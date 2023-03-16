La UOC repensa el seu model educatiu en l'era de la IA amb la missió uoc.ΩmegaEs vol transformar en una universitat nativa de la intel·ligència artificial i anticipar-se al futur de l'educació superior
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es torna a situar en la primera línia de la transformació educativa global. Trenta anys després de convertir-se en una de les primeres universitats en línia del món, la institució activa ara una nova fase d'evolució per consolidar-se com a referent internacional en la transformació de l'educació superior en l'era de la intel·ligència artificial.
“Les transformacions més rellevants no arriben només perquè el context canvia, sinó perquè hi ha comunitats capaces de llegir-lo i construir respostes pròpies.”
La Universitat ha activat la missió uoc.Ωmega, una iniciativa estratègica i col·lectiva que fomenta la mobilització per imaginar com ha d'evolucionar la institució en un context marcat per la IA. El projecte parteix d'una idea central: la intel·ligència artificial no és només una nova tecnologia, sinó que implica un canvi de context que transforma la manera com aprenem, produïm coneixement i construïm confiança.
La iniciativa vol explorar noves formes d'aprendre, nous rols docents, nous models d'acompanyament i noves maneres de generar impacte social. L'objectiu no és només incorporar eines d'intel·ligència artificial, sinó també repensar el model universitari des de la base i anticipar quin paper ha de tenir l'educació superior en aquest nou escenari.
La UOC es torna a plantejar una pregunta fundacional: quina universitat necessita la societat en un context tecnològic profundament transformat? Segons explica Àngels Fitó, rectora de la UOC, la institució va néixer "d'una intuïció radical": entendre que internet no era simplement una eina tecnològica, sinó l'oportunitat de repensar completament la institució universitària.
Ara, la irrupció de la intel·ligència artificial obliga a formular de nou aquesta pregunta. "La intel·ligència artificial ja no és una promesa de futur, sinó un canvi de medi que impacta directament en el cor del model universitari", afirma. "Avui, com aleshores, hem de fer una nova aposta intel·lectual, un acte de voluntat institucional, de visió de futur i de comprensió profunda de les condicions que fan possible l'aprenentatge, i això ho hem de construir col·lectivament", assenyala Fitó.
La rectora insisteix que l'objectiu de la UOC no consisteix únicament a adaptar-se als canvis tecnològics, sinó que implica liderar la conversa internacional sobre el futur de l'educació superior en l'era digital i de la intel·ligència artificial. "Les grans transformacions no neixen de l'adaptació passiva, sinó de la capacitat d'anticipar i construir respostes pròpies", afirma.
La intel·ligència col·lectiva, motor de la Universitat
En aquest context s'inscriu la missió uoc.Ωmega, concebuda com una gran crida a la participació per activar el que històricament ha definit la Universitat: la intel·ligència col·lectiva.
La iniciativa recupera l'esperit fundacional de la UOC —la capacitat de pensar la institució des de zero— i el projecta cap a un nou escenari travessat per la IA.
La missió incorpora un sistema d’“expedicions d’ideació”, espais col·laboratius dissenyats per explorar com ha de ser la nova UOC. Prop de quatre-centes persones participen en aquestes expedicions, que permetran recollir perspectives, propostes i experiències de diferents àmbits de la comunitat universitària. Les conclusions serviran per orientar les primeres accions de transformació i es començaran a posar a prova al llarg del pròxim curs, en coherència amb el nou cicle estratègic de la UOC.
La universitat planteja aquestes expedicions com a laboratoris vius per experimentar i transformar, on la innovació no es limita a la tecnologia, sinó que afecta també l’aprenentatge, l’organització i el paper de la institució. “La UOC ha entrat en una fase de crisàlide”, assenyala la rectora. “I aquesta transformació només serà possible amb la participació activa de tota la universitat”.
En aquest mateix marc, la vicerectora de Docència i Aprenentatge, Teresa Guasch, subratlla que la institució afronta un repte "gran i impressionant" que obliga a continuar fent evolucionar el model educatiu per adaptar-lo als canvis socials i tecnològics derivats de la intel·ligència artificial.
Guasch defensa que la innovació educativa va molt més enllà de la incorporació tecnològica. Des del seu punt de vista, implica repensar en profunditat l'aprenentatge i el paper de la Universitat en un entorn profundament transformat per la digitalització i la IA, en què el focus s'ha de mantenir en el valor pedagògic, la personalització, l'acompanyament, la inclusió i la millora de l'experiència formativa.
La missió uoc.Ωmega s'integra dins del Pla estratègic 2026-2030 i conviu amb altres iniciatives impulsades per la UOC per accelerar la incorporació transversal de la intel·ligència artificial en tots els àmbits d'activitat.
La Setmana de la IA: entendre, experimentar i aplicar la intel·ligència artificial a la UOC
En aquest context de transformació profunda s'inscriu la primera Setmana de la IA de la UOC, que tindrà lloc del 2 al 4 de juny amb la voluntat de convertir la Universitat en un espai compartit d'experimentació, aprenentatge i acció al voltant de la intel·ligència artificial.
La iniciativa s'adreça a l'equip propi de la UOC i neix amb un objectiu clar: accelerar la integració real, transversal i responsable de la IA en la docència, la gestió i la recerca. Després d'una primera etapa centrada en la definició estratègica, la governança i els primers casos d'ús, ara la UOC fa un pas endavant per passar de la reflexió a l'aplicació concreta i per activar les persones i els equips que en formen part.
Amb el lema "Entenem, experimentem i apliquem la IA a la UOC", la iniciativa proposa un recorregut compartit per comprendre millor l'impacte d'aquesta tecnologia, identificar oportunitats reals d'aplicació i activar una cultura comuna d'ús de la IA dins la Universitat. Durant tres dies, l'equip propi podrà participar en un programa de més de 28 hores de formació i una vintena de sessions, amb ponències, debats de context, casos d'ús, tallers, seminaris web i cursos intensius (bootcamps) en formats presencials i en línia.
El programa de la Setmana de la IA combina sessions transversals amb itineraris específics per a diferents àmbits d'activitat: docència, gestió i recerca. L'objectiu és que cada equip pugui identificar usos concrets de la IA en el seu dia a dia, compartir experiències que ja estiguin en marxa, i experimentar amb eines i aplicacions en contextos reals.
També destaquen sessions com l'orientada al futur i les tendències de la IA, amb la participació de Mariano Salas, digital transformation manager Spain de Google for Education. Aquesta ponència transversal abordarà cap a on evoluciona la tecnologia i quin impacte tenen els models generatius i els nous agents intel·ligents. El debat de la Setmana de la IA s'enriquirà també amb les aportacions d'altres veus expertes del panorama acadèmic i tecnològic de la UOC, que es combinaran amb veus expertes externes. En aquest cas, la sessió final comptarà amb la presència de Vinyet Bravo, CEO fundadora de VB Consulting; Ariadna Morancho, AI governance & data project manager a Volkswagen Group España Distribución, i Genís Roca, president d'Accent Obert.
Iniciativa SofIA
La Setmana de la IA forma part del camí iniciat per la UOC per esdevenir una universitat plenament habilitada per a la intel·ligència artificial. El 2023, la institució va presentar el seu primer pla d'acció en aquest àmbit i va crear AFIA, el grup institucional Avaluació, Feedback i Intel·ligència Artificial en el context de l'avaluació digital. El 2024 es va posar en marxa SofIA, la iniciativa estratègica per impulsar l'ús innovador de la IA a la UOC, i va començar un pla formatiu per ajudar l'equip propi a entendre i incorporar la intel·ligència artificial generativa en la seva activitat. El 2025, eines com Gemini i NotebookLM es van integrar en l'entorn de treball de la comunitat UOC, i es van activar noves experiències formatives, com ara els cursos intensius per a docents i el catàleg de Gems a l'eLCKit.
Ara, el 2026, la UOC consolida aquest procés amb nous instruments de governança i transformació transversal, com el Centre d'Expertesa en IA, la Setmana de la IA o la missió uoc.Ωmega, concebuda com una gran crida a la participació per imaginar col·lectivament una universitat nativa de la intel·ligència artificial.