología

El seminario acaba con una conferencia de la catedrática de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, Mireia Fernández-Ardèvol , sobre brechas sociodigitales y universidad. Para Fernández-Ardèvol, "el verdadero desafío es político e institucional", porque la cuestión central "no es más tecnología" sino resolver una cuestión que va más allá: "Se trata de saber si estos sistemas expandirán la capacidad real de nuestras comunidades para aprender, investigar y ejercer su agencia o si, por el contrario, convertirán las fracturas sociales preexistentes en predicciones automatizadas, oportunidades desiguales y decisiones imposibles de apelar". La investigadora considera que las universidades se deben plantear si en este nuevo paradigma la institución quiere "ceder la autonomía" o bien mantener "capacidad de decisión": "La mayoría viven en entornos Google o Microsoft: ¿podemos permitirnos generar nuestro propio sistema o sale más barato comprarlo?". La profesora cree que las instituciones universitarias "tenemos el lujo de pensar más posibilidades" porque "parece que haya mucha urgencia, pero no es tan urgente". La clave, remarca, es "incorporar la equidad y no solo la eficiencia a las decisiones" que se tomen.

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