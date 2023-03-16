La investigación de la UOC impulsa una nueva mirada sobre la inclusión universitariaPersonal investigador, universidades internacionales y entidades sociales debaten cómo transformar la educación superior para garantizar la accesibilidad, la equidad y la participación
¿Garantizar el acceso a la universidad es suficiente para hablar de inclusión? ¿Qué barreras siguen condicionando las trayectorias educativas? ¿Y hasta qué punto las políticas de igualdad están transformando las instituciones?
Estas son algunas de las preguntas que han centrado la jornada Repensar la inclusión para transformar la universidad, celebrada el 9 de noviembre en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El encuentro ha reunido a personal investigador, representantes de universidades de Europa y América Latina y entidades sociales para reflexionar sobre los retos de la accesibilidad y la equidad en la educación superior.
Organizada por los grupos de investigación Nodes y GRIAL, del centro de investigación UOC-TRÀNSIC, en colaboración con la Universidade Federal de Goiás (Brasil) y la red AccessCat, la jornada ha puesto en diálogo la investigación académica con las políticas institucionales y las experiencias de personas y organizaciones que trabajan para superar las barreras de acceso y participación en la universidad.
De la investigación a la transformación de las instituciones
La iniciativa nace del interés compartido de Nodes y GRIAL para investigar la accesibilidad y la equidad desde perspectivas complementarias.
El grupo Nodes desarrolla el proyecto Cartografías para la inclusión social: construyendo la ciudad accesible y diversa (IMPAC), coordinado por la profesora Inés Martins, que aborda la accesibilidad desde la perspectiva del espacio urbano.
El grupo también participa en el proyecto AMPLIAR: Acessibilidade, Melhorias, Possibilidades Linguísticas e Avances me uma Realidade Bilíngue para Surdos, coordinado por la Universidade Federal de Goiás (UFG). Esta participación se enmarca en el convenio marco entre la UOC y la universidad brasileña, que facilita el desarrollo de iniciativas conjuntas de investigación y de intercambio de conocimiento.
Por su parte, Silvia Rodríguez Vázquez, investigadora de GRIAL, coordina el proyecto Accesibilidad y educación digital en entornos rurales: co-diseño de soluciones inclusivas para el acceso equitativo a la formación, centrado en los retos de la accesibilidad y la equidad en la educación digital. Un ámbito que también encaja con el tema central de la convocatoria de contribuciones de la 24th International Web for All Conference (W4A'27), "Accessibility Through Life, Across the Globe", que tendrá lugar en Dublín en mayo de 2027 y cuyo comité organizador copreside Rodríguez Vázquez.
Ambos grupos forman parte de la red AccessCat, que también ha contribuido a la financiación del seminario.
El encuentro no se ha planteado como una presentación de resultados de un proyecto concreto, sino como un espacio de intercambio para contrastar realidades, identificar barreras comunes y reflexionar sobre cómo la investigación puede contribuir a transformar las prácticas universitarias.
La inclusión, una responsabilidad transversal de la universidad
La vicerrectora de Docencia y Aprendizaje de la UOC, Teresa Guasch, ha inaugurado la jornada destacando la necesidad de incorporar la inclusión de forma transversal en todos los ámbitos de la institución.
En este sentido, ha hecho referencia al plan Delta, que orienta la evolución de las asignaturas de la UOC alrededor de cuatro pilares: la evaluación, el feedback, la inteligencia artificial y el diseño universal del aprendizaje (DUA).
Guasch ha reivindicado la formación en inclusión de todos los profesionales de la universidad, desde los equipos docentes hasta los servicios tecnológicos, de biblioteca o de atención al estudiantado. El objetivo es que la accesibilidad no dependa únicamente de personas especializadas, sino que se incorpore desde el inicio en el diseño de los procesos, los servicios y las experiencias educativas.
Tres perspectivas sobre las políticas de inclusión: Brasil, Europa y la UOC
La primera mesa, moderada por Silvia Rodríguez Vázquez, investigadora de GRIAL y profesora de los Estudios de Artes y Humanidades, ha abordado el paso de las políticas institucionales a las prácticas de accesibilidad, participación y equidad.
Desde la Universidade Federal de Goiás (Brasil), Jaqueline Araújo, responsable de la Secretaría de Inclusión, ha expuesto los esfuerzos de la institución para desplegar políticas de accesibilidad, revisar normativas internas, impulsar laboratorios especializados y establecer alianzas con otras universidades.
Araújo ha subrayado el peso del contexto político en el desarrollo de las políticas de inclusión y ha identificado algunos de sus principales obstáculos: la insuficiencia de recursos económicos, las dificultades de infraestructura y la necesidad de disponer de datos para evaluar el impacto de las medidas. También ha insistido en que la equidad requiere garantizar no solo el acceso, sino también las condiciones materiales para que el estudiantado pueda seguir con los estudios.
En el ámbito europeo, Achilles Kameas, representante de la alianza universitaria OpenEU, liderada por la UOC, ha presentado diferentes iniciativas de cooperación entre universidades para promover la inclusión. Entre estas destacan las políticas de equidad de género, los programas de mentoría con personas referentes de colectivos infrarrepresentados y las herramientas de autoevaluación que ayudan a las instituciones a identificar oportunidades de mejora.
Kameas también ha advertido que la tecnología puede facilitar el acceso a la educación, pero a la vez puede generar nuevas barreras si los entornos digitales no se diseñan teniendo en cuenta la diversidad de necesidades.
La perspectiva institucional de la UOC la ha aportado Rosa Panades, de la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión, quien ha explicado la evolución de la universidad desde una vocación inclusiva inicial hacia un modelo que busca incorporar activamente la inclusión en las políticas y los procesos institucionales.
En este marco, ha destacado el nuevo plan para el periodo 2026-2029, que prevé más de doscientas acciones en cuatro años, y ha recordado que actualmente la UOC tiene cerca de tres mil estudiantes con discapacidad.
Panades ha insistido también en la necesidad de que los colectivos implicados participen en todas las fases de las políticas de inclusión: desde su diseño y cocreación hasta su implementación, su seguimiento y su evaluación. Porque, más allá de aprobar planes, el reto es garantizar su aplicación efectiva e introducir mejoras cuando sea necesario.
Acceder a la universidad no significa necesariamente sentirse parte de ella
La segunda mesa, moderada por Amalia Creus, coordinadora de Nodes y profesora sénior de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, ha trasladado el debate al terreno de las experiencias personales, las desigualdades sociales y la acción colectiva.
Han participado Míriam Arenas, investigadora de CareNet (UOC-TRÀNSIC); Bernat García, de la asociación Multicapacitats de Girona; Maria Prat, de la Fundación BarcelonActua, y Ferran Bolós, del Programa Prometeus del Ayuntamiento de Barcelona.
Una de las reflexiones centrales ha sido que las desigualdades educativas no empiezan en la universidad. A menudo tienen su origen en las trayectorias vitales, las condiciones socioeconómicas, las expectativas de las familias y del profesorado o la carencia de referentes universitarios.
Ferran Bolós ha explicado la experiencia del Programa Prometeus, que acompaña a jóvenes de barrios de Barcelona en su camino hacia la educación superior, durante su estancia en la universidad y en su posterior inserción laboral. Ha defendido que cualquier política de equidad debe tener en cuenta las biografías y las necesidades de cada persona.
En una línea similar, Maria Prat ha puesto sobre la mesa las barreras que afrontan algunos estudiantes más allá de las cuestiones estrictamente académicas: dificultades administrativas, carencia de recursos, problemas de conectividad, espacios inadecuados para estudiar o necesidades de acompañamiento.
Bernat García, desde su experiencia personal con la discapacidad y el trabajo asociativo, ha reivindicado la importancia de las adaptaciones individualizadas, el apoyo mutuo y los vínculos entre estudiantes para generar un sentimiento real de pertenencia a la comunidad universitaria.
Por su parte, Míriam Arenas ha planteado una reflexión de fondo: quizás, más que repensar la inclusión, hay que repensar la misma universidad, su función social y las personas que consideramos que tienen derecho a estudiar y trabajar en ella.
En el contexto de la educación en línea, Arenas también ha destacado la necesidad de fomentar espacios de participación y apoyo entre iguales, superar el aislamiento y generar cambios colectivos a partir de las necesidades compartidas.
El debate ha coincidido en tres dimensiones esenciales de la inclusión universitaria: el acceso, la permanencia y el sentimiento de pertenencia.
De la escucha a la participación con capacidad de transformar
Otra de las cuestiones que ha atravesado el seminario ha sido el papel de las personas directamente afectadas en el diseño y la evaluación de las políticas que las conciernen.
Las intervenciones han coincidido en destacar que escuchar al estudiantado es imprescindible, pero no suficiente: la participación debe tener capacidad real para incidir en las decisiones institucionales.
Esto implica generar espacios permanentes de diálogo, mecanismos flexibles de participación y una cultura institucional dispuesta a revisar sus prácticas.
Míriam Arenas ha advertido que uno de los grandes retos sigue siendo el cambio cultural, incluso cuando las políticas y las normativas ya existen. Para avanzar hacia una universidad inclusiva no basta con establecer procedimientos: es necesario que las personas y los equipos se los hagan suyos.
Deconstruir la discapacidad desde el arte y el conocimiento
La jornada ha terminado con la proyección de Animismo del ojo inquieto, una obra audiovisual de Brígida Cristina Maestres Useche, investigadora del grupo CareNet, y de la artista Ángela Bonadies.
Maestres, que lleva una década investigando teóricamente la discapacidad y la ceguera a partir también de su experiencia de baja visión, ha explicado cómo los prejuicios y los automatismos sociales pueden llegar a confundir a las personas con sus diagnósticos.
La obra propone cuestionar la concepción de la discapacidad como una carencia y reivindica que los cuerpos, desde su diversidad, también producen conocimiento y participan activamente en la construcción de la realidad.
"Construir una nueva visión desde la no carencia", ha planteado Maestres.
Una invitación a transformar no solo las prácticas y las políticas, sino también las miradas desde las que entendemos la diversidad.
Una manera de cerrar una jornada que ha reivindicado la investigación, el diálogo internacional y la acción colectiva como herramientas para avanzar hacia una universidad más accesible, equitativa e inclusiva.