IA, criterio formativo y educación técnica y tecnológica: el paso de la rectora por BogotáLa visita de Àngels Fitó a Bogotá dejó dos hitos concretos: el debate en la Junta Directiva de Rectores y Rectoras de CINDA sobre cómo enseñar a decidir en tiempos de automatización algorítmica y la firma de una alianza con la Pontificia Universidad Javeriana para incorporar metodologías virtuales europeas en programas técnicos y tecnológicos locales
Del 3 al 6 de noviembre, la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, asistió a la Junta Directiva de Rectores y Rectoras del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), que ella misma preside. La agenda combinó un debate académico regional, acuerdos institucionales, reuniones con los sectores público y empresarial, y el contacto directo con la comunidad universitaria. Asimismo, firmó un acuerdo con la Pontificia Universidad Javeriana, encabezó el segundo encuentro del Nodo UOC Bogotá y mantuvo encuentros estratégicos con representantes del comercio y el gobierno departamental
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El criterio frente a la inteligencia artificial en CINDA
En la apertura de la Junta Directiva de Rectores y Rectoras de CINDA, Fitó planteó que, en un contexto en el que el acceso a los datos ha dejado de ser la barrera principal en la educación superior y las respuestas técnicas se obtienen de forma inmediata, el valor formativo se traslada a la formulación de preguntas y a la toma de decisiones razonadas.
Para ilustrar este enfoque, la rectora expuso el desarrollo interno de la misión UOC.Ωmega, un proceso institucional en el que participó el 25 % del personal de la universidad. La iniciativa generó 45 propuestas pedagógicas bajo una condición operativa estricta: funcionar para 100.000 estudiantes e integrar sistemas de inteligencia artificial sin perder el criterio humano. Fitó subrayó que la verdadera complejidad de la educación actual radica en democratizar ese criterio a gran escala, con el fin de evitar que las innovaciones tecnológicas acentúen la desigualdad social.
Alianza con la Pontificia Universidad Javeriana para carreras tecnológicas
El 5 de noviembre, la agenda institucional se concentró en la sede de la Pontificia Universidad Javeriana. Allí, Fitó y el rector de esta universidad, el padre Luis Fernando Múnera, formalizaron un convenio de colaboración para respaldar la iniciativa Javeriana TEC, orientada a programas técnicos y tecnológicos en Bogotá y su zona metropolitana.
En Colombia, la formación técnica y tecnológica reúne a casi 800.000 estudiantes (un 28,8 % de la matrícula universitaria total, según cifras del Ministerio de Educación correspondientes al balance de 2025). A través del acuerdo, la UOC aportará tres décadas de experiencia en diseño curricular en línea, evaluación continua y entornos virtuales en áreas como logística, salud, operaciones y digitalización. El rector Múnera destacó la naturaleza pionera del vínculo para un segmento educativo que habitualmente no accede a convenios directos con instituciones europeas.
Diálogo con el sector productivo y la gestión pública
La estancia en la capital incluyó reuniones orientadas a conectar la oferta formativa virtual con las demandas laborales y del territorio. Àngels Fitó y Pastora Martínez Samper, comisionada para la acción internacional de la UOC, se reunieron con Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), y con Renata Bennedetti, asesora de Presidencia del gremio, con el objetivo de evaluar esquemas conjuntos de capacitación para el sector empresarial y comercial del país.
En el ámbito público, la Administración regional se incorporó a la agenda en una mesa de trabajo, con Genny Padilla, secretaria de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, y Camila Ochoa, subsecretaria de la misma cartera. La reunión se centró en identificar vías de cooperación institucional dirigidas a fortalecer los niveles educativos en el departamento mediante modelos flexibles de formación a distancia adaptados a las condiciones de los municipios cundinamarqueses.
El papel del nodo de Bogotá y su impacto social
El paso por Bogotá incluyó una sesión de trabajo con el Nodo UOC de la ciudad, que reunió a estudiantes y alumnis vinculados a la institución. En este espacio, Fitó expuso las líneas operativas que la universidad implementa en torno a la inteligencia artificial y destacó la necesidad de aplicar estas herramientas sin perder la capacidad de análisis personal. La rectora remarcó que el dominio técnico solo adquiere sentido cuando los profesionales definen con claridad qué hacer con lo que saben hacer.
Durante la jornada se fijaron compromisos concretos para el funcionamiento del Nodo UOC. El grupo acordó planes de trabajo orientados a canalizar la experiencia técnica de la comunidad hacia proyectos de impacto social en territorio colombiano, conectando las capacidades académicas adquiridas en el entorno virtual con las necesidades operativas de sus entornos locales. Para Fitó, la red humana y la cooperación entre graduados constituyen el soporte necesario para que la formación a distancia trascienda la pantalla e incida directamente en los problemas de la sociedad.