¿Garantizar el acceso a la universidad es suficiente para hablar de inclusión? ¿Qué barreras siguen condicionando las trayectorias educativas? ¿Y hasta qué punto las políticas de igualdad están transformando las instituciones?

Estas son algunas de las preguntas que han centrado la jornada Repensar la inclusión para transformar la universidad , celebrada el 9 de noviembre en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El encuentro ha reunido a personal investigador, representantes de universidades de Europa y América Latina y entidades sociales para reflexionar sobre los retos de la accesibilidad y la equidad en la educación superior.

Organizada por los grupos de investigación Nodes y GRIAL, del centro de investigación UOC-TRÀNSIC , en colaboración con la Universidade Federal de Goiás (Brasil) y la red AccessCat , la jornada ha puesto en diálogo la investigación académica con las políticas institucionales y las experiencias de personas y organizaciones que trabajan para superar las barreras de acceso y participación en la universidad.

De la investigación a la transformación de las instituciones

La iniciativa nace del interés compartido de Nodes y GRIAL para investigar la accesibilidad y la equidad desde perspectivas complementarias.

El grupo Nodes desarrolla el proyecto Cartografías para la inclusión social: construyendo la ciudad accesible y diversa (IMPAC) , coordinado por la profesora Inés Martins, que aborda la accesibilidad desde la perspectiva del espacio urbano.

El grupo también participa en el proyecto AMPLIAR: Acessibilidade, Melhorias, Possibilidades Linguísticas e Avances me uma Realidade Bilíngue para Surdos, coordinado por la Universidade Federal de Goiás (UFG). Esta participación se enmarca en el convenio marco entre la UOC y la universidad brasileña, que facilita el desarrollo de iniciativas conjuntas de investigación y de intercambio de conocimiento.

Por su parte, Silvia Rodríguez Vázquez, investigadora de GRIAL, coordina el proyecto Accesibilidad y educación digital en entornos rurales: co-diseño de soluciones inclusivas para el acceso equitativo a la formación , centrado en los retos de la accesibilidad y la equidad en la educación digital. Un ámbito que también encaja con el tema central de la convocatoria de contribuciones de la 24th International Web for All Conference (W4A'27), "Accessibility Through Life, Across the Globe", que tendrá lugar en Dublín en mayo de 2027 y cuyo comité organizador copreside Rodríguez Vázquez.

Ambos grupos forman parte de la red AccessCat, que también ha contribuido a la financiación del seminario.

El encuentro no se ha planteado como una presentación de resultados de un proyecto concreto, sino como un espacio de intercambio para contrastar realidades, identificar barreras comunes y reflexionar sobre cómo la investigación puede contribuir a transformar las prácticas universitarias.