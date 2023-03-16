El reto de las universidades para hacer llegar el conocimiento a la sociedad en un entorno marcado por la saturación informativa, la proliferación de nuevos creadores de contenido, la desinformación, la polarización y el predominio de los contenidos banales en las redes sociales ha centrado buena parte de los debates de la VIII Jornada Fòrum Vives de Comunicación Digital, celebrada este miércoles en la sede de la UOC en Barcelona.

El nuevo ecosistema comunicativo plantea dificultades añadidas a las universidades a la hora de hacer llegar sus contenidos a la sociedad. Esto obliga a las instituciones a explorar nuevos formatos, contar historias de maneras diferentes y adaptar los mensajes a los diversos públicos. Al mismo tiempo, la comunicación científica afronta el reto de captar la atención de los periodistas y acercar el conocimiento científico a los medios de comunicación.

En el discurso de bienvenida, el vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento de la UOC, Xavier Vilajosana, ha advertido de que, en el contexto actual, “las banalidades, la confrontación y los sesgos comunicativos guían el interés público en todas partes” y, en consecuencia, ha defendido recuperar el valor y el impacto que la ciencia tiene en el progreso social, tal como se demostró durante las grandes revoluciones científicas del siglo XX. Por ello, ha remarcado la necesidad de transformar la comunicación científica: “Es un reto mayúsculo para una institución como la nuestra. Luchamos contra un algoritmo que maximiza determinados valores económicos. Es necesario que los investigadores entiendan el valor de poder explicar al mundo lo que hacen y qué oportunidades genera”.

El coloquio central de la jornada, moderado por el director de Estrategia Digital de la UOC, Miquel Pellicer, ha abordado los retos de las universidades en la comunicación del conocimiento. En él han participado Mònica Alonso, directora de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra (UPF); Ester Medico, directora de Comunicación de la UOC, y Maria Isabel Pocoví, jefa del Servicio de Comunicación de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Las tres ponentes han expuesto qué papel ocupa la investigación dentro de la estrategia comunicativa de sus universidades. En el caso de la UPF, Alonso ha destacado que “la comunicación de la investigación es un objetivo básico y un pilar fundamental de la estrategia de comunicación”. En la UIB, en cambio, la realidad es diferente. “Trabajamos con un equipo pequeño”, ha explicado Pocoví, quien ha señalado que el área de comunicación de la universidad ha crecido principalmente en torno a la gestión de las redes sociales. Por su parte, Medico ha explicado que la UOC “cuenta con un equipo profesional muy competente, con las capacidades y el talento bastante bien dimensionados”, pero que trabaja para conseguir que “la investigación esté en el centro del proyecto comunicativo”.

La necesidad de repensar la comunicación universitaria

La aceleración informativa ha sido otro de los aspectos destacados del debate. “La universidad debe ser capaz de dar una respuesta más rápida a todo lo que ocurre. La actualidad es mucho más intensa y cambiante, y la necesidad de explicar su contexto nos obliga a revisar constantemente nuestras estrategias”, ha advertido Alonso.

La responsable de comunicación de la UPF ha explicado que las universidades están inmersas en un cambio de paradigma que obliga a revisar prácticas consolidadas. “Durante años hemos vivido de la nota de prensa y de la web, pero hoy debemos pensar en múltiples formatos y canales. Quizá una historia no necesita una nota de prensa, sino un reel u otro producto adaptado a un público concreto”, ha afirmado.

En la misma línea, Pocoví ha destacado que “la velocidad con la que se generan contenidos y oportunidades es enorme”, pero ha advertido de que también “es importante reservar tiempo para pensar estratégicamente, priorizar y decidir qué historias tienen más potencial para conectar con los diferentes públicos”.

Para Medico, el reto pasa por conseguir que la investigación no se diluya entre las múltiples funciones que asumen hoy los equipos de comunicación universitaria.

La confianza en la universidad como oportunidad

Las participantes también han reflexionado sobre el papel de las universidades en un contexto marcado por las crisis permanentes y la incertidumbre. Según Medico, este escenario abre una ventana de oportunidad para las instituciones académicas.

“Vivimos en un contexto marcado por una cierta percepción de crisis permanente y por una mirada a menudo apocalíptica sobre el futuro. Sin embargo, mientras que la política y los medios de comunicación han visto erosionada parte de su credibilidad, las universidades y los expertos continúan conservando elevados niveles de autoridad”, ha afirmado.

Esta confianza se hace especialmente evidente cuando se producen emergencias sanitarias, episodios vinculados al cambio climático u otros acontecimientos de actualidad que requieren contexto e interpretación. En estos momentos, los medios recurren habitualmente a los investigadores universitarios para ayudar a la ciudadanía a comprender fenómenos complejos.

Divulgación científica en tiempos de polarización e inteligencia artificial

La jornada ha arrancado con la mesa redonda Divulgar conocimiento en tiempos de polarización e inteligencia artificial, que ha reunido a Àlex López Borrull, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y experto en ciencia abierta y desinformación científica; Cristina Sáez, periodista especializada en ciencia y salud y coordinadora del suplemento de Ciencia del diario ARA; y Sílvia Simon, directora de la Cátedra de Cultura Científica y Comunicación de la Universitat de Girona (UdG), profesora del Departamento de Química e investigadora del Instituto de Química Computacional y Catálisis.

Moderada por Enric Sendra, jefe de Comunicación de la Red Vives de Universidades, la conversación ha servido para analizar los obstáculos que afronta hoy la divulgación científica.

López Borrull ha defendido la necesidad de “replantear” el papel de las universidades en el espacio comunicativo y preguntarse “en qué podemos ser más útiles para ser más eficientes en la difusión del conocimiento, especialmente en el actual contexto político global”. Según el investigador, las universidades ya no ocupan una posición cómoda como única fuente de autoridad ante la sociedad.

La situación también es compleja para el periodismo científico. “El periodismo profesional tiene que competir con muchos otros emisores, muchos de ellos generados por inteligencia artificial”, ha advertido Cristina Sáez.

Por su parte, Sílvia Simon ha identificado la proliferación de contenidos como uno de los principales obstáculos para la divulgación científica. Según ha explicado, el gran reto pendiente sigue siendo “encontrar el canal” adecuado para conectar con los públicos a los que se quiere llegar.

La jornada, que ha incluido diversos talleres para compartir buenas prácticas entre profesionales de la comunicación universitaria, también ha acogido la presentación de dos proyectos inspiradores en el ámbito de la comunicación científica. Moderada por Rubén Permuy, responsable técnico de Comunicación de la Investigación de la UOC, la sesión ha contado con la participación de Roser Bastida, farmacéutica especializada en comunicación científica e integrante de Hypatia Mars, una iniciativa liderada por mujeres que impulsa la investigación espacial y da visibilidad al talento femenino, y de Mariola Serna, periodista, traductora y responsable editorial de La Conversa, la edición en catalán de la plataforma internacional de divulgación académica The Conversation.