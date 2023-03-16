Con el propósito central de respaldar y fortalecer los programas tecnológicos en Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) formalizaron un convenio de colaboración académica que busca ampliar el componente internacional en la formación técnica y tecnológica en el país, a través de Javeriana TEC, la apuesta de la universidad colombiana por los programas de corta duración que ofrecerá en Bogotá y alrededores.

Es así como, el 5 de noviembre de 2026, en la ciudad de Bogotá se formalizó el convenio específico de colaboración entre ambas universidades. Por una parte, el padre Luis Fernando Múnera Congote, S. J., rector de la Pontificia Universidad Javeriana, y por la otra, la Dra. Àngels Fitó Bertran, rectora de la UOC, suscribieron este vínculo a través del cual ambas instituciones compartirán capacidades docentes y metodologías para ampliar el impacto y la calidad de estos programas.

"Se trata de una alianza única y, me atrevería a decir, pionera en el ámbito de la educación técnica y tecnológica en Colombia. A través de este tipo de colaboraciones, buscamos contribuir a que este nivel de formación alcance una mayor calidad, excelencia académica y estándares internacionales, y fortalecer así su reconocimiento y su aporte al desarrollo del país", resaltó el padre Múnera.

En Colombia, la formación técnica profesional y tecnológica (TyT) concentra el 28,8 % del total de estudiantes del sistema de educación superior. De acuerdo con el reporte oficial del Ministerio de Educación Nacional , consolidado a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), el nivel tecnológico cerró el balance de 2025 con 677.726 estudiantes matriculados, un incremento del 10,4 % frente al periodo anterior, mientras que el nivel técnico profesional registró 106.420 estudiantes.

"Esta alianza con Javeriana TEC representa una oportunidad para sumar capacidades y experiencia internacional en favor de la educación técnica y tecnológica en Colombia. Creemos firmemente en el potencial de este nivel formativo para ampliar las oportunidades de desarrollo de las personas y contribuir a la transformación social y productiva del país. Desde la UOC, queremos aportar nuestra experiencia en educación superior en línea para impulsar una formación de calidad, innovadora y conectada con los retos del entorno laboral y las necesidades de la sociedad", destacó la rectora Àngels Fitó.

De acuerdo con esto, Javeriana TEC constituye una ampliación directa del modelo formativo de la Pontificia Universidad Javeriana hacia la educación técnica profesional y tecnológica del país, que suele concentrarse en necesidades operativas locales. Es en este sentido que el convenio busca integrar la experiencia y trayectoria en educación virtual de la UOC en el diseño curricular de Javeriana TEC, lo que facilitará intercambios académicos y esquemas de aprendizaje orientados a las demandas del mercado y permitirá incorporar dobles miradas curriculares y opciones de movilidad virtual a carreras cortas que tradicionalmente no acceden a convenios con universidades europeas.

La vinculación de la UOC consolida el componente pedagógico y digital de Javeriana TEC desde su fase inicial. Al integrar tres décadas de experiencia en formación virtual asíncrona y evaluación por competencias, el acuerdo dota estos programas tecnológicos —orientados hacia los campos de salud y cuidado, logística, operaciones y transformación digital— de estándares europeos en educación a distancia, acceso a recursos académicos internacionales y una estructura flexible diseñada para responder a las exigencias operativas del mercado laboral colombiano.

Sobre las instituciones cooperantes

La Pontificia Universidad Javeriana, fundada en 1623 y gobernada por la Compañía de Jesús, es una de las instituciones de educación superior privadas con mayor trayectoria en Colombia. Cuenta con acreditación institucional de alta calidad y una oferta académica que abarca pregrados, posgrados y líneas de formación técnica y tecnológica orientadas a las necesidades productivas del país.

La Universitat Oberta de Catalunya, con sede en Barcelona, opera desde 1995 como una institución pionera en educación superior totalmente en línea. Su modelo formativo a distancia atiende a una comunidad internacional y se apoya en entornos digitales propios, investigación aplicada y esquemas pedagógicos adaptados al aprendizaje continuo.