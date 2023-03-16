400 expedicionaris s'han sumat a la missió uoc.Ωmega per imaginar la nova UOC
Com ha de ser l'educació online amb la irrupció de la IA? Què ha de fer l'humà i què la màquina? Com ens pot ajudar el nou escenari tecnològic a acompanyar millor l'estudiantat? Cap a on ha d'evolucionar el model educatiu de la UOC? Com ho fem perquè la IA no és converteixi en una palanca per crear una nova fractura social, laboral i democràtica?
En un moment clau de transformació, en què la IA ja és una realitat que redefineix com ensenyem i com aprenem, la generació de coneixement i els mecanismes de confiança en la nostra societat, la Universitat Oberta de Catalunya ha fet una crida al talent, a la creativitat i a la gosadia de la seva comunitat per imaginar la nova UOC, una universitat completament nativa en IA: "La missió uoc.Ωmega és un procés de reflexió compartida per part de tota l'organització per refundar el que ha de ser una universitat en un moment en què la IA està transformant-ho tot. Ens toca, tal com vam fer fa 31 anys, replantejar com ha de ser una universitat", explica la rectora, Àngels Fitó.
"Gairebé 400 persones s'han presentat a la missió uoc.Ωmega; d'aquí n'han sortit 55 expedicions formades per equips molt diversos. És un tret molt específic de la nostra universitat, la capacitat d'unir professorat, equip de gestió, professorat col·laborador, estudiantat, alumni i extreballadors. Tots hi han volgut participar", detalla Teresa Guasch, vicerectora de Docència i Aprenentatge.
Etapes de la missió uoc.Ωmega
La missió va engegar a mitjan maig, amb la crida a la participació i la creació d'expedicions (grups de treball).
"És una oportunitat per posar els pilars per construir la Universitat equitativa, ètica, excel·lent que realment volem", explica Azucena Vázquez, professora col·laboradora i investigadora associada del centre de recerca UOC-FuturEd. Ella és una de les persones que va decidir sumar-se a aquest procés de creació col·lectiva.
El tret de sortidava ser a finals de maig en una jornada de treball perquè les expedicions comencessin a esbossar la seva proposta de model, per aterrar-lo i treballar-lo durant el mes de juny.
Durant aquestes setmanes cada expedició ha imaginat sense limitacions, amb l'acompanyament de l'eLearning Innovation Center: "Nosaltres ens hem enfocat a pensar com ho podríem fer perquè l'estudiantat aprengués més i millor, i com eliminar les barreres que pot tenir l'estudiant per aprendre", diu Jordi Conesa, professor i investigador del centre UOC-FuturEd.
El resultat han estat 45 quaderns entregats per les expedicions, que s'han posat en comú el 15 de juliol en una jornada de debat acadèmic. "Trobar-te amb persones de diferents àrees i equips per plantejar aquest nou escenari ha estat molt enriquidor. En el nostre dia a dia, no tenim aquesta oportunitat de treballar tan conjuntament", explica la Marta Sintes, tutora del grau d'Humanitats.
Imaginant la nova UOC
Si ara fa més de 30 anys la UOC va néixer amb el convenciment que la digitalització permetia reinventar l'ensenyament superior des de la base, ara que la IA agentiva transforma el present, la Universitat ha apel·lat novament a aquella audàcia fundacional: ser capaços d'imaginar la universitat que requereixen les noves generacions i la ciència en un temps de transició.
Aquest ha estat el motiu per iniciar un procés de coideació del nou model educatiu de la UOC, a partir de la intel·ligència col·lectiva de la comunitat: dibuixar una nova UOC que neixi directament de les oportunitats d'aquesta tecnologia.