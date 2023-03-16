La universidad ha activado la misión uoc.Ωmega, una iniciativa estratégica y colectiva que fomenta la movilización para imaginar cómo debe evolucionar la institución en un contexto marcado por la IA. El proyecto parte de una idea central: la inteligencia artificial no es solamente una nueva tecnología, sino que supone un cambio de contexto que transforma nuestra forma de aprender, de producir conocimiento y de construir confianza.

La iniciativa pretende explorar nuevas formas de aprender, nuevos roles docentes, nuevos modelos de acompañamiento y nuevos modos de generar impacto social. El objetivo no es solo incorporar herramientas de inteligencia artificial, sino también repensar el modelo universitario desde la base y anticipar cuál debe ser el papel de la educación superior en este nuevo escenario.

La UOC vuelve a plantearse una pregunta fundacional: ¿qué universidad necesita la sociedad en un contexto tecnológico profundamente transformado? Según explica Àngels Fitó, rectora de la UOC, la institución nació "de una intuición radical": entender que internet no era simplemente una herramienta tecnológica, sino la oportunidad para repensar completamente la institución universitaria.

Ahora, la irrupción de la inteligencia artificial obliga a formular de nuevo esta pregunta. "La inteligencia artificial ya no es una promesa de futuro, sino un cambio de medio que impacta directamente en el corazón del modelo universitario", afirma. "Hoy, como entonces, necesitamos hacer una nueva apuesta intelectual, un acto de voluntad institucional, de visión de futuro y de comprensión profunda de las condiciones que hacen posible el aprendizaje, y debemos construirlo colectivamente", señala Fitó.

La rectora insiste en que el objetivo de la UOC no consiste únicamente en adaptarse a los cambios tecnológicos, sino que supone liderar la conversación internacional sobre el futuro de la educación superior en la era digital y de la inteligencia artificial. "Las grandes transformaciones no nacen de la adaptación pasiva, sino de la capacidad de anticipar y construir respuestas propias", afirma.

La inteligencia colectiva, motor de la universidad

En este contexto se inscribe la misión uoc.Ωmega, concebida como un gran llamamiento a la participación para activar lo que históricamente ha definido la universidad: la inteligencia colectiva.

La iniciativa recupera el espíritu fundacional de la UOC —su capacidad de pensar la institución desde cero— y lo proyecta hacia un nuevo escenario atravesado por la IA.

La misión contempla un sistema de “expediciones de ideación”, espacios colaborativos diseñados para explorar cómo debe ser la nueva UOC. Cerca de cuatrocientas personas participan en estas expediciones, que permitirán recoger perspectivas, propuestas y experiencias de distintos ámbitos de la comunidad universitaria. Las conclusiones servirán para orientar las primeras acciones de transformación y comenzarán a ponerse a prueba a lo largo del próximo curso, en coherencia con el nuevo ciclo estratégico de la UOC.

La universidad plantea estas expediciones como laboratorios vivos para experimentar y transformar, donde la innovación no se limita a la tecnología, sino que también afecta al aprendizaje, la organización y el papel de la institución. «La UOC ha entrado en una fase de crisálida», señala la rectora. «Y esta transformación solo será posible con la participación activa de toda la universidad».

En este mismo marco, la vicerrectora de Docencia y Aprendizaje, Teresa Guasch, subraya que la institución afronta un reto "grande e impresionante" que obliga a seguir haciendo evolucionar el modelo educativo para adaptarlo a los cambios sociales y tecnológicos derivados de la inteligencia artificial.

Guasch defiende que la innovación educativa va mucho más allá de la incorporación tecnológica. Desde su punto de vista, implica repensar en profundidad el aprendizaje y el papel de la universidad en un entorno profundamente transformado por la digitalización y la IA, en que el foco debe mantenerse en el valor pedagógico, la personalización, el acompañamiento, la inclusión y la mejora de la experiencia formativa.

La misión uoc.Ωmega se integra dentro del Plan estratégico 2026-2030 y convive con otras iniciativas impulsadas por la UOC para acelerar la incorporación transversal de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de actividad.

La Semana de la IA: entender, experimentar y aplicar la inteligencia artificial en la UOC

En este contexto de profunda transformación se inscribe la primera Semana de la IA de la UOC, que tendrá lugar del 2 al 4 de junio con la voluntad de convertir la universidad en un espacio compartido de experimentación, aprendizaje y acción alrededor de la inteligencia artificial.

La iniciativa se dirige al equipo propio de la UOC y nace con un objetivo claro: acelerar la integración real, transversal y responsable de la IA en la docencia, la gestión y la investigación. Tras una primera etapa centrada en la definición estratégica, la gobernanza y los primeros casos de uso, ahora la UOC da un paso adelante para pasar de la reflexión a la aplicación concreta y para activar a las personas y los equipos que forman parte de ella.

Con el lema "Entendamos, experimentemos y apliquemos la IA en la UOC", la iniciativa propone un recorrido compartido para comprender mejor el impacto de esta tecnología, identificar oportunidades reales de aplicación y activar una cultura común de uso de la IA dentro de la universidad. Durante tres días, el equipo propio podrá participar en un programa de más de 28 horas de formación y unas veinte sesiones, con ponencias, debates de contexto, casos de uso, talleres, seminarios web y cursos intensivos (bootcamps) en formatos presenciales y en línea.

El programa de la Semana de la IA combina sesiones transversales con itinerarios específicos para diferentes ámbitos de actividad: docencia, gestión e investigación. El objetivo es que cada equipo pueda identificar usos concretos de la IA en su día a día, compartir experiencias que ya estén en marcha, y experimentar con herramientas y aplicaciones en contextos reales.

También destacan sesiones como la orientada al futuro y las tendencias de la IA, con la participación de Mariano Salas, digital transformation manager Spain de Google for Education. Esta ponencia transversal abordará hacia dónde evoluciona la tecnología y cuál es el impacto de los modelos generativos y los nuevos agentes inteligentes. El debate de la Semana de la IA se enriquecerá también con las aportaciones de otras voces expertas del panorama académico y tecnológico de la UOC, que se combinarán con voces expertas externas. En este caso, la sesión final contará con la presencia de Vinyet Bravo, CEO fundadora de VB Consulting; Ariadna Morancho, AI governance & data project manager en Volkswagen Group España Distribución, y Genís Roca, presidente de Accent Obert.

Iniciativa SofIA

La Semana de la IA forma parte del camino iniciado por la UOC para convertirse en una universidad plenamente habilitada para la inteligencia artificial. En 2023, la institución presentó su primer plan de acción en este ámbito y creó AFIA, el grupo institucional Evaluación, Feedback e Inteligencia Artificial en el contexto de la evaluación digital. En 2024 se puso en marcha SofIA, la iniciativa estratégica para impulsar el uso innovador de la IA en la UOC, y empezó un plan formativo para ayudar al equipo propio a entender e incorporar la inteligencia artificial generativa en su actividad. En 2025, herramientas como Gemini y NotebookLM se integraron en el entorno de trabajo de la comunidad UOC, y se activaron nuevas experiencias formativas, como los cursos intensivos para docentes y el catálogo de Gems en el eLCKit.

Ahora, en 2026, la UOC consolida este proceso con nuevos instrumentos de gobernanza y transformación transversal, como el Centro de Experiencia en IA, la Semana de la IA o la misión uoc.Ωmega, concebida como un gran llamamiento a la participación para imaginar colectivamente una universidad nativa de la inteligencia artificial.