Del 3 al 6 de noviembre, la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, asistió a la Junta Directiva de Rectores y Rectoras del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), que ella misma preside. La agenda combinó un debate académico regional, acuerdos institucionales, reuniones con los sectores público y empresarial, y el contacto directo con la comunidad universitaria. Asimismo, firmó un acuerdo con la Pontificia Universidad Javeriana, encabezó el segundo encuentro del Nodo UOC Bogotá y mantuvo encuentros estratégicos con representantes del comercio y el gobierno departamental

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El criterio frente a la inteligencia artificial en CINDA

En la apertura de la Junta Directiva de Rectores y Rectoras de CINDA, Fitó planteó que, en un contexto en el que el acceso a los datos ha dejado de ser la barrera principal en la educación superior y las respuestas técnicas se obtienen de forma inmediata, el valor formativo se traslada a la formulación de preguntas y a la toma de decisiones razonadas.

Para ilustrar este enfoque, la rectora expuso el desarrollo interno de la misión UOC.Ωmega , un proceso institucional en el que participó el 25 % del personal de la universidad. La iniciativa generó 45 propuestas pedagógicas bajo una condición operativa estricta: funcionar para 100.000 estudiantes e integrar sistemas de inteligencia artificial sin perder el criterio humano. Fitó subrayó que la verdadera complejidad de la educación actual radica en democratizar ese criterio a gran escala, con el fin de evitar que las innovaciones tecnológicas acentúen la desigualdad social.

Alianza con la Pontificia Universidad Javeriana para carreras tecnológicas

El 5 de noviembre, la agenda institucional se concentró en la sede de la Pontificia Universidad Javeriana. Allí, Fitó y el rector de esta universidad, el padre Luis Fernando Múnera, formalizaron un convenio de colaboración para respaldar la iniciativa Javeriana TEC, orientada a programas técnicos y tecnológicos en Bogotá y su zona metropolitana.

En Colombia, la formación técnica y tecnológica reúne a casi 800.000 estudiantes (un 28,8 % de la matrícula universitaria total, según cifras del Ministerio de Educación correspondientes al balance de 2025). A través del acuerdo, la UOC aportará tres décadas de experiencia en diseño curricular en línea, evaluación continua y entornos virtuales en áreas como logística, salud, operaciones y digitalización. El rector Múnera destacó la naturaleza pionera del vínculo para un segmento educativo que habitualmente no accede a convenios directos con instituciones europeas.