IA, criteri formatiu i educació tècnica i tecnològica: el pas de la rectora per BogotàLa visita d'Àngels Fitó a Bogotà va deixar dues fites concretes: el debat a la Junta Directiva de Rectors i Rectores de CINDA sobre com ensenyar a decidir en temps d'automatització algorítmica i la signatura d'una aliança amb la Pontifícia Universitat Javeriana per incorporar metodologies virtuals europees en programes tècnics i tecnològics locals
Del 3 al 6 de novembre, la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, va assistir a la Junta Directiva de Rectors i Rectores del Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA), que ella mateixa presideix. L'agenda va combinar un debat acadèmic regional, acords institucionals, reunions amb els sectors públic i empresarial, i el contacte directe amb la comunitat universitària. Així mateix, va signar un acord amb la Pontifícia Universitat Javeriana, va encapçalar la segona trobada del Node UOC Bogotà i va mantenir trobades estratègiques amb representants del comerç i el govern departamental.
El criteri davant de la intel·ligència artificial a CINDA
En l'obertura de la Junta Directiva de Rectors i Rectores de CINDA, Fitó va plantejar que, en un context en què l'accés a les dades ha deixat de ser la barrera principal en l'educació superior i les respostes tècniques s'obtenen de manera immediata, el valor formatiu es trasllada a la formulació de preguntes i a la presa de decisions raonades.
Per il·lustrar aquest enfocament, la rectora va exposar el desenvolupament intern de la missió UOC.Ωmega, un procés institucional en el qual va participar el 25 % del personal de la Universitat. La iniciativa va generar 45 propostes pedagògiques sota una condició operativa estricta: funcionar per a 100.000 estudiants i integrar sistemes d'intel·ligència artificial sense perdre el criteri humà. Fitó va subratllar que la veritable complexitat de l'educació actual radica a democratitzar aquest criteri a gran escala, a fi d'evitar que les innovacions tecnològiques accentuïn la desigualtat social.
Aliança amb la Pontifícia Universitat Javeriana per a carreres tecnològiques
El 5 de novembre, l'agenda institucional es va concentrar a la seu de la Pontifícia Universitat Javeriana. Allà, Fitó i el rector d'aquesta universitat, el pare Luis Fernando Múnera, van formalitzar un conveni de col·laboració per donar suport a la iniciativa Javeriana TEC, orientada a programes tècnics i tecnològics a Bogotà i la seva zona metropolitana.
A Colòmbia, la formació tècnica i tecnològica reuneix gairebé 800.000 estudiants (un 28,8 % de la matrícula universitària total, segons xifres del Ministeri d'Educació corresponents al balanç del 2025). A través de l'acord, la UOC aportarà tres dècades d'experiència en disseny curricular en línia, avaluació contínua i entorns virtuals en àrees com logística, salut, operacions i digitalització. El rector Múnera va destacar la naturalesa pionera del vincle per a un segment educatiu que habitualment no accedeix a convenis directes amb institucions europees.
Diàleg amb el sector productiu i la gestió pública
L'estada a la capital va incloure reunions orientades a connectar l'oferta formativa virtual amb les demandes laborals i del territori. Àngels Fitó i Pastora Martínez Samper, comissionada per a l'acció internacional de la UOC, es van reunir amb Jaime Alberto Cabal Sanclemente, president de la Federació Nacional de Comerciants (Fenalco), i amb Renata Bennedetti, assessora de Presidència del gremi, amb l'objectiu d'avaluar esquemes conjunts de capacitació per al sector empresarial i comercial del país.
En l'àmbit públic, l'Administració regional es va incorporar a l'agenda en una taula de treball, amb Genny Padilla, secretària d'Educació de la Governació de Cundinamarca, i Camila Ochoa, sotssecretària de la mateixa cartera. La reunió es va centrar a identificar vies de cooperació institucional dirigides a enfortir els nivells educatius al departament mitjançant models flexibles de formació a distància adaptats a les condicions dels municipis cundinamarquesos.
El paper del node de Bogotà i el seu impacte social
El pas per Bogotà va incloure una sessió de treball amb el Node UOC de la ciutat, que va reunir estudiants i alumnis vinculats a la institució. En aquest espai, Fitó va exposar les línies operatives que la Universitat implementa entorn de la intel·ligència artificial i va destacar la necessitat d'aplicar aquestes eines sense perdre la capacitat d'anàlisi personal. La rectora va remarcar que el domini tècnic només adquireix sentit quan els professionals defineixen amb claredat què fer amb el que saben fer.
Durant la jornada es van fixar compromisos concrets per al funcionament del Node UOC. El grup va acordar plans de treball orientats a canalitzar l'experiència tècnica de la comunitat cap a projectes d'impacte social en territori colombià, connectant les capacitats acadèmiques adquirides en l'entorn virtual amb les necessitats operatives dels seus entorns locals. Per a Fitó, la xarxa humana i la cooperació entre graduats constitueixen el suport necessari perquè la formació a distància transcendeixi la pantalla i incideixi directament en els problemes de la societat.